Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф

Apple могут вынудить полностью свернуть свою деятельность в Великобритании. Компания стала жертвой патентного тролля, который хочет отсудить у нее $7 млрд. Британский суд встал на сторону истца, и теперь Apple готовится уйти из страны, если итоговый размер штрафа она посчитает коммерчески неприемлемым.

Патентный тролль уничтожает бизнес Apple

Компания Apple может уйти из Великобритании и оставить ее жителей без новых гаджетов. По информации издания This is Money, такая вероятность возникла из-за патентного тролля, которому Apple задолжала почти $7 млрд. По утверждению специалистов издания, британцы также могут остаться без фирменных магазинов Apple и без обновлений программного обеспечения ее устройств.

Патентным троллем, который может вынудить Apple закрыть свой британский бизнес, является компания Optis Cellular Technology. Сперва она обратилась к самой Apple с целью заставить ее платить лицензионные сборы за использование некой «стандартизированной технологии смартфонов» в своих устройствах. Размер этих сборов составил те самые $7 млрд.

Получив отказ, Optis Cellular Technology обратилась за помощью к судебной системе Великобритании. Верховный суд страны встал на сторону истца и постановил, что Apple действительно нарушила патенты Optis Cellular Technology.

Спор с Optis Cellular Technology стал крупнейшим за период руководства Apple Тимом Куком

На момент публикации материала итоговый размер штрафа для Apple установлен не был. Юристы компании «тонко» намекнули, что если этот размер окажется «коммерчески неприемлемым», то вероятность ухода компании с британского рынка резко возрастет.

Слушание в суде, в ходе которого и будет определена сумма взыскания, пройдет в 2022 г. Точная его дата пока не определена. По итогу заседания Apple может принять решение суда или отказаться платить. В последнем случае ей, возможно, придется покинуть Великобританию.

Точное число владельцев ее устройств в Британии, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д., Apple не раскрывает. Между тем, британцы являются активными пользователями ее гаджетов. Согласно статистике Statista.com, в марте 2021 г. ее мобильная платформа iOS доминировала на рынке смартфонов этой страны, занимая 51,5-процентную его долю. Всего по итогам 2020 г. в Великобритании проживало почти 68 млн человек.

Предыдущая «битва» с Optis Cellular Technology

Компания Optis Cellular Technology имеет опыт по отъему денег у Apple за незаконное использование ее патентов. В феврале 2019 г. она обратилась в американский суд с требованием взыскать с Apple $506,2 млрд за незаконное использование в своих iPhone ее патентов, связанных с сетями 4G. Эти патенты Optis Cellular Technology в свое время выкупила у LG, Samsung и Panasonic.

В августе 2020 г. суд вынес вердикт в пользу патентного тролля и обязал Apple выплатить оппоненту всю сумму целиком. Позже Apple подала апелляцию в стремлении доказать, что сам иск был составлен неверно, а его рассмотрение проходило с нарушением принятых правил. В апреле 2021 г. рассмотрение апелляции завершилось вновь в пользу Optis Cellular Technology.

По данным This is Money, иск от февраля 2019 г. содержал список патентов, которые нарушила Apple. В новом же иске Optis Cellular Technology такой перечень отсутствует. В связи с этим сохраняется вероятность, что в обоих делах могут упоминаться одни и те же патенты.

Аналогичный случай с Huawei

В конце августа 2020 г. в ситуации, аналогичной той, в которой сейчас находится Apple, оказались китайские компании Huawei и ZTE. Они тоже встали перед выбором – платить роялти за использование патентов или покинуть Великобританию.

Потенциальный запрет распространяется на все устройства компаний, включая сетевое оборудование. CNews писал, что это связано с патентами американской компании Unwired Planet и канадской Conversant Wireless, имеющими отношение к сотовым сетям второго, третьего и четвертого поколений.

Судебная тяжба длилась с 2013 г. Unwired Planet, как и Optis Cellular Technology, является патентным троллем, поскольку регулярно нападает на крупные компании, мотивируя атаки тем, что те нарушают ее права на интеллектуальную собственность. Например, в 2014 г. Она подала в суд на Samsung и Google с требованием выплаты многочисленных роялти. Обе компании предпочли принять условия Unwired Planet – Google сделала это в 2015 г., а Samsung – годом позже.

Лакомый кусочек для патентных троллей

Apple с незавидной регулярностью становится целью номер один для патентных троллей. Еще в июне 2014 г. CNews писал, что компании грозил гигантский штраф за нарушение патентов компании VirnetX, которую тоже считают патентным троллем. Суд мог обязать Apple ежегодно выплачивать по 0,98% объема продаж iPhone и iPad.

Разбирательство с VirnetX длилось годами и началось с подачи иска в 2010 г. Компания обвинила Apple в нарушении четырех патентов, связанных с функциями FaceTime и VPN On Demand, используемыми в мобильных устройствах на базе iOS. В 2012 г. Окружной суд США по Восточному округу штата Техас признал Apple виновной и предписал вендору выплатить штраф в размере $368,2 млн. Изначально VirnetX требовала $708 млн.

По мнению наблюдателей, у Apple почти не было шансов на победу в этом споре. Тем не менее, в августе 2016 г. Федеральный суд в Техасе отменил решение, по которому Apple должна была заплатить патентному троллю VirnetX гигантские отчисления.

За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и приложении FaceTime.

В конце сентября 2016 г. Apple проиграла другой патентный спор, на этот раз компании MobileMedia Ideas. Окружной суд американского штата Делавэр признал Apple виновной в нарушении патента MobileMedia Ideas на технологию «вежливого игнорирования» (когда при поступлении входящего вызова владелец мобильного телефона приглушает звонок, не обрывая соединение) входящего телефонного вызова в iPhone 3G, 3GS и 4 и обязал ответчика выплатить истцу $3 млн компенсации.