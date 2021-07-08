Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за деньги

Представители микроэлектронной отрасли оказались не в восторге от идеи Минпромторга одним из критериев «отечественности» для вычислительной техники (пусть и необязательным) определить ежегодные инвестиции ее создателей в разработку российских чипов на уровне в 250 млн руб. Один из аргументов «против» — инвестировать можно в те чипы, которые в состав оцениваемого «железа» не входят. В критическом письме в Минпромторг АРПЭ называет механизм вложений «откупными инвестициями», а его реализацию — «наказанием инвестиционными расходами».

«Откупные инвестиции» для российского статуса «железа»

Как стало известно CNews, среди неоднозначно воспринятых отраслью новых критериев присвоения радиоэлектронной продукции статуса «российской» особое непонимание вызывала идея начисления квалификационных баллов за ежегодные инвестиции в разработку и производство чипов.

С критикой в ее адрес в Минпромторг обратилась Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также компания «Норси-транс» — один из немногих российских разработчиков СХД на отечественных процессорах (копии обоих писем имеются в распоряжении CNews).

Напомним, система баллов была расписана в подготовленном Минпромторгом проекте правительственного постановления, которое вносит изменения в приложение к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Проект документа опубликован на госсайте regulation.gov.ru. В настоящий момент в отношении него проходит независимая антикоррупционная экспертиза, которая продлится до 13 июля 2021 г.

Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за «откупные инвестиции» в сторонние чипы

Речь идет об обсуждаемой не один месяц идее присваивать баллы электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20): ноутбуки, ПК, серверы, СХД, твердотельные накопители и пр. Присвоение баллов предполагается по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге.

На этот реестр, напомним, должны первостепенно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного (точнее будет сказать нероссийского) «железа».

В проекте постановления Правительства, как ранее пояснял приложивший к документу руку консорциум «Вычислительная техника», весь процесс создания «железа» поделен на технологические операции, каждой из которых присвоен определенный балл в зависимости от значимости и сложности. Перечни технологических операций, а также количество баллов, начисляемых за их выполнение в России, устанавливаются для каждого конкретного вида вычислительной техники; при этом «проходные баллы» также варьируются и растут год от года.

Так, применение электронных модулей российского производства оценено в 50 баллов, изготовление печатных плат электронных модулей — в 30 баллов, сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату электронного модуля — в 20 баллов, изготовление или применение кабельных сборок или кабельной арматуры российского производства — в 5 баллов, изготовление или применение шасси российского производства — в 20 баллов, изготовление или применение блоков питания российского производства — в 10 баллов), применение аккумуляторной батареи российского производства — 10 баллов, запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения — в 5 баллов и т. д.

Что касается инвестиционного пункта, который критикуют в письмах в Минпромторг АРПЭ и «Норси-транс», то документ предлагает начислять 25 баллов за ежегодные инвестиции в разработку или производство российских процессоров в размере не менее 250 млн руб., причем безотносительно использования этих процессоров в оцениваемой технике.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский резюмировав для CNewsсодержание письма своей ассоциации, указал на то, что «методически неправильно смешивать несопоставимые требования — расходы компании и состав оборудования». При этом сам механизм вложений в письме назван «откупными инвестициями», а его реализация — «наказанием инвестиционными расходами».

Ни АРПЭ, ни «Норси-транс» ответов на свои письма не получили. На момент публикации данного материала представители Минпромторга прокомментировать CNewsкритику инвестиционного параметра для начисления баллов не смогли.

Аргументация АРПЭ

Письмо АРПЭ в минстерство было отправлено еще 9 июня 2021 г., то есть задолго до публикации проекта правительственного постановления. Однако на тот момент ассоциация уже имела полное представление о готовящихся новшествах.

«Важно, чтобы критерии российского происхождения формировались из требований к продукции и не включали в себя требования к объему инвестиционных расходов компаний, — говорится в послании. — Если наряду с требованиями к продукции будут включены требования к объему расходов, это будет создавать множество системных проблем в регулировании, в том числе предпосылки для «откупных инвестиций» — когда компании, не обладающие разработками, например, соответствующими требованиям по использованию российских микропроцессоров, будут получать доступ к рынку в обмен на расходы и замыкать на себя поставки решений на основе зарубежных микропроцессоров».

С точки зрения ассоциации, это будет наносить ущерб тем компаниям, кто в расчете на государственное регулирование раньше других начал инвестировать в разработки на российских микросхемах и в настоящее время осуществляет поставки соответствующих решений.

«”Откупные инвестиции” будут подрывать спрос на их оборудование, а значит и спрос на российские микросхемы, — полагают эксперты АРПЭ. — Кроме того, это будет разрушать доверие к государственному регулированию и демотивировать всех участников рынка. С другой стороны, этот подход создает риски олигополизации рынка ИТ, так как для крупнейших холдингов продемонстрировать большие инвестиционные расходы не сложно, а для средних и небольших инновационных компаний отрасли это станет непреодолимым барьером».

