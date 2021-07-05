«Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний

Компания «Ай-теко» и ее «дочка» «Сервионика» смогли убедить судей, что большая часть неустоек, которые «Почта России» удержала при оплате пяти однотипных договоров с данными организациями — это неосновательное обогащение госкомпании, сумма которого должна быть возмещена исполнителям.

Споры «Почты» с «Ай-теко» и «Сервионикой»

Как выяснил CNews, «Почте России» по решению суда придется выплатить компании «Ай-теко» и ее дочерней структуре «Сервионики» порядка 201,9 млн руб. Эта сумма складывается из взысканий, которые определил Арбитражный суд Москвы по двум очень сходным по своей сути искам упомянутых компаний — в размере 109,3 млн руб. и 92,6 млн руб. соответственно.

И «Ай-теко», и «Сервионика» свои претензии направила служителям Фемиды 29 марта 2021 г. Оба исковых заявления были удовлетворены в полном объеме, то есть суд посчитал аргументацию ИТ-компаний объективной.

В обоих случаях речь шла о том, что компании исполнили договорные обязательства перед «Почтой» в полном объеме, но с некоторыми нареканиями со стороны заказчика. Оба раза «Почта» удержала из сумм договоров неустойку, величину которой судьи посчитали несоразмерной последствиям нарушений.

По окончании разбирательств неустойка «Ай-теко» была уменьшена со 110,5 млн руб. до 1,1 млн руб., неустойка «Сервионики» — с 93,9 млн руб. до 1,3 млн руб.

«Почту России» обязали выплатить ИТ-компаниям неправомерно удержанные при расчетах с ними 20 миллионов

Разницу начальной и финальной суммы удержанных средств в обоих случаях суд признал «неосновательным обогащением» «Почты». «Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции», — отмечают служители Фемиды.

На момент публикации данного материала в «Почте России» не смогли рассказать CNews, согласна ли организация с расчетами и выводами суда и станет ли оспаривать решения. Представитель «Ай-теко» и «Сервионики», в свою очередь, отметил в разговоре с редакцией, что в решениях суда содержится исчерпывающая информация относительно обоих разбирательств, и дополнительные комментарии здесь излишни.

Некоторые подробности дел

Из судебных документов следует, что ставшие предметом спора два договора «Почты России» с «Ай-теко» были заключены 27 февраля 2018 г. Оба они касались технической поддержки и обслуживания программно-аппаратных комплексов, включая контрольно-кассовую технику заказчика.

Изначально предполагалось, что сумма договора обслуживания объектов макрорегионального центра (МРЦ) «Волга-2» может достигнуть 945,1 млн руб., однако по состоянию на 19 мая 2021 г. заказаны были услуги только на 654,1 млн руб.. Аналогично сумма договора обслуживания объектов МРЦ «Юг» могла составить 1,23 млрд руб., но достигла лишь 914,3 млн руб.

«Сводными актами сдачи-приемки оказанных услуг по договорам подтверждается, что со стороны исполнителя нарушения по договору для объектов обслуживания МРЦ “Волга-2” допущены только в пяти отчетных периодах из 36 отчетных периодов; по договору

для объектов обслуживания МРЦ “Юг” в 14 отчетных периодах из 36 отчетных периодов», — говорится в решении суда. При этом из документа решения служителей Фемиды можно заключить, что в числе нарушений были такие как «отсутствие сотрудника истца на объектах ответчика в рабочее время».

«Сервионику» с «Почтой России» связывали аналогичные договоры на поддержку и обслуживание программно-аппаратных комплексов, включая контрольно-кассовую технику в трех других МРЦ. Все они также были подписаны 27 февраля 2018 г.

Предполагалось, что общая стоимость услуг по договору для объектов обслуживания МРЦ «Волга-1» составит 839,1 млн руб., для объектов обслуживания МРЦ «Сибирь» — 1,24 млрд руб., для объектов обслуживания МРЦ «Центр» — 1,15 млрд руб.

Между тем, согласно справке о фактической стоимости услуг по договорам и сводным актам сдачи-приемки фактическая стоимость услуг составила 493,5 млн руб., 767,2 млн руб. и 702,9 млн руб. соответственно.

«При таких обстоятельствах суд считает, что начисление неустойки на всю цену договоров без предоставления возможности исполнителю оказать услуги на всю цену договоров очевидно свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны заказчика при начислении спорной неустойки, что недопустимо в силу статьи 10 ГК РФ, — говорится в заключении суда, — Снижая размер спорной неустойки, суд также учитывает то обстоятельство, что у истца отсутствовала возможность отказаться от невыгодных условий о размере неустойки, предложенных ответчиком, в ходе проведения торгов, в том числе на этапе заключения договоров».