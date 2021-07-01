Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

Российский изобретатель не смог доказать в суде, что запатентованная им еще в 2008 г. система геолокации мобильных устройств, за которую его выдвигали на Нобелевскую премию, незаконно используется в продаваемых в нашей стране смартфонах компании Huawei. Суд не удовлетворился ни экспертизой академика РАН, ни заключением патентного поверенного, ни выводами эксперта организации, которую служители Фемиды сами же привлекли к разбирательству для установления истины в спорном вопросе. Сторона изобретателя подала апелляцию.

Спор россиянина с Huawei

Как выяснил CNews, Кунцевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требования изобретателя Александра Земскова к российскому представительству китайской Huawei (ООО «Техкомпания Хуавэй») о незаконном использовании его изобретения в смартфонах зарубежного производителя.

Свой иск Земсков подал 28 августа 2020 г. В нем он, в частности, настаивал на том, что в смартфонах Huawei Honor 7А 2Gb +16Gb Black LTE применена запатентованная им еще в декабре 2008 г. технология «Способ и система определения местоположения объекта на территории». Сторона Земскова заверила CNews, что за эту разработку изобретатель был номинирован на Нобелевскую премию, хотя и не смогла уточнить деталей.

В качестве компенсации за нарушение своих прав Земсков в суде потребовал выплаты 10 тыс. руб. за каждый факт такого нарушения, то есть за каждый ввезенный в Россию телефон упомянутой марки.

Аналогичные претензии и требования в том же иске были предъявлены и российским структурам компаний Apple и Samsung, однако разбирательства в отношении них по ходатайствам этих организаций были выделены в отдельные производства в другом суде. Рассмотрение этих дел завершится еще не скоро.

Суд не нашел в смартфонах Huawei разработок россиянина вопреки выводам собственной экспертизы

В процессе разбирательства по иску к Huawei служители Фемиды в декабре 2020 г. назначили по делу судебную экспертизу, поручив ее сотрудникам центра независимой экспертизы «Петроэксперт».

Перед экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, был поставлен вопрос, используется ли в устройстве под управлением ОС Google Android в смартфоне Honor7A 2Gb + 16 Gb Blасk LTE каждый признак изобретения, «приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте РФ №2716695 на изобретение “Способ и система определения местоположения объекта на территории” формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

По результатам исследований однозначный короткий ответ эксперта прозвучал как «да». Полный текст аргументированного заключения имеется в распоряжении CNews(подробности выводов — ниже).

Невзирая на это, 15 июня 2021 г. Кунцевский районный суд Москвы в удовлетворении иска Земскова о признании использования его изобретения в смартфонах HuaweiHonor отказал. По наблюдениям CNews, следившего за данным процессом, в полном объеме решение суда было опубликовано на его сайте вечером 30 июня 2021 г., хотя и задним числом — 21 июня.

Комментарии сторон и участника рынка

Как сообщила в разговоре с CNews адвокат Земскова Алена Бачинская, с выводами суда она и ее клиент не согласны, считают их глубоко ошибочными, а решение по делу — незаконным.

В силу того, что это решение в полном объеме было изготовлено с нарушением установленного законом пятидневного срока с момента вынесения вердикта, представители Земскова, чтобы не пропустить сроки апелляции, 13 июня 2021 г. уже подали краткую апелляционную жалобу, пока без приведения конкретных аргументов против решения суда. Теперь, когда опубликовано мотивированное судебное решение, апелляционная жалоба будет оформлена полноценно.

«При рассмотрении дела была проведена судебная экспертиза, но Кунцевский суд по непонятным причинам заключение эксперта проигнорировал и пришел к противоположному выводу, — говорит Бачинская. — Суд допустил грубые ошибки при толковании статьи 1358 Гражданского кодекса, в которой указано как используется изобретение-способ. Суд сделал абсолютно нелогичный вывод о том, что смартфон ответчика не использует патент истца, поскольку не все действия запатентованного способа осуществляются непосредственно в устройстве».

