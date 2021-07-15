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Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента

Компания NortonLifeLock, в прошлом Symantec, рассчитывает купить компанию Avast. Они обе разрабатывают антивирусное ПО, которое входит в пятерку самых популярных программ такого рода в мире. Avast известна тем, что годами «сливала» Google, IBM, Microsoft и другим корпорациям персональные данные своих пользователей и зарабатывала на этом миллионы долларов.

Слияние двух соперников

Компания NortonLifeLock планирует стать владельцем компании Avast, разработчика одноименного антивируса. По данным The Wall Street Journal (WSJ), переговоры находятся в финальной стадии, и официальное предложение о покупке NortonLifeLock собирается озвучить не позднее 11 августа 2021 г.

NortonLifeLock – это разработчик антивируса Norton Antivirus. Антивирус Avast в свою очередь известен тем, что это одна из первых полностью бесплатных программ такого рода. К тому же это самый популярный бесплатный антивирус в мире.

Как пишет WSJ, компании в настоящее время обсуждают способы оплаты покупки. Вариантов два – деньги и акции, и к единому мнению по этому вопросу стороны пока не пришли. На момент публикации материала капитализация Avast, по данным Yahoo Finance, составляла 5,98 млрд фунтов стерлингов (около $8,2 млрд по курсу на 15 июля 2021 г.). Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Avast – это чешская компания, основная в 1988 г. и занимающаяся разработкой ПО в сфере информационной безопасности, в том числе она создает одноименный антивирус. По итогам 2020 г. выручка компании, согласно ее же статистике, приблизилась к $893 млн. Число пользователей ее продуктов в настоящее время превышает 435 млн в масштабах всего мира.

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Наработки Avast в ближайшем будущем могут быть интегрированы в продукты NortonLifeLock

Avast располагает 19 офисами в различных странах мира. Ее штат насчитывает более 1700 человек, и как скажется на них переход компании в собственность NortonLifeLock, пока неизвестно. Они могут сохранить свои должности, или же в результате сделки новый владелец может провести массовое сокращение персонала.

Напряженная конкуренция

ПО обеих компаний, NortonLifeLock и Avast, входит в пятерку самых востребованных среди потребителей. На первом месте, согласно статистике портала Market Watch за первое полугодие 2021 г., находятся разработки NortonLifeLock. Avast в свою очередь расположилась на четвертой строчке, пропустив вперед Trend Micro и компанию McAfee, основатель которой Джон Макафи (John McAfee) умер при загадочных обстоятельствах в июне 2021 г. Размеры долей Market Watch не приводит.

Весной 2020 г. ситуация с расположением сил на рынке защитного ПО была несколько иной. В мае 2020 г. NortonLifeLock все так же находилась на первом месте с долей мирового рынка в размере 13,6%, а Avast была на втором с результатом 12,69% (статистика Statista.com).

Компания NortonLifeLock старше (она была основана в 1982 г.) и по ряду основных параметров крупнее, чем Avast. Общее количество пользователей своих продуктов она не называет.

По данным портала MacroTrends, только за один I квартал 2021 г. NortonLifeLock заработала почти столько же, сколько Avast за весь 2020 г. Ее выручка за этот период достигла $672 млн. В 2020 г. выручка NortonLifeLock составила $2,551 млрд, что в 2,86 раза больше в сравнении с показателями Avast.

Штат компании на конец 2020 г. составлял 3600 человек. По итогам I квартала 2021 г. в NortonLifeLock работало уже 2800 человек, и пока неизвестно, с чем связан столь резкий отток сотрудников.

Две антивирусные компании в одной

Если NortonLifeLock удастся договориться о покупке Avast, то в результате этой сделки она приобретет в собственность в некотором роде сразу двух своих конкурентов. Это связано с тем, что Avast тоже известна своей заинтересованностью в поглощении соперников.

Как сообщал CNews, в июле 2016 г. Avast заявила о покупке компании AVG, тоже занимавшейся разработкой антивирусного ПО. Стоимость сделки должна была составить $1,8 млрд, что было на треть выше рыночной цены AVG на момент заявления Avast. Итоговая сумма сделки? по данным Bleeping Computer, составила $1,3 млрд.

Покупая AVG, Avast рассчитывала повысить качество своих антивирусов благодаря удвоению пользовательской базы и соответственно количества устройств, с которых аналитики смогут получать данные. Также она начала использовать наработки конкурента в собственных продуктах.

Как Avast торговала персональными данными, и что стало с Symantec

В начале 2020 г. компанию Avast уличили в продаже персональных данных своих пользователей. В обмен на деньги она делилась ими со многими крупными корпорациями, в том числе с Google, IBM и Microsoft.

Поставленный на поток бизнес по сливу персональных данных Avast организовала через дочернюю компанию Jumpshot, и покупателям предлагались различные наборы информации. Заработки Avast исчислялись миллионами долларов, общий размер дохода не установлен.

Что касается Symantec, то она лишилась своего известного во всем мире названия в результате сделки с компанией Broadcom. Последняя в августе 2019 г. купила ее корпоративное подразделение (Enterprise Security) за $10,7 млрд, а вместе с ним и права на ее название.

У оригинальной Symantec осталось лишь потребительское подразделение Consumer Cyber Safety, которое создает продукты для личного пользования. Вследствие того, что права на бренд Symantec перешли к Broadcom, компания была переименована в NortonLifeLock.

В начале января 2020 г. Broadcom заявила о готовности продать приобретенную ею часть бизнеса Symantec. Желание купить его проявила консалтинговая компания Accenture. Она известна тем, что поглощает различные компании десятками.

Эльяс Касми

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