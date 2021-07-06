ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда

«Гособлако» разрастается

Минцифры России разместило 29 июня 2021 г. на портале госзакупок тендер на закупку вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»). Согласно данным заявки, стартовая цена контракта установлена на уровне 1,39 млрд руб. Исполнитель будет определен 15 июля 2021 г. Реализация проекта пройдет в шесть этапов с итоговой сдачей не позднее 31 декабря 2022 г.

Это уже второй масштабный контракт на создание ИТ-инфраструктуры «Гособлака». Первый тендер, как сообщил CNews в декабре 2020 г., выиграла компания «Центр хранения данных», на тот момент 100-процентная «дочка» «Ростелеком» (позже в число ее соучредителей вошли структуры ВТБ), которая предложила за выполнение контракта около 2,76 млрд руб., то есть примерно на 7,5% меньше начальной цены торгов в 2,98 млрд руб.

Новая закупка проводится для технического обеспечения перевода в ГЕОП инфосистем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей Минцифры.



Эксперимент по переводу госорганов в ГЕОП в рамках утвержденного в мае 2019 г. федерального проекта «Информационная инфраструктура» стартовал 30 августа 2019 г. и затем был продлен до декабря 2022 г. Затраты на развертывание «Гособлака» до 2024 г. включительно оценивались в 69,5 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. планировалось выделить из федерального бюджета и 40,9 млрд руб. из внебюджетных источников.

Развертывание «Гособлака» в процессе

Участниками первого этапа эксперимента по переводу госучреждений в ГЕОП в 2019 г. стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС) и Фонд социального страхования (ФСС).

Объявлен второй тендер на закупку оборудования для «Гособлака» на сумму около 1,4 млрд руб.

В апреле 2020 г. к ним подключились Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Росреестр, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство лесного хозяйства, Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования и Центральная избирательная комиссия (на добровольной основе).

В настоящее время Минцифры представило на сайте проектов правовых документов regulation.gov.ru проект постановления Правительства, которым предлагается расширить число участников эксперимента по переводу инфосистем и инфоресурсов госорганов в «Гособлако» пятью новыми участниками, включая Минспорт, МЧС, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Общественное обсуждение проекта закончится 16 июля 2021 г.

Технические аспекты нового тендера

Согласно данным технического задания нового тендера на создание ИТ-инфраструктуры «Гособлака», выполнение условий контракта разбито на шесть этапов. Первый стартует с даты подписания акта о начале оказания услуг и закончится 30 сентября 2021 г., второй продлится до конца 2021 г., и еще четыре этапа должны быть реализованы в 2022 г. до 31 декабря.

Из начальной цены контракта в сумме 1,39 млрд руб. предполагается финансирование работ на сумму 290,8 млн руб. до конца 2021 г. и на сумму 1,1 млрд руб. в 2022 г.

В список оборудования по условиям контракта включены серверы двух типов, системы хранения данных (СХД) трех типов, коммутаторы четырех разновидностей, а также комплекты средств защиты информации, включая комплекты средств межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, криптографической защиты уровня L2/L3 и уровня L7, управления средствами криптографической защиты средств защиты от НСД (модуль доверенной загрузки) для АРМ, антивирусной защиты, межсетевого экранирования уровня приложений, а также контроля и анализа защищенности, в том числе привилегированных пользователей.

На подрядчика также возлагается предоставление интернет-каналов связи, интернет-подключения к системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) канала связи L3VPN (КСЗ), а также предоставление публичных IPv4-адресов.

Список требований включает доступность услуг 24/7/365 на протяжении всего периода их оказания с совокупным уровнем (коэффициентом) доступности качества оказываемых услуг в месяц (SLA) не ниже 99,5% без учета времени плановых технологических перерывов.

