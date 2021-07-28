Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows

Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж WindowsОблачное подразделение Azure, показавшее рост выручки на 51% год к году, обеспечило суммарный квартальный рост выручки Microsoft на 21% до $46,2 млрд, несмотря на падение продаж OEM-лицензий Windows на 3% и устройств Surface на 20%. По итогам последних 12 месяцев выручка Microsoft увеличилась на 18% до $168,1 млрд.
Microsoft Azure стал драйвером роста выручки
Выручка Microsoft по итогам IV финансового квартала, закончившегося для компании 30 июня 2021 г., выросла на 21% год к году и составила $46,2 млрд, при этом операционная прибыль выросла на 42% до $19,1 млрд, а чистая прибыль – на 47% до $16,5 млрд. Согласно официальному отчету компании, разводненная прибыль на акцию выросла на 49% до $2,17. Эти показатели превысили прогнозы биржевых аналитиков, ожидавших $44,1 млрд выручки и $1,90 прибыль на акцию.
По итогам квартала все подразделения показали позитивную динамику, однако наибольший рост продемонстрировал облачный департамент – на 30% год к году до $17,4 млрд, при этом входящий в него бизнес облачных сервисов Azure вырос сразу на 51%. Подразделение корпоративных продуктов показало рост выручки на 25% до $14,7 млрд, с ростом продаж Dynamics 365 на 49%.
Выручка подразделения потребительских продуктов выросла всего на 9% год к году, до $14,1 млрд. Несмотря на в целом позитивные показатели сегментов, некоторые направления показали падение выручки – на 3% в сегменте продаж Windows OEM и на 20% в сегменте устройств Surface.
«По итогам финансового года наши отделы продаж и партнеры показали хорошие результаты за квартал с более чем 20% ростом, с учетом роста коммерческих заказов на 30% год к году», – сказала исполнительный вице-президент и финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood). – Выручка нашего департамента коммерческих облачных вычислений выросла на 36% по сравнению с прошлым годом до $19,5 млрд».
В начале июля CNews рассказал о планах Microsoft начиная с осени 2021 г. поднять цены в российских рублях во всех сегментах коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России. В итоге они приблизятся к ценам, действующим в Центральной и Восточной Европе, и в среднем вырастут на 15,2%.
Довольно успешный фискальный 2021 год
Microsoft также представила итоги 2021 фискального года, который закончился для компании 30 июня 2021 г. За этот период выручка Microsoft достигла $168,1 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годовым отчетным периодом.
По итогам 12 месяцев операционная прибыль компании выросла на 32% до $69,9 млрд, при этом чистая прибыль по методике GAAP выросла на 38% до $61,3 млрд, по показателю non-GAAP – на 37% до $60,7 млрд. Результат по GAAP включает в себя льготу по налогу на прибыль в размере $620 млн. Разводненная прибыль на акцию по итогам 2021 финансового года составила $8,05 по GAAP и $7,97 без учета требований GAAP, увеличившись на 40% и 38% год к году, соответственно.
«Мы внедряем полный стек инновации в помочь организациям с выводом своего бизнеса на новый технологический уровень», – сказал председатель и главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). – Наши результаты показывают, что когда мы хорошо выполняем задачи и дифференцированно подходим к удовлетворению потребностей клиентов на крупных и растущих рынках, мы обеспечиваем рост, как мы видим по итогам работы нашего коммерческого облака, а также созданных нами новых франшизах, включая игры, безопасность и LinkedIn, выручка каждого из которых превысила $10 млрд ежегодно на протяжении последних трех лет».
Итоги подразделения Intelligent Cloud
Квартальная выручка подразделения «интеллектуальных облаков» Microsoft увеличилась год к году на 30% (на 26% с учетом валютных флуктуаций) до $17,4 млрд. Сектор серверных продуктов и облачных сервисов показал рост на 34% (на 29% в твердой валюте), или на $3,9 млрд, при этом основным драйвером выступил сектор облачных сервисов Microsoft Azure, выручка которого выросла на 51% (или на 45% в твердой валюте). Рост выручки от серверных продуктов на 16% также обеспечил рост спроса на гибридные и премиальные решения компании за счет увеличения числа многолетних соглашений.
Доход подразделения от корпоративных услуг увеличился на 12% до $189 млн за счет роста объема услуг Premier Support Services и Microsoft Consulting Services. Операционная прибыль выросла на 46% до $2,4 млрд. Валовая прибыль выросла на 32% до $3,1 млрд за счет роста продаж Azure.
Операционные расходы увеличились на 14% до $610 млн благодаря инвестициям в Azure. По итогам фискального года выручка подразделения составила $60,08 млрд ($48,37 млрд годом ранее).
Итоги подразделения Productivity and Business Processes
Квартальная выручка подразделения корпоративной и потребительской продукции Microsoft выросла на 29% до $2,9 млрд, при этом продажи коммерческих и облачных продуктов семейства Office выросли на 20% до $1,5 млрд.
Коммерческая выручка от продаж Office 365 выросла на 25% за счет увеличения количества рабочих мест, на 17% благодаря росту предложений для малого и среднего бизнеса, увеличения дохода с пользователя. Выручка от поставок продуктов Office снизилась на 8% по причине продолжающейся тенденции перехода клиентов на облачные решения.
Выручка от продаж потребительских продуктов и облачных сервисов Office выросла на 18% до на $196 млн за счет роста потребительских подписок на Microsoft 365. Количество подписчиков Microsoft 365 Consumer увеличилось на 22% до 51,9 млн.
Выручка LinkedIn увеличилась на 46% до $928 млн. Доходы от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличились на 33% благодаря росту Dynamics 365 на 49%. Операционные расходы увеличились на $360 млн за счет инвестиций в коммерческие продажи, облачную разработку и LinkedIn.
Итоги подразделения More Personal Computing
Выручка подразделения персональных вычислительных решений выросла на 9% до $1,2 млрд, при этом продажи Windows выросли на 7% до $432 млн благодаря росту спроса на Windows Commercial. Доходы от продуктов и облачных сервисов Windows на 20% благодаря спросу на Microsoft 365 и росту числа многолетних соглашений.
Выручка от OEM-продаж Windows снизилась на 3% в связи с продолжающимся дефицитом компонентов для ПК. Выручка от продаж Windows OEM Pro снизилась на 2%, а выручка Windows OEM Non-Pro снизилась на 4%.
Доход Microsoft от поисковой рекламы выросла на 46% до $737 млн, без учета затрат на привлечение трафика – на 53%. Выручка от игр увеличилась на 11% до $357 млн благодаря росту продаж приставок Xbox, частично компенсированного сокращением контента и услуг Xbox. Выручка от продаж оборудования Xbox выросла на 172% благодаря увеличению числа проданных консолей Xbox Series X | S. Выручка от продаж контента и услуг Xbox снизилась на 4% до $128 млн.