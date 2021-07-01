Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Запущена система поиска вакансий «Работа без границ». В ней содержатся вакансии и соискатели из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. Граждане из этих стран смогут искать работу или сотрудников на территории стран-участников системы.

Работа без границ

С 1 июля 2021 г. запускается система поиска вакансий «Работа без границ» во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Инициатором создания системы стал Роструд России. Данный цифровой проект был одобрен решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, надзорный регулирующий орган ЕАЭС) в сентябре 2019 г. Он реализуется за счет бюджета ЕЭК.

«Работа без границ» представляет собой систему для поиска вакансий и соискателей из локальных информсистем государств — членов ЕАЭС. В нашей стране с ней интегрирован портал «Работа в России», информационным партнером которого стали крупные коммерческие ресурсы, например, «Яндекс.работа».

Разработанное в рамках проекта программное обеспечение и API (программный интерфейс для разработчиков) интегрируются отдельно в каждую национальную базу данных о вакансиях и резюме во всех пяти странах ЕАЭС.

Заработала ИТ-система поиска работы граждан России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии в этих государствах

В проекте также участвуют информсистема поиска работы и подбора персонала Армении «Горц», портал госслужбы занятости Белоруссии, портал Казахстана «Работа», ресурс Киргизии «Занятость».

Как работает система поиска

Представители Роструда рассказали CNews, что система «Работа без границ» не является отдельным ресурсом, а представляет собой дополнительную функцию на порталах участников проекта. То есть соискатель из нашей страны сможет на портале «Работа в России» увидеть вакансии из других стран — участников ЕАЭС.

На данный момент на российском портале более 500 тыс. вакансий и не менее 2 млн резюме. Пользователи «Работы без границ» смогут выбрать государств-членов, на территориях которых им необходимо искать работу или подобрать персонал.

Для того, чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо авторизоваться на нем через учетную запись «Госуслуг». На официальном сайте системы утверждается, что она не передает персональные данные и не требует дополнительного создания вакансий или резюме, а берет их из действующих ресурсов.

По словам Роструда, среди направлений для дальнейшего развития проекта рассматриваются создание сервиса, предназначенного для автоматизированного оформления и подписания трудовых договоров между соискателями-гражданами и работодателями-резидентами разных государств — членов ЕАЭС, а также сервис сопоставления вакансий и резюме с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Пока эти предложения находятся на стадии рассмотрения в государствах ЕАЭС.

Приложение «Работа в ЕАЭС»

Вначале 2022 г. также планируется запустить мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», которое поможет не только в поиске работы, но и в оформлении необходимых документов, писала 3 июня 2021 г. «Российская газета».

В разговоре с изданием заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук рассказал о том, что приложение должно помочь человеку оформить ИНН и СНИЛС еще до пересечения российской границы. В том числе оно позволит ему понять, ограничен ему въезд в другое государство или нет. Оверчук также отметил, что цифровые технологии позволяют убрать «нечистых на руку» посредников из процесса подбора персонала и работы.

По словам Оверчука, Правительство намерено приравнять электронные СНИЛС и ИНН, полученные в приложении, к бумажным, что позволит мигрантам предъявить эти документы в доказательство того, что они находятся здесь легально.

Эксперты оценили систему

В исследовании, которое проводилось компанией «Нетрика» совместно с представителями стран ЕАЭС в 2019 г., были изучены разнообразные вопросы создания для них единой информационной экосистемы.

«Помимо переводов текстов вакансий, в исследовании предлагалось сделать видео-презентации работодателей, — рассказала CNews эксперт направления “Образование” компании “Нетрика” Наталья Быстрова. — Не менее важен и стиль текстов. Если гражданин ЕАЭС не поймет то, что ему предложит портал, он обратится к своему “земляку” — местному посреднику, который помогает найти работу и получает за это определенный процент от заработной платы».

Поиск информации в системе нужно сделать максимально удобным, отмечает Быстрова. Объявления должны быть переведены на языки стран ЕАЭС и настолько детально, чтобы у соискателя не оставалось никаких вопросов. «К примеру, нужно отобразить, как можно добраться до места работы из любой другой страны ЕАЭС. Помимо того, портал должен давать возможность оценить компетенции соискателей. Например, при помощи тест-опросников, чат-собеседований, видео-презентаций соискателей», — добавляет Быстрова.