Серверы первого типа должны поставляться в форм-факторе не более 2U и оснащаться не менее чем двумя процессорами с числом ядер не менее 24 и базовой частотой не ниже 2,4 ГГц, не менее чем 12 модулями оперативной памяти объемом не менее 64 ГБ и тактовой частотой не ниже 2933 МГц, а также двумя SSD SATA емкостью не менее 240 ГБ с поддержкой горячей замены и уровнем надежности (DWPD) не менее 3, контроллером RAID уровней 1, 10, с не менее чем 2 ГБ кэш-памяти и защитой от сбоев, Ethernet-адаптером с четырьмя портами 10 Гбит/с, Ethernet-адаптером с двумя портами 10/25 Гбит/с, блоками питания с резервированием 2N с горячей заменой и другими компонентами.

Серверы должны быть совместимы с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиза «Смоленск» версии 1.6, должны иметь действующий сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям к средствам доверенной загрузки не ниже четвертого класса и должны быть внесены в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Требования к серверам второго типа отличаются более скромными характеристиками процессоров (2 х 16 ядер), наличием 12 дополнительных HDD NL-SAS с поддержкой горячей замены емкостью не менее 8 ТБ и двух SSD NVMe емкостью не менее 3,2 ТБ.

СХД всех трех типов должны поддерживать резервирование и возможность «горячей замены», их архитектура должна обеспечивать безостановочную работу при проведении регламентных работ и модернизации, а также возможность установки накопителей разных типов: SSD, HDD SAS и HDD NL-SAS.

СХД первого типа должны иметь накопители общей «сырой» емкости не менее 91,2 ТБ с производительностью не менее 500 IOPS на каждый 1 ТБ пространства и не менее 86,4 ТБ с 500 IOPS на каждый 1 ТБ пространства (302,4 ТБ для СХД второго типа и 432 ТБ для СХД третьего типа).

Кто может претендовать на новый контракт для «Гособлака»

Исполнение контракта сможет взять на себя только «Ростелеком», заявил неназванный собеседник «Коммерсанта» в одном из крупных системных интеграторов. В «Ростелекоме» изданию сообщили о планах принять участие в тендере.

Глава «Ассоциации ЦОД» Игорь Дорофеев заявил «Коммерсанту», что под требования нового тендера могут подойти много крупных профильных компаний.

Партнер и руководитель группы технологической интеграции «Делойт» в СНГ Александр Ильин заявил изданию, что за исполнение такого тендера может взяться крупный провайдер, который не боится рисков использования облачных сервисов ГЕОП госструктурами, в том числе, санкционных.

Многолетняя эпопея «Гособлака»

Впервые концепция «Гособлака» была утверждена Правительством России в 2015 г. Изначально проект предполагал перенос ГИС органов госвласти и компаний с госучастием в сеть дата-центров, связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер. Соответствующие мероприятия были запланированы на 2017-2022 гг.

В 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить назначение оператором «Гособлака» оператора связи, занимающего существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является «Ростелеком». Минкомсвязи подготовило соответствующие поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», но они не были утверждены.

О «Гособлаке» вспомнили после разработки нацпрограммы «Цифровая экономика». В частности, входящий в программу федеральный проект «Информационная инфраструктура», утвержденный в конце 2018 г., предполагал назначение «Ростелекома» оператором проекта. Расходы на его реализацию в 2019-2021 гг. должны были составить 47,6 млрд руб., из них 41,1 млрд руб. пришлись бы на внебюджетные источники, и 6,5 млрд руб. было бы потрачено из федерального бюджета.

В мае 2019 г. был утвержден новый федпроект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в 69,5 млрд руб., из которых 28,5 млрд руб. легли бы на федеральный бюджет, и 40,9 млрд руб. на внебюджетные источники. На этом этапе из документа исчезла норма о том, что оператором «Гособлака» должен стать оператор связи, занимающий существенное положение в двух третях российских регионов.

В 2019 г. предыдущее руководство Минкомсвязи склонялось к идее назначения главным исполнителем работ по созданию «Гособлака» своего подведомственного НИИ «Восход», который также мог бы выбирать субпорядчиков по оказанию услуг ЦОД для «Гособлака».

Окончательных решений на этот счет не было принято, и уже осенью 2019 г. Правительство утвердило новую Концепцию перевода ГИС в «Гособлако», а в декабре 2020 г. Минцифры «перезагрузило» продленный в сентябре 2020 г. до декабря 2022 г. эксперимент по переводу ГИС в ГЕОП.