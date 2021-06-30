МТС купила телеком-оператора экс-министра связи

МТС за 5 млрд руб. приобрела компанию «Межрегиональный транзиттелеком», которая ранее принадлежала экс-министру связи Леониду Рейману. Исторически она создавалась для пропуска трафика сотовых операторов, а в конце 2000-х к ее покупке была близка АФК «Система», основной акционер МТС. Сейчас компания разрабатывает интеллектуальные решения для операторов связи.

МТС купила МТТ

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении компании «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ). Сумма сделки составила 5 млрд руб., МТС приобретает 100% акций компании. По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 г. выручка МТТ составила 7,26 млрд руб., а чистая прибыль – 160 млн руб.

Представители МТС пояснили CNews, что МТТ занимает лидирующие позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS (Communication Platform as a Service) и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.

Компания предоставляет интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM виртуальные АТС (ВАТС), позволяющие заменить офисные автоматические телефонные станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы, а также решения Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями (виртуальные номера, управления вызовами, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры, SMS и e-mail-маркетинг).

МТС за 5 млрд руб. приобрела компанию «Межрегиональный транзиттелеком», которая ранее принадлежала экс-министру связи Леониду Рейману









«Мировой рынок виртуальных АТС и Telecom API растет стремительными темпами - от 15 до 20% в год, но в России рынок платформенных решений только начинает развиваться и в ближайшие годы будет расти быстрее глобального, а МТТ уже является одним из ведущих игроков в этих сегментах, - пояснила вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. – С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API. Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях, как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси».

Бурная история МТТ

МТТ была создана в 1994 г. для пропуска трафика сотовых операторов. Акционерами МТТ были ведущие на тот момент телекоммуникационные структуры: «Ростелеком», «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), «Московская сотовая связь» (МСС, впоследствии ставшая базой для «Скай Линка»), петербургский холдинг «Телекоминвест» (в его недрах был создан «Мегафон») и «Аккорд-Тел» (представляла интересы различных чиновников из сферы связи).

Сотовые операторы стандартов NMT и GSM были обязаны пропускать междугородный трафик через сеть МТТ, благодаря чему абоненты этих сетей получили возможность пользоваться автоматическим роумингом. К середине 2000-х годов доли в МТТ на паритетных началах распределились между АФК «Система» (основным акционером МТС и МГТС) и «питерской группой связистов» (считалась связанной с «Телекоминвестом» и занимавшим тогда пост министра связи Леонидом Рейманом).

В 2005 г. в России началась демонополизация рынка дальней связи. До той поры пропускать междугородный и международный трафик от абонентов фиксированной телефонной связи мог только «Ростелеком». МТТ была первой, кто получила альтернативные лицензии на междугородную и международную связь.

Однако МТТ не смогла занять серьезные позиции на рынке услуг дальней связи для абонентов фиксированных телефонных сетей. Компания рассчитывала, что операторы фиксированной телефонной связи переведут свои сети в режим «Hot choice», когда абонент выбирает оператора дальней связи при каждом телефонном звонке. Однако так сделали только несколько операторов, включая МГТС и «Таттелеком».

С другой стороны, сотовые операторы сами получили лицензии на дальнюю связь и стали отказываться от услуг МТТ по пропуску трафика. МТТ пыталась пролоббировать введение режима «Hot choice» на сотовых сетях, но безуспешно. АФК «Система» вела переговоры о приобретении доли «питерской группы» в МТТ, так как подконтрольному АФК «Система» оператору «Комстар – Объединенные Телесистемы» («Комстар – ОТС) нужна была лицензия на дальнюю связь.

Но в итоге «Комстар – ОТС» получил собственную лицензию на дальнюю связь и был продан МТС. В 2009 г. АФК «Система» продала свою долю в МТТ, компания перешла под контроль группы «Промсвязькапитал». При этом «питерская группа связистов» сохранила свое влияние на нее.

В 2013 г. МТТ перешла под контроль фонда «Альтернатива Капитал», созданного ушедшим к тому моменту с гослужбы Леонидом Рейманом. Тогда же МТТ была объединена с компанией «Старт-Телеком», также связанной с «питерской группой связистов» и занимавшейся фиксированной связью и сетями WiMAX. Позднее МТТ приобрела, тоже у структур «питерской группы», компанию «Синтерра-Медиа», предоставляющую услуги связи медиа-компаниям.

МТТ в поисках новых горизонтов

МТТ в последние годы искала пути диверсификации бизнеса. Компания приобрела ряд сетей фиксированной связи в регионах, занималась обслуживанием военных городков, запустила приложение для IP-телефонии YouMagic, создала виртуального сотового оператора (MNVO) на базе сети CDMA-оператора «Скай Линк». Совместно с МТС были созданы виртуальные операторы для мигрантов из Таджикистана и Армении, а также для российских туристов в Финляндии. Также был приобретен оператор колл-центров «Аудиотеле».

В 2019 г. Леонид Рейман уступил контроль над МТТ менеджменту компании во главе с ее гендиректором Евгением Василеьвым (Васильев возглавлял департамент госполитики в области ИКТ в Минсвязи в то время, когда министром был Рейман). В 2020 г. «Ростелеком» за 1,5 млрд руб. выкупил у МТТ компанию «Синтерра Медиа».

Сейчас основными сферами деятельности МТТ являются: Unified Communications – ВАТС, объединяющая в себе комплементарные коммуникационные сервисы для бизнеса (фиксировано-мобильная конвергенцию, сервис отслеживания звонка, сервис обратного звонка, автоматизацию бизнес-процессов, запись голоса, мессенджинг, мобильные приложения); Telecom API – инструменты интеллектуального управления коммуникациями бизнеса, инфраструктура по разработке интеллектуальных телекоммуникационных сервисов; голосовые роботы – платформа для создании голосовых роботов VoiceBox, которая автоматизирует работу колл-центров, отделов продаж, HR-специалистов компании.