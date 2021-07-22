Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев

Один из пионеров использования российской СУБД в госорганах подвел итоги тендера на техподдержку Postgres Pro Enterprise. Примерно пятимесячный контракт с местом оказания услуг в главном здании Минфина в Москве и в двух его ЦОДах в регионах обойдутся министерству в 37,6 млн руб.



Поддержка Postgres Pro для Минфина

Как выяснил CNews, техподдержка российской СУБД Postgres Pro в трех ЦОДах Минфина в течение примерно пяти месяцев обойдется министерству в 37,635 млн руб. Такую сумму за свои услуги предложил победитель тематического аукциона, который был запущен ведомством со стартовой ценой контракта в 38,2 млн руб.

Тендер был объявлен 6 июля 2021 г. Заявки от претендентов принимались до 15 июля. По истечении этого срока желание принять участие в торгах выразили три компании. Непосредственно на аукцион, который состоялся днем позже, вышло только два претендента: компании «ОТР-бит» и «Айди». Последней из них и досталась победа с ценовым предложением 37,635 млн руб.

Фронт работ рассчитан на срок с даты заключения контракта до 31 декабря 2021 г. С учетом формальных процедур, регламентированных закупочным законодательством, все бумаги сторонам удастся подписать на рубеже июля-августа 2021 г. Таким образом, свои обязательства перед Минфином «Айди» станет выполнять примерно 150 календарных дней.

Минфин закупил пятимесячную техподдержку Postgres Pro за 37,6 миллиона

СУБД Postgres Pro является разработкой российской компании Postgres Professional на основе свободной СУБД PostgreSQL. В Минфине задействована «промышленная» версия продукта — Enterprise для высоконагруженных систем.

На данный момент CNewsожидает от Минфина комментарий относительно того, проводило ли министерство оценки экономической эффективности от использования СУБД Postgres Pro Enterprise по сравнению с зарубежными аналогами (в России, как и во всем мире, популярны СУБД Oracle и Microsoft).

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что до сих пор никто из госорганов техподдержку Postgres Pro в явном виде (когда эта СУБД фигурирует в названии тендера) еще не приобретал.

Где и какие услуги техподддержки станут оказываться

Как следует из техзадания тендера, поддерживать СУБД исполнителю контракта нужно будет на серверах в главном здании Минфина в Москве на Ильинке, в федеральном ЦОДе министерства в подмосковной Дубне и в резервном ЦОДе в городе Городец Нижегородской области.

В перечне обязанностей «Айди» госзаказчик прописал доступность техподдержки 24 часа в сутки ежедневно со стандартным временем отклика в 1 час. Компании необходимо будет принимать обращения по телефону, электронной почте и через систему технической поддержки.

Исполнителю предстоит осуществлять консультации по возможностям новых версий СУБД Postgres Pro Enterprise и планированию перехода на них, проводить выпуск срочных «багфиксов» для критических инцидентов СУБД.

Кроме того, за «Айди» закреплена обязанность предоставлять заказчику новые версии СУБД Postgres Pro Enterprise и обновления (патчи) без дополнительных лицензионных платежей, а также доступ к сайту технической поддержки.

Крупные миграции на Postgres Pro госструктур и госкомпаний

На сегодняшний день использование в России отечественной СУБД Postgres Pro в госструктурах и компаниях с госучастием большой редкостью уже не является.

В частности, 1 июня 2021 г. CNews писал о том, что на это ПО с зарубежной Microsoft SQL Server мигрирует информсистема Рособрнадзора, через которую в России можно официально подтверждать зарубежное образование.

Несколькими днями ранее, 27 мая 2021 г. CNews сообщил, что на Postgres Pro с Microsoft SQL Server переезжает строительная компания в составе РЖД, обладающая многомиллиардными финансовыми показателями, — «РЖДстрой».

А буквально за четыре дня до этого, 24 мая 2021 г. CNews писал, что с американской СУБД Oracle на российскую Postgres Pro переходит финансовая ИТ-система «Росатома» для учета его казначейских операций, в контур которой входит свыше двухсот дочерних организаций госкорпорации.