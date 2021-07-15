Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда

Минцифры объявило конкурсы на получение грантов для ИТ-проектов и компаний, которые внедряют цифровые решения, на общую сумму 3,8 млрд руб. В 2020 г. на эти же цели было выделено 7,1 млрд руб. однако в министерстве утверждают, что в 2021 г. программ поддержки стало больше, и конкурсы по ним будут объявлены позднее.

Гранты на развитие ИТ-проектов

Минцифры запустило конкурсы на гранты для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения. Общая сумма поддержки составит 3,8 млрд руб., говорится на сайте министерства. Программа поддержки осуществляются в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», оператор господдержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

ИТ-компании смогут получить от 20 млн до 300 млн руб. При этом мера поддержки доступна как разработчикам программного обеспечения (ПО), так и программно-аппаратных комплексов. Принять участие в конкурсе могут любые компании-разработчики без ограничения по коду ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний).

Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 млн до 300 млн руб., а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн руб. (в частности, для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»).

ИТ-проекты и компании, которые внедряют цифровые решения, получат гранты на общую сумму 3,8 млрд руб.

Также по просьбе компаний, отмечают в министерстве, были оптимизированы требования к пакету документов и увеличены сроки реализации проекта с 12 до 18 месяцев. Министерством, в том числе, учтено пожелание об увеличении максимально допустимого размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тыс. руб.). Также в 2021 г. Минцифры планирует реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг.

В разговоре с CNews представители Минцифры сообщили о том, что в 2021 г. программ поддержки стало больше, и конкурсы фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям (ФСИ) будут объявлены позже. Также большое внимание министерство уделяет оптимизации получения поддержки, для чего были созданы разъясняющие вебинары. На них можно будет узнать, как оформлять и куда подавать документы и пр.

Разъясняющие вебинары

Первый вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха» состоится 19 июля 2021 г. В нем примут участие замглавы Минцифры Максим Паршин, гендиректор РФРИТ Александр Павлов, а также представители компаний-победителей прошлых грантовых конкурсов. Только в первые две недели пройдет 15 вебинаров, рассказали представители Минцифры CNews.

Гранты на ИТ-проекты в 2020 году

В 2020 г. Минцифры выделило 7,1 млрд руб. на гранты для ИТ-проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. Тогда до 20 млн руб. могли получить стартапы и до 300 млн руб. — крупные инициативы, направленные на цифровизацию бизнеса. Однако тогда фондов — операторов мер поддержки было больше, чем в 2021 г. Ими выступили фонд «Сколково», РФРИТ и Фонд содействия инновациям.

В июне 2020 г. РФРИТ отобрал 12 ИТ-проектов, которым он пообещал выделить гранты на общую сумму 718 млн руб. В их числе программная платформа для управления роботехникой «Университета Иннополис», библиотека подпрограмм «Цифровые дороги» разработчика системы фотофиксации нарушений ПДД «Автодории» и отечественная система цифрового проектирования строительства «ТИМ кредо».

Прежде гранды в рамках программы ФСИ могли получить проекты-стартапы по искусственному интеллекту (ИИ), интернету вещей, блокчейну, новым производственным технологиям и другим направлениям. Фонд «Сколково» предлагал компаниям на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений гранты до 80 млн руб. Поддержку также могли получить решения на базе технологий ИИ, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и сенсорики, новых производственных технологий и технологий распределенных реестров, проекты дистанционных сервисов.

В сентябре 2020 г. Правительство объявило о том, что до 2024 г. также направит порядка 12 млрд руб. на гранты российским ИИ-стартапам.