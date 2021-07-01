Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными

Мосгорсуд признал законными действия сотового оператора Tele2, отказавшегося возвращать своему абоненту аванс с его счета в размере 70 тыс. руб. Оператор посчитал подозрительным, что абоненту приходили на счет значительные денежные средства, которые он не израсходовал.

Как абонент Tele2 безуспешно пытался вернуть средства со своего счета

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) на решение Щербинского районного суда Москвы, принятого по жалобе абонента оператора Виктора Нелюбина на отказ в выдаче денежных средств с его счета. Об этом сообщило издание Legal.Report.

Виктор Нелюбин пользовался услугами Tele2, но в 2019 г. решил расторгнуть договор. Согласно Закону «О связи», в этом случае абонент имеет право на возвращение внесенных на его счет авансовых средств. На счету Нелюбина была 71 тыс. руб., которую он попросил перевести на его счет в Сбербанке.

Однако оператор Tele2 отказался их возвращать, затребовав от Нелюбина обосновать законность происхождение средств. Поскольку абонент не стал этого делать, деньги ему не были возвращены.

Мосгорсуд признал законными действия сотового оператора Tele2, отказавшегося возвращать своему абоненту аванс с его счета в размере 70 тыс. рублей

В связи с этим Виктор Нелюбин подал иск против оператора. Как следует из картотеки судебных разбирательств, он потребовал не только вернуть ему 71 тыс. руб., но и компенсировать ущерб в размере 1 млрд руб., а также аннулировать лицензию оператора.

Позиция суда первой инстанции

Суд первой инстанции встал на сторону абонента, посчитав, что Tele2 нарушил Закон «О связи». Суд обратил внимание на то обстоятельство, что оператор не пытался проверить законность происхождения денежных средств при их перечислении, а занялся этим лишь после требования об их возврате.

Правда, суд обязал оператора лишь вернуть Нелюбину 71 тыс. руб. со счета, выплатить ему компенсацию в размере 4 тыс. руб. и дополнительно выплатить штраф за добровольный отказ в удовлетворении в размере 31 тыс. руб. В удовлетворении требования об аннулировании лицензии было отказано.

Позиция Мосгорсуда

Tele2 не согласился с таким решением и обратился в апелляционную инстанцию, которая отменила решение суда первой инстанции. Мосгорсуд обратил внимание на то обстоятельство, что на счет Нелюбина из неизвестных источников поступали денежные средства, объем которых многократно превосходил размер абонентской платы на его тарифе. При этом, согласно показаниям биллинговой системы, в течение нескольких месяцев Нелюбин не осуществлял никаких действий со своим номером, включая телефонные звонки, отправку SMS-сообщений и сессий мобильного интернета.

Мосгорсуд отметил, что согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№115-ФЗ), оператор связи должен проверять происхождение денежных средств клиентов, операции которых носят запутанный или необычный характер, а также экономический смысл которых неочевиден. Tele2 попросила абонента предоставить информацию о происхождении денежных средств и экономическое обоснование перевода этих средств на банковский счет, но Нелюбин отказался это делать.

На суде Нелюбин заявил, что средства он пополнял собственными средствами путем перевода с банковской карты, однако доказательства этого он также не предоставил.

Представители Tele2 к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Мнение юриста

«Практика блокировки кредитными организациями подозрительных средств клиентов на основании положений Закона № 115-ФЗ уже давно сложилась, - считает адвокат - партнер юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко. - Эта деятельность автоматизирована с применением скоринговых моделей и искусственного интеллекта. В то же время, клиентские счета у операторов связи не подвергаются такому контролю, что и используют недобросовестные клиенты. Пример данного дела показателен в том смысле, что указывает на очевидную притворность операций пополнения клиентского счёта абонента».

Сидоренко добавляет, что, исходя из решений судов первой и апелляционной инстанций, абонент не попытался опровергнуть подозрения Теле2. Тем самым он не опровергнул презумпции, содержащиеся в соответствующих положениях Закона №115-ФЗ, касательно очевидности экономического смысла или законной цели спорных сделок, считает юрист.