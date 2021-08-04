Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов

Минпромторг подготовил балльную систему для оценки заявок на предоставление субсидий разработчикам электроники. Претенденты на господдерку должны набрать не менее 18 баллов. Их проекты будут оценивать, в том числе, по экспортному потенциалу, локализации производства в России или за рубежом, а также объему и стоимость продукции.

Балльная система оценки Минпромторга

Минпромторг подготовил методику оценки проектов для предоставления субсидии на создание российскими компаниями электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на ее основе. Документ опубликован на regulation.gov.ru 4 августа 2021 г.

Министерство планирует ввести балльную систему для оценки компаний, участвующих в конкурсе на субсидии из федерального бюджета. Продукция, претендующая на финансирование, будет оценена по ряду критериев: рыночная перспективность, экспортный потенциал, конкурентоспособность, научно-техническая перспективность, наличие у организации научно-технического и технологического задела, наличие возможности производства продукции и финансово-экономическая эффективность.

Минпромторг предлагает балльную систему оценок проектов по разработке ЭКБ, претендующих на господдержку

Проекту будет необходимо набрать не менее 18 баллов для того, чтобы пройти научно-техническую оценку. Сбор заявок от претендентов планируется завершить до 1 сентября 2021 г., говорится на сайте Правительства.

За что присваиваются баллы

Минпромторг предлагает оценивать проекты, учитывая рыночную перспективность продукции. Речь идет о сравнении товаров с российскими и иностранными аналогами, а также маркетинговом анализе, говорится в документе. Баллы будут также присваиваться за объем поставки продукции с указанием максимально возможной цены за единицу продукции. Еще одним критерием оценки проектов может стать экспортный потенциал «железа». Если проект не предполагает экспорт продукции, то участник получает ноль баллов. В случае, когда проект предполагает экспорт, и компания может подтвердить наличие потенциальных зарубежных покупателей, ей будет присвоено два балла.

Конкурентоспособность продукции также будет учитываться экспертным советом. Если продукция, создаваемая в рамках проекта, уступает выпускаемым российским аналогам по ключевым техническим характеристикам и цене, то проекту присваивается ноль баллов. Если превосходит по ключевым техническим характеристикам аналоги при сопоставимой или меньшей цене, такому проекту будет присвоено три балла, следует из документа.

Также Минпромторг предлагает учитывать научно-техническую перспективность, которая выражена в патентоспособности продукции. Например, если в ходе реализации проекта предусмотрено оформление не менее одного патента, то проекту будет присвоено два балла.

При оценке, в том числе, будет учитываться возможность производства. Например, при наличии такой возможности на территории стран Евразийского экономического союза, проект получит один балл. Если производство будет расположено на территории России — два. Помимо технических характеристик, будет учитываться и финансово-экономическая эффективность проекта, выраженная, в том числе в его окупаемости.

Размер субсидий

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил порядок и условия предоставления субсидий разработчикам ЭКБ и модулей на ее основе 1 августа 2021 г., говорится на сайте Правительства. На получение субсидий могут рассчитывать производители и разработчики электроники самого широкого спектра применения — от компонентов и модулей для автомобилей и бытовой техники до нейропроцессоров для систем с искусственным интеллектом, которые могут использоваться в медицинском оборудовании и вычислительной технике.



В 2021 г. на субсидии разработчикам электронной компонентной базы в федеральном бюджете предусмотрено 3 млрд руб. Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», говорится на сайте Правительства. Размер предоставляемых субсидий — до 1,5 млрд руб. в год. Поддержка будет предоставлена на проекты, срок реализации которых не превышает пяти лет. Производители за счет поддержки смогут возместить до 90% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции и их пилотных партий.

Организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных модулей составит не менее размера полученной субсидии, а от разработанной ЭКБ — не менее половины субсидии.