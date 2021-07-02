«Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет

Договор «Ростелекома» и «Т8»

«Ростелеком» и российский производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения компания «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектроники, программного обеспечения и услуг связи в России.

Согласно заключенному рамочному договору, «Т8» поставит «Ростелекому» свое оборудование спектрального уплотнения волоконно-оптической магистральной сети DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing, технология плотного спектрального мультиплексирования). Оператор до 31 декабря 2027 г. заплатит компании до 4 млрд руб. при условии, что он заключит соглашение с Минпромторгом и получит субсидии из федерального бюджета на возмещение части своих затрат.

Из государственных средств «Ростелеком» обязуется выделить «Т8» на доработку DWDM-оборудования на отечественной электронно-компонентной базе компании «Элвис» и Зеленоградского нанотехнологического центра. Другую часть субсидии оператор потратит на интеграцию данного оборудования в свои сети связи. Согласно рамочному договору, «Т8» также окажет услуги по инсталляции и пусконаладке оборудования.

«Сегодня Т8 поставляет оборудование для операторов связи, ИТ-компаний, ЦОД и промышленных предприятий, обеспечивая примерно 10% российского рынка DWDM, — рассказал CNews Трещиков Владимир, Генеральный директор “Т8”. — “Ростелеком” является ключевым заказчиком “Т8” и в рамках сквозного проекта первоначально предполагается расширение сети на новом DWDM–оборудовании с российскими процессорами и чипами».

Для чего применяется DWDM-оборудование

Телекоммуникационное DWDM-оборудование применяется для организации магистральных систем связи между крупными населенными пунктами, а также в городских оптических сетях. Постоянно появляющиеся сервисы и новые пользовательские приложения создают сегодня все большую нагрузку на сеть. Поэтому для транспортировки высокоскоростного трафика требуется технология передачи данных, которая, с одной стороны, обладает достаточной производительностью, с другой — предоставляет оператору возможности масштабирования сети без изменения инфраструктуры. Именно для этого и используется DWDM-оборудование, которое повышает производительность сети, увеличивая ее пропускную способность.

«Ростелеком» закупит российское оборудование на 4 млрд рублей

«Т8» выпускает платформу «Волга» с пропускной способностью до 600 Гбит/с. Оборудование данной платформы также обладает статусом российского. Решения компании, по ее данным, использовались в ходе Олимпиады в Сочи, а сегодня на их основании создаются магистральные каналы связи для «Газпрома» и Сбербанка.

Использование отечественного DWDM-оборудования — первый утвержденный сквозной проект «Центра компетенций», созданного при «Ростелекоме». Проекты разрабатываются при участии промышленного консорциума «Телекоммуникационные технологии», который объединяет свыше 60 производителей российского телеком-оборудования. На данный момент на площадке готовятся к реализации более 15 проектов.

Несколько фактов о «Т8»

На своем сайте «Т8» позиционирует себя в качестве российского разработчика и производителя DWDM-оборудования и решений для оптических сетей связи. Разрабатываемое ею «железо» применяется при проектировании городских и магистральных сетей и межсоединений ЦОДов; оно адаптировано для сетей связи нового поколения 5G.

Основными заказчиками «Т8» заявлены операторы связи, ИТ-компании, ЦОДы, системные интеграторы, госструктуры и промышленные предприятия. Среди них — Сбербанк, «Газпром», «Росатом» и «Россети». Выпускаемая компанией продукция имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

В конце 2012 г. «T8» установила мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволоконной линии связи: сигнал со скоростью 100 Гбит/c был передан на однопролетной линии длиной 500 км без активных промежуточных усилителей. В 2013 г. компания стала победителем премии CNews AWARDS в номинации «Российские технологии» за разработку 100 Гбит/с DWDM-платформы «Волга». В том же 2013 г. компания получила от фонда «Сколково» грант в размере 40 млн руб. на разработку телекоммуникационного оборудования, позволяющего строить высокоскоростные сети в удаленных районах.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Т8» было образовано 7 апреля 2008 г. в Москве. Генеральным директором заявлен Владимир Терещиков, ему также принадлежит доля компании в 68%. Остальными учредителями являются Константин Марченко, Андрей Леонов и Галина Жарый. Основное направление компании — деятельность в области связи на базе проводных технологий.

По сведениям «Контур.фокус», выручка «Т8» по итогам 2020 г. составила 2,9 млрд руб., что на 17% ниже, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 572,2 млн руб. Также, согласно «Контур.фокус», за время своего существования компания заключила 36 госконтрактов на общую сумму 3,7 млрд. руб.