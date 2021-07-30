Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников

Идеальные ИТ-специалисты должны быть не только профессионалами в своей области, но и нестандартно мыслить и обладать эмпатией, рассказал в интервью РИА Новости зампред ВТБ Вадим Кулик. Он курирует технологическую трансформацию банка, над которой работают почти 20 тыс. человек.

Эмоциональный интеллект

Цифровая трансформация ВТБ продолжается уже более 1,5 лет. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, число специалистов, занятых в процессах, выросло с 500 до 20 тыс. Главной сложностью в координации цифровой трансформации для зампреда ВТБ стала синхронизация процессов. «Ведь за каждый блок отвечает одна из 2000 команд, и если кто-то ошибется, есть риск, что весь организм не заработает», — пояснил зампред ВТБ.

Вместе с тем, Вадим Кулик подчеркнул важность коммуникаций между сотрудниками.

«В образе идеального специалиста я вижу две основные компоненты. Первая — профессионализм. Это не только навыки и производительность, но и обязательно креативность, способность к нестандартным решениям, к постоянной рефлексии в отношении предмета творчества. Вторая составляющая — эмоциональный интеллект. Потрясающе, когда мы видим, как стаи птиц или рыб движутся, как единый живой организм. Чтобы большой коллектив людей похожим образом мог работать и идти к общей цели, нужен постоянный обмен информацией, а для этого нужно уметь слушать и слышать. Это невозможно без эмпатии», — уверен Вадим Кулик.

Вадим Кулик, ВТБ

По мнению зампреда ВТБ, способность коммуницировать, чувствовать и предчувствовать являются базовыми компетенциями, которые имеют высокую ценность.

«В нашем большом ансамбле есть разные типы людей. Задача менеджеров — подобрать каждому правильное место, развернуть человека лучшей стороной, позволить этой стороне развиваться, — сказал Вадим Кулик. — Для этого мы сейчас проводим горизонтальные и диагональные перемещения сотрудников, которые связаны как с нашим видением роли данного человека, так и с самоощущением ребят: где кому комфортно или некомфортно».

Специалисты будущего

Ранее Вадим Кулик говорил, что появление новых желаний и требований у клиентов банков создает спрос на сотрудников, имеющих несколько специальностей.

«Очевидно, нам будут нужны люди, которые имеют две специальности. То есть те, кто имеет айтишую часть. Теперь ИТ — это, будем так говорить, компетенция необходимая, некий базис, и вторая профессия или вторая специальность, которая важна. Это люди, которые будут достаточно быстро развиваться. Например, где банки и лингвисты, кто об этом говорил бы два-три года тому назад? Никто. Теперь команды, смешанные из лингвистов и программистов, фактически создают голосовых помощников», — приводил пример зампред ВТБ.

«Непонимание сферы ИТ станет тормозом к профессиональному развитию», — сказал Вадим Кулик на открытии ежегодной школы ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике в июле 2021 г. По его мнению, навыки ИТ для любого специалиста будут такими же базовыми, как знание английского языка.

Результаты работы

В ходе интервью РИА Новости Вадим Кулик напомнил, что стратегическая задача трансформации ВТБ — «предоставлять 100% финансовых услуг онлайн и обеспечить одинаково высокое качество сервисов в любом удобном клиентам канале в удобное время».

«Чтобы построить то, что мы запланировали, нужно было изменить фундамент, создать новую ИТ-архитектуру. Сейчас выполнено более 60% объема работ нашей трансформации», — отметил Вадим Кулик.

Он подчеркнул, что «над технологическими изменениями в ВТБ в составе команд трудятся более 20 тысяч человек: это специалисты из разных подразделений банка и внешних подрядчиков».

«Мы вышли на рекордную не только для банка, но и для рынка скорость обновлений: внедряем около 150 изменений в сутки. Мы запустили процесс, который позволяет создавать ПО в промышленных масштабах. В 2019 году банк делал сам только 10% ПО, сейчас — более 70%. Одновременно подняли производительность: например, сократили time-to-market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок) продуктов и сервисов в восемь раз — до 30 дней. Это фантастический скачок», — добавил зампред ВТБ.