Microsoft поднимает цены в России

Осенью 2021 г. Microsoft в России на 15,2% поднимает цены для коммерческих заказчиков. Как сообщают в компании, это делается для того, чтобы сравнять российские цены с европейскими.

Microsoft поднимает цены

1 октября 2021 г. цены в российских рублях на все сегменты коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России приблизятся к ценам, действующим в Центральной и Восточной Европе. Таким образом, цены вырастут на 15,2%, говорится в сообщении Microsoft, опубликованном на российском сайте компании.

Как сообщает Microsoft, изменения не затронут оформленные заказы в рамках действующих соглашений по программам корпоративного лицензирования, на которые распространяется ценовая защита. Однако цены на приобретение новых продуктов по таким соглашениям будут устанавливаться в соответствии с прайс-листом, действительным на момент оформления заказа.

Microsoft в России поднимает цены для коммерческих заказчиков

«Данные изменения стали результатом оценки влияния локальных цен на ПО и онлайн-сервисы, периодически проводимой Microsoft, чтобы обеспечить единообразие цен по всему региону», — отмечает компания. Microsoft напоминает, что с 2018 г. сохраняла «стабильные цены в российских рублях» вопреки изменениям в экономической ситуации в стране. Теперь же компания повышает цены в соответствии с европейским прайс-листом.

Сколько стоит подписка

Согласно ценам, представленным на сайте Microsoft, пакет Office 2019 для бизнеса стоит 515,6 руб. (без НДС) на одного пользователя в месяц. Стоимость подписки на Microsoft 365, в которую входит Microsoft Teams, безопасное облачное хранилище и Office Online начинается от 312,5 руб. (без НДС) на одного пользователя в месяц. Так, в год по нынешним ценам за одного пользователя Office 2019 придется заплатить 6,1 тыс. руб., за подписку Microsoft 365 — 3,7 тыс. руб.

При увеличении стоимости продуктов на 15,2%, цена пакета Office 2019 составит почти 600 руб., а Microsoft 365 — 360 руб. В год за одного пользователя Microsoft 365 с 1 октября компании придется заплатить от 4,3 тыс. руб., а за Office 2019 — 7,2 тыс. руб.

Для сравнения, подписка на Microsoft 365 во Франции стоит от €4,2 до €16,9 (от 370 до 1500 руб.) в месяц на пользователя.

Несколько фактов о Microsoft в России

России Microsoft действует с 1992 г., головной офис компании находится в Москве. Как сообщают в компании, Microsoft является мировым лидером в области информационных технологий, поставляющим широкий диапазон устройств и сервисов, ПО и ИТ-услуг. Президентом Microsoft в России является Кристина Тихонова.

Помимо того, компания занимается разработками в области искусственного интеллекта. В России с 2013 г. для этой цели создано отдельное юридическое лицо «Майкрософт Девелопмент Центр Рус».