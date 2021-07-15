Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных услуг

Как развивается спрос на облачные сервисы в 2021 г.?

Изменилась ли стоимость облачных услуг?

Какие новые услуги предлагают российские поставщики?

Насколько экономически эффективным является переход в облако?

Как меняется качество облачных услуг российских провайдеров?

Технологии

Какие PaaS сервисы особенно востребованы заказчиками?

Как технологии оптимизации облачной инфраструктуры представлены на рынке?

Приватное, гибридное или мультиоблако: что выбрать?

Как показали себя российские и зарубежные облачные провайдеры?

Достаточно ли в России облачных мощностей?

Тренды и перспективы

Каких новых сервисов ждут от провайдеров заказчики?

Как снятие ограничений скажется на облачном рынке?

Как будет меняться стоимость облачных услуг?

Каким будет 2022 г. для российского облачного рынка?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.