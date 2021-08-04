Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Компании требуется 24 лицензии. При этом представители Postgres Pro услышали о данном проекте от CNews впервые.

«Победа» присматривается к отечественной СУБД

Как выяснил CNews, авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Продукт разработан российской компанией Postgres Professional с использованием свободно распространяемой бесплатной СУБД PostgreSQL.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 2 августа 2021 г. Прием заявок осуществляется до 10 августа, подведение итогов намечено на 20 августа. Начальная максимальная цена договора 2,8 млн руб.

«Победа» планирует закупить отечественную СУБД Postgres Pro

Согласно техническому заданию, закупаемая СУБД должна «обеспечить возможность доступа к сторонним данным для работы с СУБД Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle и PostgreSQL». На основании этого логично предположить, что «Победа» уже использует данные СУБД. Также CNews обнаружил вакансию «Администратор СУБД Oracle», опубликованную на сайте hh.ru авиакомпанией «Победа» 2 августа 2021 г.

На момент написания материала на запрос CNews о том, какие СУБД на данный момент используют в авиакомпании, представители «Победы» ответить не смогли. Также «Победа» не смогла прокомментировать планы по переходу с иностранных СУБД на отечественные.

При этом, как сообщил CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, ранее «Победа» данный продукт не закупала. «Я не в курсе намерений авиакомпании “Победа”, и о данном тендере ничего не знаю», — отметил Панченко. При этом он подчеркнул, что в последнее время все больше компаний приобретает СУБД Postgres.

Какая отечественная СУБД нужна «Победе»

Согласно технической документации, авиакомпании нужна конкретная версия СУБД Postgres Pro Standard. Она представляет собой актуальную версию СУБД PostgreSQL с улучшением производительности на многоядерных системах, говорится на сайте разработчика. Кроме того, СУБД содержит словари полнотекстового поиска и совместима с Microsoft SQL Server.

Postgres Pro входит в Единый реестр ПО при Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК. Как следует из техзадания, авиакомпания планирует закупить 24 лицензии на 1 ядро стандартной архитектуры x86-64.

Импортозамещение СУБД

В мае 2021 г. CNews писал о переезде масштабной ИТ-системы «Росатома» «Расчетный центр корпорации» с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Тендер на 105,8 млн руб. достался единственному претенденту — новосибирской компании «Центр финансовых технологий». Также в июне CNews писал о переходе еще одной системы «Росатома» «Сириус» на отечественное ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro.

В июне 2021 г. на Postgres Pro с СУБД Microsoft SQL Server собирался переехать находящийся в ведении Рособрнадзора Главный государственный экспертный центр оценки образования (Главэкспертцентр). Речь идет об автоматизированной информационной системе по признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве (АИС «Признание»). Тендер на выполнение работ за 32,1 млн руб. достался компании молодая компания «Кансофт».

В июле стало известно о том, сколько один из первых пользователей российской СУБД — Минфин потратит на ее техподдержку. За соответствующие услуги победитель тематического аукциона «Айди» получит 37,6 млн руб.