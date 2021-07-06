Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»

Самая маленькая касса в мире

«Атол», российский разработчик и поставщик оборудования и ПО для автоматизации, создал сверхкомпактный облачный кассовый апарат нового поколения.

Как рассказала CNews представитель компании, габариты устройства лишь незначительно превышают размеры спичечного коробка: 39х47х18 мм. Для сравнения: размеры устройств текущего поколения, выпускаемые компанией, составляют 95х80х30 мм. В «Атол» прототип новинки, получившей рабочее название «Атол 47», окрестили «самой маленькой кассой в истории человечества». В числе ключевых преимуществ новой кассы в компании называют энергоэффективность, высокую производительность и низкое тепловыделение.

Создание устройства в столь миниатюрном форм-факторе стало возможным благодаря двух факторам, пояснили с CNews в компании. Во-первых, за последние несколько лет уменьшились размеры элементной базы. Во-вторых, новые технологии в области теплоизоляции позволили расположить элементы устройства ближе друг к другу без риска перегревания.

Облачная касса «Атол 47» размером со спичечный коробок (вид снизу)

Новая разработка является полностью российской: платы и исходные материалы закупаются у российских предприятий, сборка будет осуществляться на территории России, в Зеленограде, заявляют в «Атол». Тем не менее, как рассказали CNews в компании, в основе нового устройства лежит процессор нового поколения голландской NXP на базе ядер ARM Cortex.

«Атол 47» (вид сверху)

«Мы заложили в систему на порядок больше памяти и производительности, чем во всех предыдущих и существующих на рынке аналогах, чтобы иметь возможность поддержать все будущие требования налоговиков или адаптировать ее под меняющиеся бизнес-процессы клиентов и компании "Атол"», – заявил директор «Атол онлайн» Алексей Краснопольский в разговоре с CNews.

В период до 2025 г. «Атол» рассчитывает выпустить до 200 тыс. устройств типа «Атол 47».

Специалисты «Атол» намерены в ближайшее время начать тестирование устройства, а перевод клиентов на новое оборудование намечен на осень 2021 г. Разработчики обещают, что переход будет автоматическим, бесшовным и незаметным для клиентов.

Что такое облачная касса и зачем она нужна

В 2016 г. вступили в силу поправки к закону №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», в соответствии с которыми любая касса в России должна быть подключена к интернету и передавать данные о каждой покупке в налоговую службу в режиме онлайн. Устройство с поддержкой такой функциональности называется онлайн-кассой.

Новые правила в том числе коснулись и сферы интернет-торговли, многие представители которой до этого работали «в серую». Приобретение дорогостоящих онлайн-касс не всегда экономически целесообразно при ведении деятельности в сфере электронной коммерции, особенно в случае представителей малого бизнеса.

Обычной онлайн-кассе существует более доступная альтернатива – облачная касса. Такая касса физически расположена в дата-центре оператора. Она сдается в аренду предпринимателю и позволяет формировать и отправлять чеки в электронном виде, доступ к ней осуществляется через интернет, при помощи личного кабинета клиента. Для ее использования предпринимателю достаточно приобрести фискальный накопитель.

В феврале 2017 г. в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России была включена разработка компании «Атол» – первая на отечественном рынке касса специально для интернет-ритейла «Атол 42ФС», подходящая для размещения в дата-центрах. Ее размеры составили 97х82х30 мм, устройство отличало отсутствие печатающего механизма.

В конце мая 2017 г. «Атол» запустил «Атол онлайн» – оператора облачных касс. Согласно информации, опубликованной на сайте оператора, облачные кассы можно использовать в интернет-магазинах, курьерских службах, такси, при приеме платежей ЖКХ и в торговых (вендинговых) автоматах.

По собственным данным «Атол», на сегодняшний день более 50% компаний на российском рынке электронной коммерции пользуются услугами «Атол онлайн» – это около 25 тыс. облачных касс. Среди основных конкурентов «Атол» по данному направлению можно отметить: Kitonline, Orangedata, Cloudkassir, Ofd.ru, «Комтет», Chekonline, «Инитпро», «Айтикасса», «1С-Рарус», «Екам», «Дримкас», «Нанокасса», «Счетмаш».

Значимым участником российского рынка онлайн-касс является «Эвотор», принадлежащий Сбербанку. В начале июня 2021 г. компания запустила сервис «Цифровая касса» – аналог «Атол онлайн». Сервис интегрирован с интернет-эквайрингом Сбербанка. Решение включает аренду, сервисное обслуживание кассы в дата-центре «Эвотора», а также ее регистрацию кассы в ФНС и подключение к оператору фискальных данных.

Ферма из касс

Вместе с выпуском новой модели облачной кассы «Атол» планирует начать поставки обновленной фермы «Атол 47» – серверного решения под ключ для крупных игроков рынка электронной коммерции. Решение представляет собой серверные полки высотой 1,5U, внутри каждой из которых размещается по 210 облачных касс.

Ферма из касс на базе устройств «Атол 47» (рендер)

Таким образом, стандартная серверная стойка высотой 48U сможет вместить 32 кассовые полки, то есть 6720 облачных касс «Атол 47», что, по заявлению представителей компании, является абсолютным рекордом по компактности размещения на рынке.

Стремление к миниатюризации обусловлено рыночными тенденциями

Основной предпосылкой для создания нового устройства в «Атол» называют взрывной рост рынка облачных касс в последние годы. Если в 2019 г. его объем в России, по данным компании, составлял около 32 тыс. устройств, то к концу 2020 г. этот показатель вырос почти в полтора раза – до 45 тыс. При этом, как отмечают в «Атол», одна касса облачного типа по мощности эквивалентна примерно 10 и более физическим.

К концу 2021 г. эксперты ожидают, что рынок увеличится до 84 тыс. устройств и в последующие пять лет сохранит темпы роста. Таким образом, к концу 2025 г. на рынок достигнет показателя в более чем 220 тыс. устройств. Для их размещения операторам облачных касс и крупным онлайн-ритейлерам потребуется значительное пространство в дата-центрах. Это, в свою очередь, существенно увеличивает затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры.

Новые компактные кассы «Атол», по оценке компании, займут в 10 раз меньше места в дата-центрах, будут потреблять меньше электроэнергии и выделять меньше тепла.