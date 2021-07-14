Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций

Более 4 тыс. сотрудников российских судостроительных компаний общаются с помощью платформы защищенных коммуникаций CommuniGate Pro. Некоторые предприятия из этой сферы пришли к использованию российского решения больше двух десятилетий назад.

Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостроительную Корпорацию (ОСК) предприятия, среди которых «ЦМКБ «Алмаз», «СПО Арктика» и «Кронштадтский морской завод». Сотрудничество с отдельными компаниями длится более 20 лет.

В рамках цифровой трансформации судостроительной отрасли эти предприятия в числе первых приняли решение перейти на ведущую отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro 6.3, первая версия которой создана российскими разработчиками еще в 90-х.

«Поводом для замены послужило то, что наше предыдущее решение работало с серьезными сбоями и пропускало большое число спам-сообщений. Руководство предприятия решило провести полномасштабное тестирование нескольких решений для организации корпоративной почты, с целью выбора оптимального по функционалу и стоимости владения решения», — отмечает генеральный директор «Кронштадтского морского завода» Анатолий Белоев.

Фото: ru.depositphotos.com Судостроительная отрасль начала переходить на отечественные коммуникационные решения еще в начале 2000-х

Перед CommuniGate Systems стояла задача реализовать миграцию коммуникационного ПО на предприятиях со сложной внутренней структурой. При этом требовалось сохранить непрерывный процесс коммуникаций для сотрудников и развернуть новое ПО «бесшовно». Также было нужно интегрировать в платформу уже существующие в компаниях системы.

Переход был проведен в короткие сроки и при скромных требованиях к оборудованию — для работы платформы CommuniGate Pro на 5 тыс. пользователей требуется всего 2 ядра, 4 Гб оперативной памяти и система хранения данных подходящего объема.

При выборе CommuniGate Pro заказчики делали особый акцент на информационной безопасности. Изначально платформа была спроектирована для работы в открытых сетях и обладает расширенным инструментарием обеспечения защиты данных как на серверном, так и на клиентском уровне. Благодаря этому можно правильно сконструировать систему защиты сетей коммуникации и закрыть все «двери безопасности».

При установке CommuniGate Pro учитывались все особенности предприятий. Например, по запросу одного из заказчиков специалисты развернули закрытый и открытый контур информационного обмена, разделив сети коммуникаций на внутренние и внешние. В дальнейшем CommuniGate Pro была полностью совмещена с комплексной системой безопасности предприятия.

Синхронизация десктопных и мобильных клиентов с сервером была налажена с использованием протоколов ActiveSync и MAPI. Надежность и высокую безопасность этого решения подтвердил локдаун 2020 г. — многие сотрудники судостроительных предприятий смогли работать удаленно, обмениваясь конфиденциальной информацией с личных устройств без риска утечки информации.

Для удобства заказчиков группа компаний CommuniGate Systems предоставляет возможность приобретать подписку на платформу коммуникаций. Таким образом предприятия, не готовые единовременно вкладываться в лицензии, могут безболезненно для своего бюджета использовать подписку вместо выкупа лицензий и оплаты за техническую поддержку CommuniGate Pro.

«Ключевыми критериями оценки рассматриваемых решений стали кроссплатформенность, функциональность, надежность, гибкость администрирования и стоимость. По результатам тестирования была выбрана платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro, которая полностью удовлетворила всем указанным параметрам», — подчеркнул Анатолий Белоев.

CommuniGate Pro — программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем от небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.

CommuniGate Systems — российский разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций с 1991 г. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства цифрового развития и связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. Среди заказчиков в России: федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные ведомства, системообразующие предприятия, а также компании крупного, среднего и малого бизнеса.