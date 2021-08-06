Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов

«Цифровая экономика» без технологических сетей на транспорте

В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Из документа следует, что с 2021 г. более не будет финансироваться проект покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью широкополосной передачи данных и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, и сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенных по технологии LPWAN.

Речь идет о создании технологических сетей связи, являющихся альтернативой сотовым сетям. Такого рода сети смогут решать обеспечат управление беспилотным транспортом, функционирование интеллектуальных транспортных систем, появление «умной» логистики для моделирования и контроля транспортных и грузовых поток, создание «цифровых двойников» объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения надежности функционирования транспортного комплекса.

Мероприятия по созданию технологических сетей связи на транспортных объектах первоначально появились в федпроекте «Информационная инфраструктура» в конце 2018 г. Предполагалось обеспечить покрытие сетями связи приоритетных объектов железнодорожного и автомобильного транспорта. На эти цели в 2019-2024 гг. должны были выделить 5,2 млрд руб. Из этой суммы на федеральный бюджет приходилось 4,35 млрд руб., на внебюджетные источники – 900 млн руб.

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» исключено создание технологических сетей связи на дорогах, на что власти собирались потратить 5,2 млрд рублей

Согласно нынешней версии документа, на эти цели должно быть выделено 2,3 млрд руб., в том числе 1,83 млрд руб. из федерального бюджета, и 500 млн руб из внебюджетных источников. Но все упомянутые расходы относятся к 2019-2020 гг., то есть только к прошлым периодам.

Как Минтранс хотел покрыть транспортные магистрали сетями связи

Для выполнения данных мероприятий Министерство транспорта утвердило Концепцию покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения.

Концепция предполагает создание Единой информационно-телекоммуникационной среды для развития интеллектуальных транспортных систем (ЕИТС). В рамках нее должны быть создана Федеральная сеть транспортной телематики (ФСТТ), которая включает в себя технологические сети беспроводного узкополосного доступа по технологии LPWAN и мобильную широкополосную беспроводную сеть доступа (МШБД) с технологиями 802.11 P (DSRC/ITS-G) и LTE.

Сеть LPWAN должна решать задачи мониторинга и управления объектами транспортной инфраструктуры, мониторинга грузов и мониторинга транспортных средств. Сеть МШБТ должна решать задачи управления транспортными средствами, передачи речевой информации, информационного обеспечения пользователей транспортных средств, видеонаблюдения и фиксации на объектах транспортных инфраструктуры. Также сеть МШБТ решит задачи машинного зрения, локации и высокоточного позиционирования на транспортных средствах.

Созданием ФСТТ занялась компания «ГЛОНАСС-ТМ» - совместное предприятие государственного АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.

Битва за частоты

В конце 2018 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Глонасс-ТМ» частоты в диапазонах 863-865 МГц и 874-876 МГц для создания ФСТТ. На этих частотах должна быть развернута узкополосная сеть передачи данных стандарта XNB. Данная технология разработана компанией «Современные радиотехнические решения» (бренд «Стриж»), находящейся под управлением «ГЛОНАСС-ТМ».

Для создания сети МБШД компания «ГЛОНАСС-ТМ» подала еще одну заявку на выделение частот в диапазоне 350-370 МГц. Однако ГКРЧ долгое время отказывалась ее удовлетворить. В итоге Минтранс подал заявку на эти частоты от своего имени, которая в 2020 г. была удовлетворена. Также в конце 2018 г. ГКРЧ выделила «Российским железным дорогам» (РЖД) частоты в диапазоне 1785-1805 МГц для создания технологической сети на железнодорожном транспорте по технологии FRMCS.

Дискуссии Минтранса и Минцифры

Исключение мероприятия по покрытию технологическими сетями связи транспортных объектов из федпроекта «Информационная инфраструктура» инициировало Миницифры, в то время как Минтранс хотел отстоять проект. В распоряжении CNews имеются письма, которые в 2020 г. занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих писал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Дитрих указывал, что в рамках реализации обозначенных мероприятий Минтранс заключил государственные контракты на сумму 1,4 млрд руб. На 2021-2024 гг. было запланировано строительство сети МШБД на участке транспортного коридора Европа – Западный Китай от Выборга до Казани, включая трассу А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией), Западный скоростной диаметр (ЗСД) и участок кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге, М-11 «Нева», Центральную кольцевую автодорогу и автодорогу «Москва - Нижний Новгород - Казань».

На железнодорожной инфраструктуре было запланировано обеспечение покрытия Московских центральных диаметров (МЦД-I Одинцово – Лобня, МЦД-II Нахабино – Подольск) и крупнейших сортировочных станций Московского транспортного узла Орехово - Зуево и Бекасово. В части LPWAN было запланировано обеспечение покрытия участка Карталы - Красное (граница с Казахстаном - границ с Белоруссией), а также развитие сети на транспортных коридорах Север - Юг и Восток - Запад.

В то же время Дитрих сообщал, что в информационной системе «Электронный бюджет» Минцифры не довело до Минтранса бюджетные ассигнования на соответствующий проект в период, начиная с 2021 г. В связи с этим министр транспорта предупреждал, что ведомство не сможет достичь ряда целевых показателей, предусмотренных в нацпрограмме «Цифровая экономика», а также показателя «цифровая зрелость» в транспортной отрасли, предусмотренного в рамках национальной цели «Цифровая трансформация».

В пресс-службе Минцифры подтвердили исключение из нацпрограммы «Цифровая экономика» мероприятий по покрытию транспортных магистралей технологическими сетями связи. Пресс-служба Минтранса не ответили на запрос CNews относительно дальнейшей судьбы данного проекта.