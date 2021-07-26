«Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

«Эрмитаж» продаст токенизированные картины Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога и других авторов из своей коллекции на криптобирже. Для этого музей сначала создаст их цифровые копии с подписью гендиректора «Эрмитажа», затем конвертирует их в токены. Крипто-картины можно будет перепродать или сохранить для коллекции.

Крипто картины «Эрмитажа»

«Государственный Эрмитаж» объявил тендер на создание NFT-токенов картин из коллекции музея для продажи на крупнейшей криптобирже Binance. NFT расшифровывается как non-fungible token — невзаимозаменяемый токен, который позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный цифровой объект.

Среди произведений искусства из коллекции, которые будут трансформированы в NFT-токены, — «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

«Эрмитаж» продаст права на цифровые картины из коллекции музея на криптобирже

NFT-токены «Эрмитажа» будут созданы за 1 млн руб. Музей вправе оставить за собой по одному экземпляру NFT. Исключительные же права на токенизированную картину получит покупатель, а исключительное право на реальный объект останется за музеем. Создание выпуска NFT-токена учреждением культуры станет первым опытом на территории России и вторым — в мире после галереи «Уффици» во Флоренции.

Как «Эрмитаж» создаст токенизированные картины

Согласно техзаданию, исполнитель должен создать высококачественные цифровые копии произведений искусства, на основании которых сначала создадут репродукции картин, на которых гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский проставит автограф вместе с датой и временем подписания и указанием количества копий картины. Этот привнесенный элемент сделает цифровое произведение уникальным. Затем будет создана цифровая копия с автографом и переведена в форму NFT-токена.

Исполнитель также должен будет уничтожить цифровые копии картины с автографом и без него, а затем продать уникальную токенизированную картину на бирже с последующим перечислением средств государственному музею. Помимо того, исполнитель обеспечит не только технический механизм создания и продажи картин, но и правовое сопровождение.

На данный момент в России принят закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), который запрещает оборот цифровой валюты на территории страны. Однако юридическая служба «Эрмитажа» совместно с юридической консалтинговой компанией LFCS разработали модель создания и продажи NFT, которая полностью соответствует российскому законодательству, пишет РБК.

Для чего нужны NFT-токены

Невзаимозаменяемый токен называется таким потому, что состоит из уникальных токенов (блокчейнов), которые нельзя подделать, разделить или заменить. Эта технология позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект, например, произведение искусства. Фактически NFT-токены — это записи, которые показывают, кому принадлежат токены, к которым привязан цифровой объект. Это похоже на запись в государственных системах о том, что человеку принадлежит квартира или машина.

Выпустить в таком формате можно любой цифровой объект от твита до картины или кино. Так, в марте 2021 г. РБК писал о продаже сожженной работы художника Бэнкси (Banksy) «Morons (White)», которая была конвертирована в NFT-токен. Не осталась в стороне и рок-группа Kings of Leon, которая собирается выпустить новый альбом в формате NFT.

С одной стороны, NFT можно рассматривать как инвестиции, которые позволят продать уникальный объект дороже его первоначальной стоимости. С другой — невзаимозаменяемые токены могут стать новым видом коллекционирования.

Однако агентство ТАСС пишет о том, что технология не является уникальной, и NFT могут украсть. Среди минусов таких токенов, в том числе, отсутствие гарантии на их стоимость. Фактически ценность невзаимозаменяемых токенов зависит от спроса на них.