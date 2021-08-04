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Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data

Вышедший из Перми ИТ-стартап для индустрии цифровых игр избавился от полутора сотен сотрудников по всему миру на основании анализа их рабочих коммуникаций в интернете. Руководство посчитало, что эти люди далеко не всегда находились на рабочих местах в условиях удаленки.

Увольнение после анализа Big Data

В основанной в Перми ИТ-компании Xsolla, чей головной офис сейчас расположен в Лос-Анджелесе (США), произошли массовые увольнения. Организация занимается развитием сервиса приема платежей в онлайн-играх. Примечательной особенностью «чистки» в ней стало применение для составления «черного списка» сотрудников технологии больших данных (BigData).

В ночь на 4 августа 2021 г. по соцсетям распространился скриншот электронного сообщения, которое, предположительно, было разослано основателем и гендиректором компании Александром Агапитовым увольняемым подчиненным. По всей видимости, первым скриншот опубликовал пользователь Twitterс ником MK.

«Вы получили это письмо, потому что моя команда биг дата проанализировала ваши активности в жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные сорудники (орфография и пунктуация автора сохранены; речь о сервисах Jira, Confluence, Google; — прим. CNews), — гласит сообщение. — Иными словами вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, иксолла не для вас. Так что все что не делается, все к лучшему. Надя и ее команда заботы организовали партнерство с семью ведущими HR агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать еще больше а работать еще меньше».

По сведениям MK, список получателей такого сообщения составил примерно 150 человек. При этом, по данным ФНС, которыми оперирует сервис «Контур.фокус», в российских юрлилах Xsolla в 2020 г. среднесписочная численность сотрудников была немногим более 300 человек.

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Массовая рассылка письма об увольнении в Xsolla

Как стало известно Properm.ru, увольнение задело работников компании не только в России, но и в США. Сообщение было разослано Агапитовым 31 июля 2021 г., поэтому на данный момент за рубежом с многими сотрудниками уже расторгнуты контракты. Кроме того, по данным ресурса, сейчас в Xsolla ведется расследование по факту «слива» письма, поскольку у сотрудников действует договоренность о неразглашении информации.

На момент публикации данного материала Александр Агапитов прокомментировать CNewsситуацию не смог.

Это не было сгоряча

Вслед за скриншотом первого письма, 4 августа 2021 г. в соцсетях появилась копия следующего сообщения Агапитова для своих сотрудников, в котором он признает, что мог бы донести до своих подчиненных информацию в более корректной форме, однако «сути бы это не помяняло».

«Меня часто критикуют за то что коммуникации в компании не очень, я искренне делаю все возможное, чтобы это исправить (авторские орфография и пунктуация также сохранены; — прим. CNews), — написал Агапитов. — шлите новые идеи прямо сейчас. очень часто люди, которые требуют Эдюкеймента, эгоистичны, имеют какие то нереальные и не масштабируемые ожидания в то же самое время, занимают исключительно потребительскую позицию, а сами контент не производят. но есть и те, кто даже не потребляет. им будет предложено щедрое выходное пособие следующие две недели. я думал, что это большое изменение в большей степени касается тех людей, которых оно коснется. и скомуницировал это напрямую и быстро без подсластителя. зная что команда заботы, HR, юристов и дистанционных психологов знают свое дело».

Еще позже в этот же день ряд ресурсов, включая Properm.ru, опубликовали официальное заявление Агапитов для СМИ, начинающееся с рассуждений о том, что Xsolla, как и любая другая компания, — это живой организм, которому необходимо постоянно быть в движении, чтобы выжить и стать лучше конкурентов.

«В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов, — говорится в документе. — Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации. Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании».

В этом сообщении Агапитов подтвердил, что уволенные сотрудники получат максимально возможную поддержку компании: от компенсационных пакетов до предоставления услуг кадровых агентств.

Что известно о Xsolla

В игровой ИТ-индустрии основанная в 2005 г. Xsolla позиционирует себя как центр помощи лучшим идеям в их воплощении в игры, которые компания делает узнаваемыми и популярными. «Мы разработали инструменты, которые предоставляют создателям игр доступ к необходимой поддержке, способствуя возникновению экосистемы и позволяя любому участнику отрасли добиться лучших результатов», — говорит о себе компания. Кроме США и России, Xsolla имеет представительство в Южной Корее.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Иксолла» было зарегистрировано в Перми 24 мая 2011 г. В настоящий момент оно на 100% принадлежит зарегистрированному 20 июня 2018 г. ООО «Иксолла русский холдинг», а тот в свою очередь почти полностью принадлежит корпорации «Иксолла холдинг компани» (США), и менее чем на 0,1% — Александру Агапитову.

Гендиректором ООО «Иксолла» заявлена Валентина Чемоданова. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. организация продемонстрировала выручку в 5,1 млрд руб., с приростом этого показателя на 60% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 10,9 млн руб. Гостендеров компании в базе данных «Контур.фокуса» не имеется.

Денис Воейков

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