CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе Конференции
|

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных услуг

  • Как развивается спрос на облачные сервисы в 2021 г.?
  • Изменилась ли стоимость облачных услуг?
  • Какие новые услуги предлагают российские поставщики?
  • Насколько экономически эффективным является переход в облако?
  • Как меняется качество облачных услуг российских провайдеров?

Технологии

  • Какие PaaS сервисы особенно востребованы заказчиками?
  • Как технологии оптимизации облачной инфраструктуры представлены на рынке?
  • Приватное, гибридное или мультиоблако: что выбрать?
  • Как показали себя российские и зарубежные облачные провайдеры?
  • Достаточно ли в России облачных мощностей?

Тренды и перспективы

  • Каких новых сервисов ждут от провайдеров заказчики?
  • Как снятие ограничений скажется на облачном рынке?
  • Как будет меняться стоимость облачных услуг?
  • Каким будет 2022 г. для российского облачного рынка?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России

Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене

Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок
Показать еще