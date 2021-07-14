Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Власти потратят 1,5 млрд руб. на создание платформы «Цифровое строительство», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Платформа обеспечит создание системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования.

Платформа «Цифровое строительство»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования (BIM). Достижение соответствующего результата обойдется федеральному бюджету в 1,55 руб. до 2024 г.

Кураторами соответствующих мероприятий являются Минстрой и Минцифры. Целью является перевод строительной отрасли на использование единой системы классификации и кодирования строительной информации, а также создание единого информационного пространства на территории России в сфере строительства и эксплуатации объектов.

Власти потратят 1,5 млрд руб. на создание платформы «Цифровое строительство»

На первом этапе должны быть созданы организационные и нормативные основы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования, в том числе разработаны концепция и план мероприятий, приняты нормативно-правовые акты в сфере управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий BIM и внедрения платформа «Цифровое строительство», сформированы соответствующие методологические основы управления жизненным циклом объектов капитального строительства.

Поручение Владимира Путина

Первый этап ввода в эксплуатацию цифровой платформы «Цифровое строительство» должен быть завершен до конца 2021 г. Второй этап планируется завершить в 2024 г. Президент России Владимир Путин еще в 2018 г. поручил Правительству осуществить шаги по модернизации строительной отрасли и повышению качества строительства.

В том числе речь шла о следующих мероприятиях: переходе к системе управления жизненным циклом объектов путем внедрения технологий информационного моделирования; применении типовых моделей системы управления (проектной, строительной, эксплуатационной и утилизационной) в первоочередном порядке в социальной сфере; утверждению показателей эффективности системы управления; принятии стандартов информационного моделирования (а также гармонизации ранее принятых нормативно-технических документов с международным и российским законодательством); формировании библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования; подготовке специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве и стимулированию разработки и использования отечественного программного обеспечения для информационного моделирования зданий и сооружений.

Нормативно-техническая документация для перехода на BIM

Как говорил бывший директор подведомственного Минстрою предприятия «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Дмитрий Михеев, при переходе на цифровое строительство ожидается снижение затрат и времени на строительство объектов, возводимых за счет бюджетов всех уровней, до 20% в течение пяти лет. А сокращение времени от принятия решения о строительстве до введения в эксплуатацию составит до 30%.

Ключевые элементы платформы «Цифровое строительство», источник: «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»

«К настоящему времени сформирована система нормативных технических документов, обеспечивающих внедрение технологий информационного моделирования в строительстве, - говорил Михеев. - Она охватывает все основные направления BIM: общие правила моделирования, правила создания электронных компонентов и каталогов, правила организации коллективной работы, правила обеспечения информационной безопасности и контроля качества, классификацию строительной информации, понятийную базу и методологию внедрения информационного моделирования в практику на всех стадиях жизненного цикла - от обоснования инвестиций до утилизации и снова зданий и сооружений».

Архитектура отраслевой платформы «Цифровое строительство», источник: «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»

В дальнейших планах Минстроя значилось перевод фонда нормативно-технической документации в области строительства в цифровой формат, формирование основ перехода на автоматизированную проверку информационной модели объекта капитального строительства, внедрение единой системы классификации строительной информации в целях гармонизации нормативно-технической документации с международным и российским законодательством.

Законопроект о создании реестра объектов капитального строительства

В июне 2021 г. Минстрой разработал законопроект в виде поправок в Градостроительный кодекс, направленных на цифровизацию строительной отрасли. Документ предполагает создание единого реестра объектов капитального строительства, в который включались бы данные, отражающие весь жизненный цикл объектов – об идентификационных номерах объектов, о заключениях экспертизы проектной документации, о разрешениях на строительство и ввод объектов, а также о заключениях о соответствии построенного объекта различным требованиям.

Выдача разрешений на строительство объектов не будет допускаться до внесения в реестр информации о них. Также выдача заключений экспертизы проектной документации не будет допускаться, если объекту не присвоен уникальный номер.

Суперсервис «Цифровое строительство»

Как сообщили CNews представители Минстроя, в рамках выполнения поручений Президента России разрабатывается суперсервис «Цифровое строительство», предусматривающий комплексную автоматизацию пути застройщика при строительстве индивидуального жилого или многоквартирного дома. Суперсервис был утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.