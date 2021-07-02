Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты

В IBM из-за застопорившейся миграции внутренних сервисов в облако несколько дней подряд не работает корпоративная почта. Это мешает сотрудникам выполнять свою работу, что приводит их в бешенство. Рекрутеры конкурирующих компаний даже начали звать их в свой штат, мотивируя это тем, что IBM не в состоянии обеспечить их даже работающей электронной почтой.

В IBM сломалась корпоративная почта

Компания IBM в течение полутора лет никак не может завершить миграцию внутренних рабочих процессов в облако. По данным The Register, процесс затянулся и продолжается до сих пор. Но если для сотрудников раньше все проходило более-менее незаметно, то теперь эта миграция стала мешать их работе.

По информации издания, перевод IBM системы электронной почты в облако обернулся тем, что тысячи сотрудников компании больше не могут отправлять письма, получать оповещения о предстоящих совещаниях и планировать работу в календаре. Точное количество человек, столкнувшихся с данной проблемой, неизвестно.

Все сломалось еще несколько дней назад. По неизвестной причине специалисты IBM до сих пор не восстановили работу столь нужных своим коллегам сервисов.

IBM пока не может решить проблему с почтой. Ее работники вынуждены пользоваться сторонними сервисами

«Мне жаль, что я сообщил об этом прессе, но боюсь, что я всего лишь один из многих тысяч сотрудников “Голубого гиганта”, которые в настоящий момент крайне недовольны. Если мы не можем справиться даже с нашей собственной программой миграции в облако, тогда почему клиенты могут нам доверять?», - заявил The Register один из сотрудников IBM.

Избирательная проблема

Сбой, произошедший в IBM, отразился на каждом из сотрудников по-разному. Кто-то смог вернуть себе доступ к почте и календарю всего за пару дней, другие были вынуждены ждать четыре или пять дней.

У многих средства коммуникации с коллегами не работают до сих пор. Причина сбоя если и была установлена, то пока не разглашается.

Сообщение об ошибке в работе корпоративной почты

Один из работников IBM заявил The Register, что источником проблемы с затянувшейся миграцией в облако и последовавшими за ней техническими неполадками виноват всего один человек. По его мнению, это Джеймс Кавано (James Kavanaugh), главный финансовый директор компании.

Неназванный источник издания заявил, что Кавано ввел политику сокращения расходов и отказывается нанимать людей, которые могли бы ускорить процесс миграции внутренних сервисов IBM в облако. Как сообщал CNews, именно Кавано в ноябре 2020 г. заявил о грядущем массовом сокращении штата компании.

Комментарий IBM

По словам специалистов The Register, представители IBM поначалу отказались как-либо комментировать происходящее с электронной почтой и другими корпоративными сервисами. Однако они изменили свое решение после публикации статьи.

Неназванные сотрудники IBM связались с изданием по телефону и подтвердили, что «у некоторых работников» электронная почта действительно работает «немного нестабильно». Они отказались уточнять масштабы сбоя.

«У некоторых сотрудников IBM возникают задержки с отправкой электронной почты. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания, и мы используем множество альтернативных средств связи, чтобы обеспечить минимальные неудобства для наших клиентов и нашего бизнеса, пока мы работаем над восстановлением всех возможностей электронной почты», – сообщили The Register представители IBM.

Выход из ситуации нашелся без IBM

Сотрудники «Голубого гиганта» нашли способ контактировать друг с другом в интернете. Для этого они начали использовать сторонние сервисы, не имеющие отношения к самой компании.

В частности, они временно переместились в корпоративный мессенджер Slack, на работе которого застопорившаяся миграция IBM в облако никак не отразилась. В нем работники создали корпоративный канал.

Сейчас они взаимодействуют друг с другом непосредственно в Slack, не дожидаясь, пока клиенты электронной почты Microsoft Outlook и IBM Verse, а также сервис для заметок IBM Notes вновь вернутся в строй.

Восстановление работы сервисов действительно может затянуться. После начала сбоя сотрудники IBM начали заваливать ИТ-отдел компании письмами и сообщениями в чат с жалобами на неработающую почту. Специалисты поначалу пытались починить все оперативно, но в итоге сдались и «утонули» под волной таких сообщений.

Конкуренты не дремлют

Сотрудники IBM начали высказывать опасения, что после восстановления сервисов все их сообщения и записи будут удалены без возможности восстановления. О ситуации в компании узнали конкурирующие фирмы, и за дело взялись хэдхантеры.

Как пишет The Register со ссылкой на одного из работников IBM, к его коллегам стали подходить рекрутеры компаний-конкурентов и предлагать им сменить место работы. Они мотивировали необходимость покинуть «Голубого гиганта» тем, что он не в состоянии обеспечить свой штат даже электронным почтовым ящиком. «Почему вы все еще работаете в IBM? Они даже не в силах могут настроить электронную почту», – спрашивают хэдхантеры.

Какие именно компании пытаются переманить сотрудников IBM, The Register не сообщает. IBM хорошо известна тем, что не держится за своих работников. Она регулярно устраивает гигантские по своим масштабам сокращения штата.

Например, в 1993 г. IBM оставила без работы одновременно 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реорганизацией бизнеса. В 2016 г. количество ее сотрудников сократилось на 14 тыс., а в 2017 г. – еще на 5000 человек. Однако абсолютный рекорд был поставлен в 2015 г., когда IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% всего своего персонала.