Адвокат поясняет, что в этом и состоит суть патента: чтобы определить геолокацию смартфона, нужно принять сигнал внешних электромагнитных волн, обратиться к внешним серверам, содержащим сведения о географических объектах, и т. д.

«Сама суть такого изобретения (равно как и многих иных запатентованных способов) предполагает обращение к внешним источникам, это абсолютно соответствует закону, — настаивает Бачинская. — Приведу простой пример. Есть способ подзарядки аккумулятора; он заряжается путем присоединения к электросети и получения от электросети питания. Мы же не можем сказать, что аккумулятор заряжается каким-то другим способом только потому, что электросеть не находится внутри аккумулятора».

В российском офисе компании Huawei на момент публикации данного материала прокомментировать CNews выводы суда и спрогнозировать дальнейшее развитие событий в связи с подачей истцом апелляционной жалобы не смогли. Ранее, в конце марта и начале апреля 2021 г. компания проигнорировала запросы редакции в связи с завершением судебной экспертизы. На тот момент выводы эксперта публичным достоянием еще не являлись.

Источник CNews на ИТ-рынке, хорошо знакомый со спецификой судебных технологических экспертиз, отмечает, что вынесение судом решение вразрез с мнением назначенной им же самим экспертизы — это достаточно редкое явление. Причем в этих редких случаях обычно поводом для решения становится повторная экспертиза, которую также назначает суд, ставя перед другим экспертом те же вопросы.

Ситуация, сложившаяся в ходе разбирательства Земскова и Huawei с точки зрения собеседника CNews выглядит странно: суд поставил перед экспертом вопросы, требующие специальных знаний, получил исчерпывающие и научно обоснованные ответы, но проигнорировал их и принял решение, не основанное на материалах дела.

В ответ на вопрос CNews, не собирается ли сторона Земскова ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, Алена Бачинская ответила отрицательно.

«Поскольку по делу уже проведена судебная экспертиза, выводы которой Кунцевский суд проигнорировал, мы рассчитываем, что суд апелляционной инстанции правильно рассмотрит дело на основании уже проведенной экспертизы», — сообщила она.

При этом Бачинская добавила, что о проведении повторной экспертизы в процессе разбирательства ходатайствовали представители самого Huawei, однако судом им было отказано.



Суть иска Земскова к Huawei

Как следует из документов разбирательства, истец изобрел и запатентовал способ определения местоположения объекта на местности, который предполагает использование уже известных координат стационарных объектов. При этом стационарные объекты должны являться источниками радиосигнала, который способно принимать устройство, местоположение которого определяется (вышки сотовой связи, теле- и радиоантенны, точки доступа Wi-Fi).

В ходе определения локации, устройство получает сигнал от стационарных объектов и передает данные о силе этого сигнала на сервер, где информация сравнивается с базой данных координат стационарных объектов. В зависимости от силы сигнала и, исходя из имеющейся базы данных на сервере, рассчитывается местоположение устройства, а данные о местоположении передаются с сервера на устройство.

Подавая свои иск в суд, Земсков предварительно получил заключение привлеченного им самим эксперта области радиоэлектроники и физико-математических наук (не путать с экспертом, которого позже назначил суд). Им выступил профессор, заведующий кафедрой вакуумной электроники Московского физико-технического института (МФТИ, в просторечьи «Физтех»). В судебных документах его имя скрыто, но, по данным CNews, речь идет об академике РАН Александре Бугаёве. В марте 2020 г. им был подтвержден факт использования каждого признака изобретения Земскова, в способе определения местоположения устройств как Huawei, так и Apple с Samsung. При этом, использование данного способа определения местоположения, как указал эксперт, является встроенной характеристикой исследованных устройств.

В заявлении Земскова говорится, что запатентованный им способ определения местоположения является неотъемлемой составляющей смартфонов под управлением ОС iOS и Android и используется в них при их обычном функционировании автоматически, что подтверждается заключением некоего патентного поверенного.

