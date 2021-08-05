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От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito

Правила работы с биометрией, подготовленные Минцифры, были раскритикованы Российским союзом промышленников и предпринимателей. Согласно новым правилам, сбор и использование биометрии будут доступны компаниям, капитал которых составляет не менее 500 млн руб., а доля иностранного участия не более 49%. Если новые правила примут, пострадают такие компании как «Яндекс», Avito и Airbnb, так как не смогут проводить верификацию людей по сканам документов.

Критика новых правил

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал новые правила работы с биометрическими данными россиян. По мнению РСПП, они могут привести к отставанию в развитии биометрии в России. Также, с точки зрения союза, новый порядок «дискриминирует» крупнейшие российские ИТ-компании, пишет «Коммерсант».

Речь идет о порядке аккредитации организаций, владеющих информационными системами, которые обеспечивают идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физлиц. Проект постановления Правительства с новыми правилами был подготовлен Минцифры и опубликован на regulation.gov.ru 29 июня 2021 г.

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Новые правила Минцифры могут ударить по бизнесу

Согласно документу, использовать биометрию смогут только те компании, в уставном капитале которых доля иностранного участия не превышает 49%. Также минимальный размер собственных средств компании («капитал») не должен быть менее 500 млн руб. Постановление может вступить в силу с 1 января 2022 г.

В Минцифры заявили «Коммерсанту», что новый проект только уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, детализируя уже принятый в конце 2020 г. закон.

На момент публикации материала представители Минцифры не смогли ответить на вопрос CNews о том, собираются ли в министерстве дорабатывать документ после отзыва РСПП.

Последствия новых правил

Если новые правила будут приняты, пострадают, в первую очередь, банки и экосистемы, которые не получат аккредитацию, рассказал «Коммерсанту» эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков. Биометрические данные используются для заключения сделок через интернет, например, для оформления ипотеки, пояснил он.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», также указали на то, что по новым правилам под биометрией можно подразумевать и скан паспорта. С помощью копий документов происходит верификация в сервисах каршеринга, иностранных платформ аренды жилья Booking.com, Airbnb, в банке «Тинькофф» и экосистемах «Яндекса».

РСПП предлагает не распространять новые требования на компании, которые используют, но не передают биометрические данные россиян.

Сбор биометрических данных

В марте 2021 г. CNews писал о совсем иных планах властей по стимулированию сбора биометрических данных россиян. Рассматривались и принудительные «административные меры» в виде ограничения доступа к госуслугам граждан, не сдавших биометрию. Вопрос обсуждался в Минцифры на совещании, посвященном применению Единой биометрической системы (ее оператором выступает «Ростелеком»). При этом ведомство рассчитывало увеличить количество собранных биометрических данных с 164 тыс. до 70 млн.

В апреле стало известно о том, что Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию под названием «Цифровые технологии идентификации» для роста сбора биометрии россиян. Деятельность совместного предприятия будет нацелена на разработку и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид.

Кристина Холупова

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