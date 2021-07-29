МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи

Есть где разгуляться Роскомнадзору

Сотовый оператор МТС выступил с критикой новых правил Минцифры, согласно которым на операторов возлагается обязанность обеспечить выполнение требований к размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в части их подключения к сети, организации канала связи, а также увеличить пропускную способность оборудования. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления, на компании также будет возложена финансовая ответственность за сохранность оборудования.

Установка ТСПУ уже возложена на операторов в рамках закона о «суверенном интернете», который ступил в силу 1 ноября 2019 г. Согласно этому закону, ТСПУ операторов связи обязаны обеспечить фильтрование трафика и ограничение доступа к запрещенным сайтам. Техническое оборудование для этих целей, в том числе, для глубокой фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection), по закону обязан предоставлять Роскомнадзор, при этом установка и обслуживание должны осуществляться за счет бюджета.

В комментариях МТС также отмечено отсутствие конкретных сроков поставки ТСПУ Роскомнадзором. «Учитывая, что этими же поправками операторы обязаны подготовить сети к установке оборудования, провести электроэнергию и линии связи, оборудовать помещение, им необходимо заранее понимать, когда на сетях будут работы», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

МТС раскритиковала концепцию «суверенного Рунета»

В начале апреля 2021 г. CNews уже сообщал о жалобах отечественных операторов на системные сбои в работе собственной инфраструктуры в связи с установленным Роскомнадзором оборудованием в рамках исполнения закона о «суверенном интернете».

Сбои «суверенного интернета»

Как ранее сообщал CNews, у федеральных и региональных интернет-провайдеров начали возникать системные сбои из-за проблем в работе оборудования Роскомнадзора для фильтрации трафика. Так, одним из пострадавших стал региональный оператор «Обит», который оказывает услуги доступа в интернет в Санкт-Петербурге, Москве и Казани почти 15 тыс. абонентов, у которого в марте 2021 г. произошел сбой из-за оборудования для DPI-фильтрации.

Минцифры не обосновало причины возложенных на операторов обязанностей по увеличения пропускной способности оборудования и финансовой ответственности за его сохранность, пишет «Коммерсант» со ссылкой на требования МТС. Как пишет издание, ранее они могли настаивать на требовании модернизации в случае, если дополнительное оборудование станет причиной замедления скорости трафика. Теперь, по данным оператора, для этого придется получить согласие Роскомнадзора.

В дополнение, Минцифры также получает возможность возложить на операторов сотовой связи обязанность по наращиванию пропускной способности оборудования, а также финансовую ответственность за сохранность такого оборудования.

В рамках нового документа отныне в обязательном порядке требуется согласие Роскомнадзора на модернизацию оборудования или фрагментов сети. Ведомство получает возможность принять решение о том, что такая необходимость отсутствует, что в результате может привести к снижению качества услуг связи для абонентов, а также снижению отказоустойчивости сети, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение компании.

Оператор также указывает на положения подзаконных актов к закону о «суверенном Рунете», принятых Правительством в феврале 2021 г., согласно которым операторы связи получили право требовать у государства модернизации оборудования для исполнения закона в случае, если оно замедляет скорость и снижает качество услуг.

Мнение аналитиков и ведомств

Пресс-служба Минцифры отметила, что проект новых правил направлен на оценку в Минэкономики, где он «будет дополнительно прорабатываться, в том числе и по замечаниям МТС», сообщил «Коммерсант». В Роскомнадзоре, по данным издания, не ответили на запрос. Один из собеседников «Коммерсанта» в крупном операторе связи из числа «четверки» отметил, что разделяет опасения МТС. По его мнению, для установки ТСПУ в любом случае необходимо производить значительные изменения в конструкции сетей, что делает их менее отказоустойчивыми и увеличивает вероятность аварий. По мнению собеседника, любая установка или модернизация оборудования должна проходить исключительно в рамках планового обновления или и по регламенту.

Источник «Коммерсанта» также отметил вопросы, которые вызвала инициатива Минцифры по возложению увеличения пропускной способности ТСПУ на операторов. По его мнению, «непонятно, за чей счет будет проводиться это расширение».

Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко заявил «Коммерсанту» о том, что Минцифры стоит дополнить новые правила требованиями использовать в сетях операторов только то оборудование, которое прошло процедуру обязательного подтверждения соответствия.

«Использование ТСПУ без должной проверки может нарушить устойчивость функционирования сети и повлиять на качественное оказание услуг связи», – сказал Галушко. По его словам, сейчас необходимые подтверждения соответствия имеет только часть элементов ТСПУ, но не весь комплекс оборудования.

Проблемы «большой четверки»

Как ранее сообщал CNews, в марте 2021 г. все операторы так называемой «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» («Вымпелком») и Tele2) столкнулись с трудностями использования DPI-оборудования. По этой причине российские пользователи могли испытывать трудности с доступом к Facebook, Instagram и Whatsapp 19 марта 2021 г., при этом операторы и «Ростелеком» тогда заявили, что проблема возникла из-за аварии на сети одного из зарубежных провайдеров.

10 марта 2021 г. также возникли проблемы с доступом к сайтам российских госорганов: Правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД и РКН. Одновременно с этим произошел сбой в сетях «Ростелекома», который, как позднее пояснили в пресс-служба национального оператора и сказался на доступности сайтов органов власти.

Эксперты указывали на связь между проблемами в работе российских интернет-ресурсов и начатым по инициативе Роскомнадзора замедлением соцсети Twitter из-за того, что с 2017 г. Twitter якобы не удаляет контент, запрещенный в России. Однако в Минцифры тогда заявили, что сбой в работе «Ростелекома», из-за которого были проблемы в работе сайтов госорганов, не имеет отношения к действиям РКН.

Закон «суверенном интернете»

Закон о «суверенном интернете» был принят в России в 2019 г. В соответствии с ним, интернет-провайдеры обязаны установить у себя особые технические средства предотвращения угроз (ТСПУ). С помощью ТСПУ РКН может блокировать запрещенную информацию, а также при необходимости вводить централизованное управление сетью, начиная самостоятельно определять маршруты трафика. Предполагалось, что ТСПУ должны устанавливаться за счет государства.

Основной задачей закона было обозначено введение механизма централизованного управления сетями связи, который позволит Роскомнадзору в случае возникновения угроз управлять российским сегментом интернета. Субъектами такого управления должны были стать операторы связи, владельцы технологических сетей связи, владельцы трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафика (IX) и иные лица, обладающие собственными номерами автономных сетей (AIS).

Под действие централизованного управления также попали организаторы распространения информации в сети интернет (ОРИ), которые имеют собственные номера AIS. Технические средства указанных лиц, через которые осуществляется централизованное управление, также должны размещаться на территории России.

В 2019 г. РБК писал о старте пилотного проекта по разворачиванию суверенного интернета на Урале. Интегратором проекта была компания «Данные центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая внедряет решения «Рдп.ру» для управления трафиком и блокировать запрещенный контент. В марте 2021 г. выяснилось, что «Рдп.ру» была приобретена «Ростелекомом» за примерно 1,8 млрд руб.