В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию

В российских деревнях и селах с населением от 500 до 1000 человек в ближайшие годы появятся сотовые сети 4G. Операторов обяжут строить их под угрозой лишения лицензии на частоты 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Также они будут должны строить такие сети на крупных автомагистралях, используя при этом отечественные оборудование и софт. Для операторов новые требования означают существенный рост расходов.

ГКРЧ вступилась за деревни

Российских операторов сотовой связи обяжут строить сети четвертого поколения (LTE, 4G) в деревнях и селах. Без этого их оставят без лицензии на пользование частотами 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц, как пишут «Ведомости».

Новые условия диктует Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Связано это со сроком разрешения на использование перечисленных частот, который истекает 8 сентября 2021 г.

Частоты 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц необходимы именно для строительства сетей четвертого поколения. Действующее разрешение на их эксплуатацию ГКРЧ выдала операторам еще в 2011 г. Для его продления им придется выполнить целый ряд новых требований, и внедрение LTE в деревнях – одно из них.

Новые условия ГКРЧ

Если российским сотовым операторам все еще нужны перечисленные частоты, то в первую очередь они должны будут озаботиться переходом на отечественное оборудование при строительстве 4G-сетей. Это первое требование ГКРЧ, и перейти на российское «железо» операторы будут должны в 2023 г.

Операторы начали подсчитывать убытки от строительства LTE-сетей в деревнях

Второе требование касается программного обеспечения, на котором будет работать это телекоммуникационное оборудование, в том числе базовые станции. В обязательном порядке оно должно числиться в реестре российского ПО.

Наконец, третье требование, ГКРЧ касается расширения зоны покрытия LTE-сетей российских операторов. Они будут обязаны обеспечить доступ к таким сетям жителям 99% населенных пунктов, в которых проживают от 500 до 999 человек.

Это условие должно быть выполнено не позднее 2028 г. Про совсем небольшие деревни и поселки в требованиях ГКРЧ упоминаний нет – по всей видимости, им по-прежнему придется довольствоваться 3G, GSM или домашним проводным телефоном.

Расширение зоны покрытия LTE касается и наличия сигнала этих сетей на автодорогах общего пользования федерального значения. К 2030 г. 4G-сети должны покрывать 99% таких дорог. Опять же, про трассы, соединяющие небольшие города, села и деревни, в требованиях ничего не сказано.

Операторам подобное невыгодно

Согласно официальной статистике, в России насчитывается немногим более 5000 населенных пунктов с населением 500-1000 человек. «Проект решения ГКРЧ не содержит техусловий и параметров оказания услуг. Технически можно подключить с помощью одной базовой станции несколько расположенных в зоне ее действия поселков. Однако, если речь пойдет о предоставлении доступа на более высоких скоростях, каждому населенному пункту может потребоваться своя базовая станция», – рассказал один из источников «Ведомостей».

Как сообщил изданию сотрудник неназванного оператора связи, оснащение каждого такого села LTE-сетью обойдется операторам связи в миллионы рублей. «Установить базовую станцию LTE в селе, где есть вышка и оптическая линия связи, стоит 3–5 млн руб. Если вышки нет – до 7 млн руб.», – заявил он. В итоге установка базовых станций LTE в небольших населенных пунктах может обойтись операторам в 15-35 млрд руб.

Действующие требования ГКРЧ обязывают операторов обеспечивать LTE-сетями населенные пункты, в которых проживают более 1000 человек. Это необходимое условие действует с 2013 г. «Населенные пункты с населением 500–1000 выпали из государственных проектов ликвидации цифрового неравенства, теперь чиновники стремятся восполнить этот пробел», – отметил один из источников «Ведомостей».

Ситуация с дорогами

На начало 2020 г. в России было 60,43 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения (статистика Росстата). 32 ключевые трассы (около 27 тыс. км) имеют сотовое покрытие на 90% их протяжения, согласно данным Роскомнадзора.

При этом LTE есть далеко не на всех их участках. «Уровень покрытия LTE на этих и других федеральных автодорогах не достигает в целом 70%. Каждый дополнительный процент сопряжен с весомыми расходами операторов», – заявил «Ведомостям» неназванный источник, приближенный к менеджерам нескольких сотовых компаний.

«Основной проблемой для строительства базовых станций на дорогах является отсутствие не только магистральных линий связи, но и электричества – без решения проблемы электрификации трасс решить задачу покрытия дорог на 100% просто невозможно», – добавил он.

При этом нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает субсидии операторам связи на строительство своих сетей на автодорогах. Денежные вливания в первоначальном размере 28 млн руб. рассчитаны на период с 2019 по 2024 гг.

В 2020 г. Минцифры выступило с предложением по сокращению этого бюджета до 18,4 млрд руб. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на участников российского рынка связи, эти деньги в итоге так и не были выделены. Связано это, в том числе, и с тем, что расходы на эксплуатацию базовых станций, возведенных за счет государственных субсидий в итоге превысят доходы.

Мнение операторов связи

Операторы связи весьма настороженно относятся к требованию ГКРЧ с 2023 г. строить LTE-сети только на базе российского оборудования. «Сейчас на рынке в нужном объеме нет отечественного оборудования LTE с поддержкой всех необходимых функций и диапазонов, а также с необходимым уровнем надежности», – заявил «Ведомостям» представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

«Сейчас операторы ведут с Минцифры переговоры относительно условий продления разрешения на использование частот LTE. Решение об использовании отечественных базовых станций принято на высоком уровне, но есть большие сомнения, что российским компаниям удастся наладить производство таких объемов оборудования. Как вариант – может быть, удастся договориться о локализации производства в России с зарубежными вендорами», – отметил сотрудник неназванной компании сотовой связи.

Представители «Мегафона» и Tele2 (принадлежит «Ростелекому») не стали комментировать новые условия ГКРЧ. МТС со своей стороны заявил, что «готов закупать конкурентоспособное российское оборудование с требуемыми характеристиками, качеством и ценами». «У нас с ГК «Элемент» и «Сколтехом» реализуется проект по разработке 5G-оборудования на основе стандартов Open RAN, а в Казани у нас работают базовые станции с полностью отечественным софтом», – рассказал «Ведомостям» сотрудник МТС Алексей Меркутов.

«На разработку программного и аппаратного обеспечения для конкурентоспособных базовых станций, как показывает опыт, уходит много лет. Кроме того, российским вендорам придется вложить значительные средства в покупку лицензий и патентов, связанных с LTE, поскольку все основные решения в этой области уже разработаны зарубежными производителями. Так что, скорее всего, базовые станции будут отечественными весьма условно – поскольку представить их нужно в сжатые сроки, при закупках оборудования, скорее всего, операторам будет предложена продукция СП российских и зарубежных компаний», – рассказал изданию гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Российские «железо» и софт существуют

На момент публикации материала в России существовало несколько вариантов отечественных базовых станций для сетей LTE и LTE-Advanced. Такое «железо» есть, в частности, у госкорпорации «Ростех», пишут «Ведомости». «Оборудование входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения и полностью соответствует критериям отечественного происхождения, установленным Минпромторгом, а также действующим требованиям “Правил применения базовых станций”, утвержденным Минцифры», – утверждает представитель госкорпорации. С его слов, «Ростех» приступил к серийному выпуску пилотных партий таких базовых станций.

Рабочий прототип базовой станции 4G и 5G есть и у «Сколтеха». Его премьера состоялась осенью 2020 г. Но здесь базовая станция отечественная лишь наполовину – софт у нее российский, тогда как аппаратная составляющая разработана за рубежом.