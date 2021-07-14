Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев

Объединение решений для цифровой трансформации

Российский разработчик решений для управления мастер-данным SDI Solution и корпорация «Парус», разработчик ERP-систем, сообщили CNews о слиянии с целью интеграции технологий обеих компаний для совместного продвижения. После слияния компании планируют продвигать объединенные решения под брендом «Парус» на рынке масштабных проектов для производственной сферы.

Согласно данным базы сведений о юридических лицах «Контур.Фокус», компания SDI Solution получила 100% долю в ООО «Корпорация Парус». До слияния компаний 90% уставного капитала корпорации принадлежали президенту «Паруса» Александру Карпачеву и 10% Александру Тимохову. Они же являются совладельцами других компаний в составе корпорации, включая крупнейшую из них, ООО «Научно-производственный центр "Парус"» (НПЦ «Парус»), выручка которого по итогам 2020 г., согласно «Контур.Фокус», составила 182,9 млн руб.

Как пояснили CNews в корпорации, сделка между корпорацией «Парус» и SDI Solution состоялась в июне 2021 г., однако консолидация активов, происходящая в процессе изменения структуры собственности, в настоящее время еще не завершена. Финансовые детали перераспределения активов участники сделки не комментируют.



Руководить компанией SDI Solution по-прежнему будет ее генеральный директор Александр Спиридонов, а объединенную компанию с торговой маркой «Парус» возглавит Александр Карпачев, сообщили CNews в компании.

«Для реализации комплексных ИТ-проектов в крупных производственных холдингах нам нужен партнер с мощной импортонезависимой ERP, – сказал генеральный директор SDI Solution Александр Спиридонов. – Платформа «Парус» имеет уникальную архитектуру, где бизнес-логика взаимодействует с данными бесшовно. Это обеспечивает беспрецедентную для российских ERP производительность - система обрабатывает десятки тысяч транзакций в минуту».

Интеграционное слияние

Компания SDI Solution специализируется на разработке и внедрении систем управления основными мастер-данными (Master Data Management, MDM-системы) в крупных промышленных компаниях. В список клиентов SDI Solution входит госкорпорация «Роскосмос», многопрофильный «Концерн Калашников», ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК).

Глава корпорации «Парус» Александр Карпачев

Корпорация «Парус» как разработчик информационных систем и решений для автоматизации деятельности организаций госсектора и бизнеса ERP-класса под брендом «Парус». В настоящее время решения компании используются десятками ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения.

Как пояснили CNews в компании, объединение позволит компаниям укрепить позиции на растущем рынке автоматизации российской промышленности. Особый акцент в компании делают на спрос на импортонезависимые технологии для сквозного управления ресурсами на протяжении всего жизненного цикла производимой продукции, который в настоящее время наблюдается в российском машиностроении.

Представители «Парус» рассказали CNews о том, что планируемая численность штата объединенной компании составит более 300 сотрудников. В компании прогнозируют, что развитие продуктов и проектная деятельность потребуют дальнейшего наращивания штата.



Как отметили в компании, в первоочередной задачей является интеграция существующих технологий двух разработчиков. В дальнейшем решения о разработке новых и векторе развития имеющихся продуктов будут приниматься исходя из потребностей рынка с учетом бизнес-задач. По мнению представителей компании, создание отечественной цифровой платформы с мощным ERP-ядром, единой корпоративной НСИ и современными мобильными приложениями «позволит российским стратегическим предприятиям с уверенностью двигаться по пути цифровой трансформации».

«Цифровая трансформация и переход к индустрии 4.0. повышают требования к скорости и точности ресурсного планирования, – сказал президент корпорации «Парус» Александр Карпачев. – Рост производственных скоростей и промышленный интернет вещей кратно увеличивают объемы данных. В этих условиях мы продолжим не только наращивать быстродействие нашей ERP, но и развивать ее интеграционные возможности. Объединение с разработчиком технологий управления корпоративными мастер-данными – важный шаг в рамках этой стратегии».

Чем известна компания SDI Solution

Компания SDI Solution (ЗАО «Эсдиай солюшен») была создана в 2010 г. выходцами из компании «Аскон», главой технологического направления разработки Андреем Андриченко и гендиректором «Аскон-Центральная Россия» Сергеем Гороховым. В штат компании, как сообщал CNews, также вошла команда разработчиков САПР ТП «Вертикаль».

Основным направлением деятельности SDI Solution является разработка корпоративных систем управления нормативно-справочной информацией (НСИ) и САПР технологических процессов на основе семантических технологий.

В июне 2011 г. CNews рассказал о том, что в «Асконе» не поверили, что бывшие сотрудники компании сумели за полгода создать свой флагманский продукт Semantic, и обвинили их в краже кода с намерением подать в суд. В SDI Solution претензии «Аскона» назвали «распусканием слухов» и объявили о готовности отстаивать свою репутацию. Позже в разговоре с CNews стороны выразили стремление к досудебному примирению.

Развитие корпорации «Парус»

Корпорация «Парус» работает на российском рынке с 1990 г. и специализируется на разработке информационных систем для государственного управления и бизнеса класса ERP, с помощью которых можно автоматизировать любые процессы в области финансово-хозяйственной деятельности, управления НИОКР и производством.

На сегодняшний день корпорация насчитывает 20 региональных отделений и 200 партнеров в крупнейших городах России, которые внедряют и сопровождают программные продукты «Парус», отмечено на официальном сайте компании.

Приложения «Парус» используются более 25 тыс. организаций, включая федеральные ведомства, региональные администрации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, крупные территориально-распределенные корпорации, предприятия ОПК, машиностроительные заводы и научно-исследовательские институты.

Корпорация «Парус» заняла 73 строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020» с совокупной выручкой по итогам 2020 г. в размере 2,845 млрд руб., что на 8% больше чем за 2019 г.

Корпорация также заняла 20 строчку в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019» и 33 место в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2020».