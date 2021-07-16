Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории

Intel собирается купить компанию GlobalFoundries, входящую в тройку крупнейших мировых производителей полупроводников. Она основана на производственном подразделении AMD, и Intel готова заплатить за нее $30 млрд. Для нее это будет крупнейшим приобретением – предыдущий рекорд составляет $16,7 млрд за компанию Altera.

Масштабная инвестиция Intel

Компания Intel нацелилась на покупку GlobalFoundries, американского контрактного производителя процессоров и другой полупроводниковой продукции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

Со слов этих источников, компании в настоящее время ведут переговоры о сделке. На какой стадии они находятся, остается неизвестным, но названа приблизительная сумма, которую Intel может заплатить за такое приобретение.

Покупка GlobalFoundries обойдется чипмейкеру примерно в $30 млрд. Если переговоры завершатся успехом, то эта сделка станет одной из крупнейших в истории Intel. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 г., когда Intel купила компанию Altera за $16,7 млрд.

Intel не жалеет денег на приобретение ценных для нее активов

Следует отметить, что сама GlobalFoundries отрицает ведение переговоров с Intel. Как пишет WSJ, Intel может договориться не с ней, а с Mubadala Investment Company, инвестфондом правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В настоящее время GlobalFoundries принадлежит ему.

В погоне за одним из крупнейших производителей

GlobalFoundries была основана в 2008 г. на базе производственного подразделения AMD. В 2010 г. она поглотила сингапурскую Chartered Semiconductor, а в 2015 г. купила IBM Microelectronics, подразделение IBM по производству полупроводников.

Головной офис компании находится в Санта-Кларе (Калифорния, США). Ее заводы расположены в ряде регионов мира, включая Северную Америку, Европу и Азию, на них производятся 200- и 300-миллиметрвоые кремниевые пластины.

По итогам I квартала 2021 г. GlobalFoundries входила в число крупнейших мировых производителей полупроводников. Она находилась на третьем месте с долей рынка в размере 7%, обгоняя тайваньскую UMC и китайскую SMIC (статистика Statista.com).

Впереди GlobalFoundries остаются лишь две компании, но она пока не может догнать их. Вторую строчку занимает Samsung (18% рынка), а непревзойденным лидером является тайваньская TSMC (56%).

Не исключено, что Intel ведет переговоры именно с американской компанией из геополитических соображений

В настоящее время GlobalFoundries наращивает число заводов. В 2021 г. она запустила строительство новой фабрики в Сингапуре, которое обойдется ей в $4 млрд. Нынешние заводы компании выпускают продукцию по нормам вплоть до 12 нм. Эту топологию GlobalFoundries освоила в 2019 г. Более современные техпроцессы ей пока недоступны.

Какие цели преследует Intel

Покупка GlobalFoundries позволит Intel открыть новые возможности для Intel на поприще контрактного производителя чипов. Когда именно было принято решение о ее приобретении, остается неизвестным, однако еще в марте 2021 г. Intel проявляла к GlobalFoundries, хотя и несколько иного рода.

Новый глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), вступивший в должность в феврале 2021 г., в марте 2021 г. раскрыл планы компании по своему развитию на ближайшие несколько лет. Помимо инвестиций в новые заводы и перехода на современные техпроцессы (Intel застряла на 14 и 10 нм), компания собирается укреплять отношения с другими производителями чипов.

В список на тот момент входили азиатские TSMC, Samsung и UMC, но и для американской GlobalFoundries в нем тоже нашлось место.

Другими словами, первоначально Intel хотела стать партнером GlobalFoundries, но никак не ее владельцем. Что побудило ее изменить свое решение, остается неизвестным.

Возможные препятствия

Тот факт, что GlobalFoundries «откололась» от AMD, Intel, по всей видимости, не смущает. Однако именно из-за AMD сделка по покупке GlobalFoundries может сорваться.

Основная масса процессоров AMD выпускается на фабриках TSMC, однако компания также числится в составе крупнейших клиентов GlobalFoundries.

По данным портала AnandTech, в мае 2019 г. GlobalFoundries и AMD заключили сделку на $1,6 млрд, согласно которой GlobalFoundries будет выпускать различные чипы AMD вплоть до 31 декабря 2024 г.

AMD – это единственный конкурент Intel на рынке процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов. В последние годы она заметно укрепила свои позиции, потеснив Intel, и ее доля продолжает расти.

Как сообщал CNews, у AMD даже был шанс впервые за 15 лет обойти Intel по размеру доли на мировом рынке CPU. Такие прогнозы на I квартал 2021 г. высказывали аналитики PassMark.

В итоге по результатам первой четверти 2021 г. доля AMD составила 39,5% против 60,5% у Intel. Во II квартале 2021 г. разрыв между компаниями сократился – 44,1% у AMD и 55,8% у Intel (статистика PassMark).

AMD почти догнала Intel

К тому же AMD тоже не боится покупать крупные компании. Например, в конце октября 2020 г., потратив на переговоры всего несколько недель, она прибрала к рукам Xilinx – крупнейшего во всем мире производителя программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Итоговая сумма сделки оказалась заметно выше прогнозов. Впервые о планах AMD в отношении Xilinx стало известно в начале октября 2020 г. Эксперты WSJ оценили эту сделку в $30 млрд. В итоге за активы компании AMD заплатит $35 млрд, а все условия сделки будут завершены к концу 2021 г.

Другими словами, AMD заплатит за Xilinx на $5 млрд больше, чем Intel может отдать за GlobalFoundries.