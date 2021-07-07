«Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены

«Яндекс» взялся за электросамокаты

Как рассказали CNews в «Яндексе», 7 июля 2021 г. сервис компании по доставке, каршерингу и заказу такси «Яндекс Go» запустил услугу проката электросамокатов. Он будет доступен пользователям, достигшим 18-летнего возраста. Бронирование электросамоката обойдется в 50 руб., тариф за пользование услугой составит от 6 руб. в минуту.

Пока что география сервиса будет ограничена несколькими районами в Центральном округе Москвы – Хамовниками, Якиманкой и Арбатом, однако уже до конца июля 2021 г. ожидается появление прокатных самокатов «Яндекс Go» внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) Москвы и в ряде районов за его пределами. Карта районов будет постепенно обновляться на сайте сервиса go.yandex.

Для безопасности поездок создатели сервиса объявили о страховке жизни и здоровья пользователя на время поездки на самокате. Максимальная сумма страховки определена на уровне 100 тыс. руб. В дополнение, у всех электросамокатов сервиса «Яндекс Go» установлено скоростное ограничение 20 км/ч, которое автоматически плавно снижается до 15 км/ч или 10 км/ч в «медленных» пешеходных прогулочных зонах — например, в парках.

Подробности о прокатном парке сервиса

Ключевым отличием дизайна электросамокатов «Яндекс Go» станет их окраска, сочетающая ярко-желтый и черный фирменные цвета сервиса. Самокаты можно будет забронировать в приложении «Яндекс Go», обновленном до последней версии, и затем забрать на городских парковках. Поиск доступных для аренды электросамокатов «Яндекс Go» осуществляется по кнопке «Город» на главном экране приложения.

Электросамокат Ninebot Max Plus в «фирменной ливрее» «Яндекс Go»

Как рассказали CNews в «Яндексе», в настоящее время прокатный парк сервиса представлен электросамокатами модели Max Plus производства Ninebot – дочерней компании бренда Xiaomi. Собственная команда техников сервиса «Яндекс Go» будет следить за исправностью техники, производить замену батарей и дезинфекцию самокатов.

Процесс аренды электросамоката «Яндекс Go»

Штатные характеристики самоката Ninebot Max Plus предполагают наличие сменной литий-ионной батареи 36 В емкостью 551 Втч, время зарядки которой составляет четыре часа. Масса самоката составляет 27,5 кг, максимальная рекомендованная нагрузка определена на уровне не более 100 кг, максимальная дальность поездки при полном заряде аккумулятора заявлена на уровне 55 км, или «пять часов активной поездки». Самокат оснащен передним и задним механическими тормозами.

Как арендовать самокат

Завершив бронирование самоката, нужно подойти к нему, ориентируясь по карте парковок, и затем отсканировать QR-код, размещенный на его руле. Перед первой поездкой пользователям приложения «Яндекс Go» в обязательном порядке придется просмотреть видеоинструкцию о безопасном передвижении на электросамокатах.

Информирование пользователя электросамоката на всех этапах движения

По поводу «медленных зон», где скорость самоката снижается до 10-15 км/ч CNews в «Яндексе» пояснили, что такие участки были выделены на основе технологий «Яндекса» и данных Департамента транспорта Москвы для безопасных поездок. Снижение скорости происходит с учетом плотности пешеходного потока, его средней скорости, а также близости школ, детских садов и площадок.

Завершение проката электросамоката «Яндекс Go»

В список рекомендаций для пользователей сервиса проката электросамокатов «Яндекс Go» также вошли рекомендации не кататься на одном устройстве вдвоем, надевать шлем и другие средства защиты, переходить дорогу, бордюры и ступеньки только пешком, уступать дорогу пешеходам, и, наконец, кататься в трезвом виде.

Дополнительные рекомендации пользователям электросамокатов «Яндекс Go»

После завершения прогулки место, где можно оставить самокат, будет показано на карте сервиса. После доставки самоката на стоянку для завершения поездки нужно пристегнуть его, сделать и отправить фотографию устройства.

Привлечение пользователей и дальнейшие планы

В рамках продвижения сервиса «Яндекс» намерен в срок до 31 августа 2021 г. производить 100-процентный кешбэк баллами программы «Яндекс.плюс» за первую поездку и 25-процентный за каждую последующую. Максимальный размер кешбэка по этой программе установлен в размере до 1000 баллов «Плюса» за одну поездку.

География сервиса проката электросамокатов «Яндекс Go» на момент запуска

В феврале 2021 г. CNews сообщил о реструктуризации подразделений «Яндекса», в рамках которой все бизнесы компании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую группу «E-com и райдтех», руководителем которой назначен генеральный директор «Яндекс.такси» Даниил Шулейко.

В начале июля 2021 г. CNews рассказал о планах «Яндекса» выпустить первые беспилотные такси на дороги Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана в 2021 г. Сейчас сервис беспилотного такси «Яндекса» работает только в Иннополисе под Казанью, но закон об экспериментальных правовых режимах даст возможность запускать подобные сервисы и в других городах, в том числе и в Москве.

Сейчас беспилотные автомобили в Москве используются для тестирования и развития технологии, и не перевозят пассажиров. Парк беспилотных автомобилей компании в московском автопарке насчитывает около 140 машин. Они тестируются на маршрутах преимущественно в ЦАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮАО, рассказали CNews в «Яндексе».