Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов

ФАС не смогла получить от Mail.ru данные о переписке с использованием ее почтовых ящиков сотрудниками ФСИН, которых ведомство подозревало в нарушении антимонопольного законодательства на госзакупках. Компания посчитала, что может пострадать тайна переписки, а надзорное ведомство решило, что Mail.ru должна быть наказана штрафом.

Штраф для Mail.ru

Как выяснил CNews, компания Mail.ru Group (ООО «Мэйл.ру») была оштрафована Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за непредоставление надзорному ведомству полной информации о почтовых ящиках клиентов на своих серверах. Эти ящики принадлежали сотрудникам ФГУП «Владимирское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В конце 2019 г. ФАС заподозрила эту организацию в нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика. В ходе проверки ведомством 20 января 2020 г. в Mail.ru был направлен запрос на передачу в трехдневный срок ряда сведений о ящиках ur.fgup38@mail.ru, ur@fgup33.ru, zam@fgup33.ru, economist@fgup33.ru, fgupvladimirskoe@mail.ru, office@fgup33.ru, vladimirfgup@bk.ru, gineev@mail.ru и bulkin-96@list.ru.

С точки зрения Mail.ru, часть запрошенных данных составляла тайну переписки и могла быть предоставлена только при согласии физических лиц (пользователей) либо на основании решения суда. Исходя из этого, компания предоставлять эти данные не стала.

Штраф, назначенный компании ФАС 4 августа 2020 г., составил 50 тыс. руб. — минимально возможная сумма за нарушение соответствующей статьи КоАП. Mail.ru попыталось обжаловать это решение вышестоящему должностному лицу ФАС, однако 29 декабря 2020 г. оно было оставлено в силе.

ФАС оштрафовала Mail.ru за непредоставление сведений о почте ФСИН

Не согласившись с вынесенным постановлением и решением, компания обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ФАС о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания. По итогам разбирательства 26 июля 2021 г. в удовлетворении иска компании было отказано. Описанные выше факты приведены по тексту заключения служителей Фемиды.

Как сообщили CNews представители Mail.ru, компания с решением суда не согласна и планирует воспользоваться правом на его обжалование в десятидневный срок с даты его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

На момент публикации материала в ФАС не смогли уточнить CNews подробности проверки ФГУП «Владимирское» ФСИН по подозрению в антимонопольных действиях и сообщить, чем закончилось разбирательство.

Примечательные подробности разбирательства

Из документов суда следует, что ФАС запросила у Mail.ru семь категорий сведений. В их числе — регистрационные данные пользователей вышеупомянутых электронных почтовых адресов, копии договоров, заключенных компанией с ФГУП «Владимирское» ФСИН, перечень всех электронных почтовых ящиков, зарегистрированных ФГУП в домене fgup33.ru, IP-адреса, с которых проводилась авторизация в почтовых ящиках, и МАС-адреса устройств, с которых осуществлялась такая авторизация, а также информацию о периоде, на протяжении которого ФГУП «Владимирское» ФСИН оказываются услуги по предоставлению почтового домена fgup33.ru.

Кроме того, ФАС интересовал так называемый журнал событий для ящиков за период с 1 января 2016 г. по 12 декабря 2019 г., содержащий «сведения о фиксируемых операциях (действиях) при использовании указанных электронных почтовых ящиков, с приложением к нему необходимых пояснений по интерпретации используемых в журнале переменных, обозначений, иной кодированной информации (при возможности представить все интерпретированное содержимое за запрашиваемый период времени)».

Именно этот журнал и не был предоставлен компанией в ФАС со ссылкой на тайну переписки. Антимонопольный орган, а вслед за ним и суд посчитали эту позицию несостоятельной.

«Журнал событий для электронных почтовых ящиков представляет собой таблицу, в которой отображаются все основные изменения в электронном почтовом ящике (действия с письмами, папками и “метками”, то есть сортировкой писем, их фильтрация), — отмечается в решении суда. — Напротив каждого из указанных действий указан IP-адрес компьютера, с которого оно было осуществлено. Каких-либо сведений, включающих в себя содержание электронного письма, его тему, журнал событий электронного почтового ящика не содержит».

Далее в судебных документах приводится пояснение значения слова «журнал» по словарям Ушакова 1935-1940 гг. и Ожегова 1949-1992 гг., где его синонимами выступают «дневник» и «тетрадь для периодической записи наблюдений событий, решений, операций».

Таким образом, довод заявителя о том, что запрос ФАС предусматривал предоставление содержания электронных писем, а не только сведений о фиксируемых операциях при использовании электронных почтовых ящиков, несостоятелен, и не соответствует, в том числе, приведенному выше общеупотребительному лексическому значению слова “журнал”», — указали судьи.