В АРПЭ полагают, что объем «откупных инвестиций» не сможет оказать существенного влияния на развитие российской микроэлектроники, так как обсуждаемые суммы в 250 млн. руб. несопоставимы с объемом уже осуществленных и планируемых государственных и частных вложений в разработки и внедрение российских микропроцессоров. В текущей ситуации, когда установленные государством требования по использованию российских микросхем в оборудовании реализуются только в некоторых группах продукции, а во многих других сроки не выполняются, необходимы меры дополнительного стимулирования участников рынка, считают авторы письма.

«Предлагаем рассмотреть возможность вместо наказания инвестиционными расходами установить дополнительные меры регуляторной поддержки разработок, выполняемых на основе российских микросхем», — резюмируют представители АРПЭ. Такую мотивацию, с точки зрения ассоциации, создает двухуровневая система преференций, о которой CNews писал в конце мая 2021 г. Она предусматривает дополнительные преимущества продукции на основе российских микросхем перед российской продукцией на основе зарубежных.

Позиция «Норси-транса»

Письмо в Минпромторг из компании «Норси-транс» было направлено 2 июля 2021 г., то есть уже позже появления проекта постановления Правительства с описанием балльной системы.

Пункт с баллами за инвестиции в организации считают непроработанным. «Некорректно вводить минимальный порог затрат в абсолютной величине, вне зависимости от значений бухгалтерского баланса организации, — говорится в обращении. — Данное обстоятельство нарушает баланс интересов, ставя в заведомо невыгодное положение малый и средний бизнес перед крупным. Более того, в проекте нормативно-правового акта отсутствует пояснительная записка с обоснованием указанного размера ежегодных затрат».

Представители «Норси-транса» считают, что фактически не представляется возможным проконтролировать правомерность отнесения организацией затрат по той или иной статье в разрезе определенного изделия. Проектом также не определен порядок подтверждения затрат (формат отчетов), а также проверки понесенных затрат.

«Во избежание некорректной правоприменительной практики, необходимо конкретизировать, что затраты, направленные на разработку и (или) производство центральных процессоров и микроконтроллеров, могут быть учтены с целью присвоения баллов в отношении конечного изделия только в случае, когда статус производства промышленной продукции на территории России в отношении примененных центральных процессоров и микроконтроллеров подтвержден в установленном законодательством порядке», — указывают авторы письма.

В компании считают, что присвоение баллов за достижение ежегодного объема затрат необходимо присваивать только в случае, если данная микросхема используется в составе предъявляемого к подтверждения промышленного производства на территории России изделия как центральный процессор, а не в составе прочих квалификационных характеристик производителя.

«Такие микросхемы не могут являться не только результатом разработки по субсидированию, в том числе в рамках постановления Правительства от 17 февраля 2016 г. № 109, но и результатом сквозного проекта в связи с тем, что фактическим источником ассигнований является государство, в результате чего преференции в баллах получит разработчик микросхемы, что создаст неравные условия конкуренции», — добавляют в компании.

Комментарий участника рынка

В разговоре с CNews гендиректор омского «Промобита» (разработчик СХД на российских чипах) Максим Копосов сообщил, что идея начисления за инвестиции баллов сразу на все изделия компании, включаемые в реестр Минпромторга, представляется ему странной. «От того, что компания инвестирует в тот или иной новый продукт, все существующие ее продукты не становится более российскими», — уверен он.

Также он считает рассматриваемый механизм почвой для злоупотреблений. «Например компания “А” платит данную сумму аффилированной компании “А микропроцессоры” за НИОКР или в качестве лицензионного платежа, или в качестве аванса за партию процессоров, — рассуждает он. — Но после того как деньги перешли в компанию “А микропроцессоры” контроль за их целевым использованием теряется».

Кроме того, инвестиционное новшество, с точки зрения Копосова, поддерживает негарантированный результат, в ущерб существующему — гарантированному.

«Уважаемые коллеги из АНО “Вычислительная техника” и компании “Yadro” (ее юрлицо выступает соучредителем данного консорциума; — прим. CNews) все время говорят о том, как важно поддерживать результат, фактически созданный конкурентоспособный продукт, а не бесконечно инвестировать в процесс, — описывает позицию данных структур Копосов. — Но в предложенной балльной системе предлагается именно это — поддержать процесс создания процессора без гарантии достижения результата. Деньги можно инвестировать долго (особенно когда это перекладывание денег из компании “А” в компанию “А микропроцессоры”), а процессор не создать, в том числе и по объективным причинам. Обещать — не значит жениться».

Напоследок эксперт отмечает, что обсуждаемый инвестиционный параметр дает баллы не только за создание центрального процессора, но и за создание микроконтроллера («например, для мигания лампочками»), в ущерб реально существующим российским центральным процессорам.

«При этом использование реального, а не потенциального российского центрального процессора, например такого как “Эльбрус” или “Байкал”, на которые дизайн-центры уже потратили десятки миллиардов, в том числе государственных инвестиций и десятилетия интеллектуального труда оценено в нем всего в 50 баллов», — заключает Копосов.