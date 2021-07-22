Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев
Один из пионеров использования российской СУБД в госорганах
подвел итоги тендера на техподдержку Postgres Pro Enterprise. Примерно
пятимесячный контракт с местом оказания услуг в главном здании Минфина в Москве
и в двух его ЦОДах в регионах обойдутся министерству в 37,6 млн руб.
Поддержка Postgres Pro для Минфина
Как выяснил CNews, техподдержка российской СУБД Postgres Pro в трех ЦОДах Минфина в течение примерно пяти месяцев обойдется министерству в 37,635 млн руб. Такую сумму за свои услуги предложил победитель тематического аукциона, который был запущен ведомством со стартовой ценой контракта в 38,2 млн руб.
Тендер был объявлен 6 июля 2021 г. Заявки от претендентов принимались до 15 июля. По истечении этого срока желание принять участие в торгах выразили три компании. Непосредственно на аукцион, который состоялся днем позже, вышло только два претендента: компании «ОТР-бит» и «Айди». Последней из них и досталась победа с ценовым предложением 37,635 млн руб.
Фронт работ рассчитан на срок с даты заключения контракта до 31 декабря 2021 г. С учетом формальных процедур, регламентированных закупочным законодательством, все бумаги сторонам удастся подписать на рубеже июля-августа 2021 г. Таким образом, свои обязательства перед Минфином «Айди» станет выполнять примерно 150 календарных дней.
СУБД Postgres Pro является разработкой российской компании Postgres Professional на основе свободной СУБД PostgreSQL. В Минфине задействована «промышленная» версия продукта — Enterprise для высоконагруженных систем.
На данный момент CNewsожидает от Минфина комментарий относительно того, проводило ли министерство оценки экономической эффективности от использования СУБД Postgres Pro Enterprise по сравнению с зарубежными аналогами (в России, как и во всем мире, популярны СУБД Oracle и Microsoft).
Мониторинг сайта госзакупок показывает, что до сих пор никто из госорганов техподдержку Postgres Pro в явном виде (когда эта СУБД фигурирует в названии тендера) еще не приобретал.
Где и какие услуги техподддержки станут оказываться
Как следует из техзадания тендера, поддерживать СУБД исполнителю контракта нужно будет на серверах в главном здании Минфина в Москве на Ильинке, в федеральном ЦОДе министерства в подмосковной Дубне и в резервном ЦОДе в городе Городец Нижегородской области.
В перечне обязанностей «Айди» госзаказчик прописал доступность техподдержки 24 часа в сутки ежедневно со стандартным временем отклика в 1 час. Компании необходимо будет принимать обращения по телефону, электронной почте и через систему технической поддержки.
Исполнителю предстоит осуществлять консультации по возможностям новых версий СУБД Postgres Pro Enterprise и планированию перехода на них, проводить выпуск срочных «багфиксов» для критических инцидентов СУБД.
Кроме того, за «Айди» закреплена обязанность предоставлять заказчику новые версии СУБД Postgres Pro Enterprise и обновления (патчи) без дополнительных лицензионных платежей, а также доступ к сайту технической поддержки.
Крупные миграции на Postgres Pro госструктур и госкомпаний
На сегодняшний день использование в России отечественной СУБД Postgres Pro в госструктурах и компаниях с госучастием большой редкостью уже не является.
В частности, 1 июня 2021 г. CNews писал о том, что на это ПО с зарубежной Microsoft SQL Server мигрирует информсистема Рособрнадзора, через которую в России можно официально подтверждать зарубежное образование.
Несколькими днями ранее, 27 мая 2021 г. CNews сообщил, что на Postgres Pro с Microsoft SQL Server переезжает строительная компания в составе РЖД, обладающая многомиллиардными финансовыми показателями, — «РЖДстрой».
А буквально за четыре дня до этого, 24 мая 2021 г. CNews писал, что с американской СУБД Oracle на российскую Postgres Pro переходит финансовая ИТ-система «Росатома» для учета его казначейских операций, в контур которой входит свыше двухсот дочерних организаций госкорпорации.