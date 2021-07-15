Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

В итоговых отчетах разработчиков «железа» на «Эльбрусах» из ИНЭУМ за 2020 г. обнаружились загадочные на первый взгляд манипуляции с размером чистой прибыли за 2019 г. Другие показатели бизнеса аналогичные корректировки не затронули — выручка института выросла на 10%, до 914,8 млн руб.

Изменчивая прибыль ИНЭУМ

Чистая прибыль создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — по итогам 2020 г. составила 19,942 млн руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности организации и ее общего годового отчета. Последний из этих документов институт опубликовал 6 июля 2021 г.

Сравнить величину этой прибыли с аналогичным показателем предыдущего года оказалось весьма затруднительно. В бухгалтерских и общих документах ИНУЭМ за 2019 г. чистая прибыль указывалась в размере 37,158 млн руб. В новых документах в графах ретроспективных сведений за год, предшествовавший отчетному, чистая прибыль за 2019 г. показана в размере 1,663 млн руб., то есть отличается от первоначальных сведений в 22 раза.

Таким образом, если сравнивать показатели за 2020 г. с первоначальными данными за 2019 г., то чистая прибыль ИНЭУМ сократилась в 1,9 раза. Если же сравнивать со скорректированными сведениями, то прибыль выросла в 12 раз.

Корректировку размера чистой прибыли за 2019 г. представители ИНЭУМ в разговоре с CNewsобъяснили введением с 1 января 2020 г. «Ростехом» новой учетной политики и необходимости ретроспективного отражения этих изменений.

«Ранее в незавершенном производстве учитывались накладные расходы; теперь накладные расходы из незавершенного производства убрали за счет корректировки нераспределенной прибыли», — добавили собеседники редакции.

Создатели серверов на «Эльбрусах» нарастили выручку и «запутались» в прибыли

Отметим, что в системе «Контур.фокус», который в данном вопросе оперирует данными Росстата, финансовые показатели института за 2020 г. до сих пор не представлены. Зато система располагает сведениями о блокировке банковских счетов ИНУЭМ по решению налоговых органов.

Подобная блокировка часто характерна для компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, однако подозревать ИНУЭМ в столь серьезных проблемах все же не приходится — институт в текущем 2021 г. демонстрирует явные признаки бизнес-активности, регулярно публикуя отчетность о решениях совета директоров и собрания акционеров, о совершении существенных сделок, о начислении доходов по ценным бумагам, о раскрытии списка аффилированных лиц и пр.

Прочие показатели бизнеса

Что касается второго ключевого показателя бизнеса института — выручки, то прошлогодние значения корректировке не подверглись. По итогам 2020 г. она составила 914,8 млн руб. Это больше, чем по итогам 2019 г., когда она достигла 828,7 млн руб., на 10,4%. Годом ранее прирост был заметно ощутимее — 77,8% (с 466,1 млн руб. в 2018 г.).

По данным ИНЭУМ, в 2020 г. основной объем выручки был получен организацией за счет выполнения работ, выполненных в интересах производства и поставки продукции гражданского назначения, объем которой составил 617,7 млн. руб.

Стоимость чистых активов ИНУЭМ составила 1,46 млрд руб. Штатная численность работников составила — 267 человек.

Чем занимался ИНЭУМ в 2020 году

В открывающем общий годовой отчет обращении гендиректора ИНЭУМ Александра Кима, говорится, что в 2020 г. в институте продолжались работы, направленные на повышение конкурентоспособности проектируемых отечественных аппаратно-программных технологических платформ и средств высокопроизводительной управляющей вычислительной техники двойного назначения для стратегически важных отраслей обороны, промышленности, энергетики и социальной сферы.

Наиболее значимые НИОКРы в этот год выполнялись по договорам с Минпромторгом о предоставлении субсидий на технологические проекты. Для подготовки инженерных кадров в области разработки технических и программных средств высокопроизводительных вычислительных комплексов и управляющей вычислительной техники функционировали две базовые кафедры: Информатики и вычислительной техники МФТИ и Управляющих ЭВМ МГТУ МИРЭА.

В 2020 г. в ИНЭУМ проводились мероприятия по выведению на рынок нескольких типов вычислительной техники. Среди них — масштабируемая серверная систему на базе микропроцессора «Эльбрус-8СВ» для создания центров обработки данных и суперЭВМ петафлопсной производительности. Был выполнен договор на поставку интероперабельной суперЭВМ в ЦИАМ им. П. И. Баранова.

Также выводились на рынок серверы на основе многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа для комплексов средств автоматизации, отвечающих требованиям и государственным инициативам в области информбезопасности.

По направлению АСУ ТП был выведен комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров на базе процессоров «Эльбрус-1С+» и «МЦСТ R1000». Была осуществлена поставка оборудования радиационного контроля на АЭС.

В сегменте медицинского приборостроения и робототехники институтом выполнялась разработка устройства для непрерывного измерения артериального давления неинвазивным методом.