Подробности выводов назначенной судом экспертизы

В выводах назначенной судом экспертизы говорится, что проведенное исследование позволяет сделать объективный вывод о том, что использование в изученных устройствах признаков изобретения Земскова определяется, прежде всего, тем фактом, что данные устройства используют ОС Google Android, которая и реализует общий механизм определения местоположения в этих устройствах. При этом производителем устройств, в силу того, что данная ОС является открытой, а взаимоотношения между производителем устройств и производителем ОС подразумевают возможность внесения в нее изменений, определяется конкретная (частная) реализация этого механизма.

«Использование в исследованных устройствах всех признаков изобретения, приведенного в первом независимом пункте содержащейся в патенте РФ № 2716695 на изобретение “Способ и система определения местоположения объекта на территории” формулы изобретения, подтверждено экспертом с помощью объективных научнотехнических методов исследования в отношении каждого признака», — заключает эксперт.

Аргументация суда

Возражая против доводов истца, представленных им заключений экспертов, а также заключения специалиста «Петроэксперта», представителями Huawei в материалы дела было представлено заключение эксперта «Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики».

В представленном заключении специалистов делается вывод, согласно которому мобильным устройством Honor не производится запись измеренных физических параметров в удаленную базу данных, с которой в соответствии с патентом потом выполняется сравнение, чтобы определить местоположение смартфона. Таким образом, эксперт Huawei заключает, что отдельные элементы запатентованного изобретения в смартфонах компании не используются.

В соответствии с проведенным ответчиком поиском в отношении патентов, относящихся к мобильным устройствам Honor 7А 2Gb + 16Gb Black LTE, следует, что патент истца на дату проведения поиска в качестве цитируемого не указывался ни в одном опубликованном в мире документе, что свидетельствует об отсутствии значимости патента истца в соответствующей индустрии, — говорится в судебном заключении. — Группа компаний Huawei на данный момент в мире получила свыше 100 тыс. патентов и занимает второе место в мире по количеству поданных в мире заявок (более 7,3 тыс.), что свидетельствует об отсутствии необходимости использовать патент истца, который в мире не используется в качестве цитируемого документа».

Служители Фемиды полагают, что положения упоминавшейся выше статьи 1358 Гражданского кодекса России не дают формальных оснований признавать использование запатентованного способа в устройстве в случае, когда операция(и) способа, характеризуемая признаками, приведенными в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, не осуществляется непосредственно в устройстве, т. е. не связана с его функционированием.

«При этом позиция эксперта относительно неразделимости мобильного устройства с системой связи, в которой оно функционирует, чем обеспечивается использование им серверов Google для определения местоположения, не подкреплены ни объективными исследованиями или ссылками на релевантные технические публикации, ни следуют из действующей методологии патентного права», — отмечают судьи.

В их понимании, экспертом было представлено лишь частное мнение, носящее характер субъективной концепции, не относящейся к методологии установления использования каждого признака независимого пункта формулы изобретения.

«По сути экспертом делается вывод, что признаки сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта, выполняются не в мобильном устройстве ответчика — поскольку для осуществления указанных признаков используется сервер компании Google в интернете, — рассуждают служители Фемиды. — При этом ни ответчик, ни импортированное им мобильное устройство не контролируют сервисы компании Google и не определяют технические аспекты их функционирования».

Из материалов дела следует, что специалист, осуществивший экспертизу по предписанию суда, был допрошен в ходе разбирательства «и не смог дать полные и квалифицированные ответы на поставленные представителем ответчика вопросы, которые суд считает заданными обоснованно и имеющими существенное значение для правильной оценки представленных доказательств».

«При таких обстоятельствах заключения экспертов, представленных в материалы дела истцом, а также заключение “Петроэксперт” не могут быть приняты судом во внимание, поскольку противоречат иным имеющимся в деле доказательствам, выполнены без установления существенных особенностей, определяющих использование системы “геолокация” в спорных устройствах, определяющих совпадение каждого признака изобретения, содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему», — резюмируют судьи.