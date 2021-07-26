СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники
По уровню внедрению промышленных роботов Россия пока отстает от развитых стран, однако в последние годы и власти и сами предприятия проявляют все больший интерес к средствам промышленной роботизации. Поэтому даже в 2019 г., который отметился кризисом мирового рынка робототехники, и в «пандемийном» 2020 г. российские предприятия внедряли промроботов достаточно высокими темпами.
Рост, несмотря ни на что
В 2019-2020 гг. мировому рынку промышленной робототехники пришлось нелегко. Сначала торговые войны ударили по ряду секторов промышленности, в которых роботы были особенно востребованы, в первую очередь — по автомобильной отрасли. Потом пандемия коронавируса уменьшила спрос на промышленную продукцию (в первую очередь — опять-таки, на автомобили). Однако в России внедрение робототехники, по данным, собранным в ходе создания обзора «Промышленные роботы 2021», набирало ход.
Но рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга, собранного при подготовке обзора, добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше — на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн.
Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020
С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Промышленные роботы 2021». Рост российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными ниже.
Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые — довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.
Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $1) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд.
Успехи пока скромные
Россия пока не входит в число ведущих «роботизированных» держав. В 2019 г., по данным International Federation of Robotics, наша страна заняла 25 место по количеству новых установленных промроботов (1410 шт.) и 32 место — по общей инсталлированной базе (6185 шт.).
По этим показателям за счет размеров страны и огромной производственной базы мы держимся на сколько-то приличных местах. Однако по так называемой «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. рабочих) мы далеко позади практически планеты всей. Среднемировая плотность роботов — 113, в России этот показатель равен 6.
Но есть и хорошие новости: в 2014–2019 гг. число промышленных роботов, инсталлированных на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. А в 2018-19 гг. наша страна и вовсе стала одним из лидеров по темпам роста (40%).
Тем не менее, даже в своем восточноевропейском регионе мы по-прежнему на предпоследнем месте по установленной базе, а по темпам ее роста (18%) уступаем Румынии (24%) и Польше (20%). Однако все-таки мы понемногу подтягиваемся по абсолютному количеству устройств, установленных на производствах, к другим странам региона ЦВЕ.
Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы
Кроме количественного отставания, у нас, по данным IFR, налицо еще и национальная специфика в распределении роботов по различным сферам. Если автомобилестроение и химическая промышленность потребляют приблизительно такой же процент новых роботов, как эти отрасли в остальном мире, то российская электроника «блистает» свои нулем
Зато по доле роботов, внедренных в металлургии и машиностроении, мы существенно опередили мир и даже вошли в десятку (6-7 место вместе с Данией). Немногим больше, чем в среднем, у нас пошло промроботов в химическую и пищевую промышленность, «другие отрасли», а также «неизвестно куда».
Что дальше?
Несмотря на падение количества новых роботов, устанавливаемых на промпредприятиях, мировая установленная база продолжает расти.
И, возможно, торговые войны и эпидемия, нанесшие серьезные удары рынку промробототехники, в перспективе будут способствовать его росту. Как отмечают аналитики IFR, вследствие того, что пандемия разрушила цепочки поставок, многие государства задумались над возвращением «домой» предприятий, особенно стратегических отраслей, к которым теперь причтена и фармакология. В странах с высоким уровнем зарплаты и защищенности рабочих такие производства могут быть конкурентоспособными только при условии их роботизации. Также роботизация позволит по конкурентоспособной цене производить маленькие партии товаров в непосредственной близости от потребителей, что должно уменьшить расходы на перевозку готовой продукции и, стало быть, и углеродный след — на радость все более влиятельным во многих странах «зеленым». Последнее соображение, как надеются в IFR, также поспособствует росту государственного интереса к роботизации.
О развитии мирового и российского рынков робототехники читайте в обзоре «Промышленные роботы 2021».