Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд

Разработчика антивируса Avast приберет к рукам компания NortonLifeLock, создатель антивирусного ПО Norton. Сумма сделки составит в пределах $8,6 млрд. После выполнения всех условий Avast перестанет существовать в качестве отдельной компании и будет объединена с NortonLifeLock.

Сделка состоится

Компания NortonLifeLock, разработчик антивируса Norton, заявила о своей полной готовности купить своего конкурента – компанию Avast. По информации BusinessWire, NortonLifeLock собирается заплатить за нее от $8,1 до $8,6 млрд в зависимости от того, какой метод выплаты в итоге выберет руководство Avast.

Вариантов всего два. В первом случае NortonLifeLock заплатит по $2,37 за каждую акцию Avast и добавит к каждой из них по 0,19 новой акции NortonLifeLock. Второй вариант предусматривает выплату по $7,61 за акцию и по 0,03 акции NortonLifeLock в придачу.

По данным Yahoo Finance, капитализация Avast на день объявления условий сделки составляла 6,05 млрд фунтов стерлингов (около $8,4 млрд, акции торгуются на Лондонской бирже). Известие о сделке вызвало рост стоимости ее ценных бумах почти на 3%.

Avast совсем скоро станет частью Norton

Впервые о возможности перехода Avast под крыло конкурента стало известно в середине июля 2021 г. NortonLifeLock тогда пообещала раскрыть всю информацию по сделке не позднее 11 августа 2021 г. Если не учитывать, что она протянула с этим до последнего дня объявленного срока, свое обещание компания выполнила.

Максимальное объединение

Представители обеих компаний заявили, что грядущая сделка приведет к объединению их продуктовых линеек. С их слов, эти линейки уже сейчас «в целом дополняют друг друга».

По итогу суммарное число пользователей объединенной компании превысит 500 млн. Большую их часть составят пользователи Avast, коих насчитывается более 435 млн по всему земному шару. Также сделка должна положительно сказаться на расширении географического охвата рынка.

По результатам первого полугодия 2021 г. антивирусное ПО обеих компаний входило в пятерку самых востребованных среди потребителей (статистика портала Market Watch). Продукция NortonLifeLock занимала первое место, а Avast – четвертое. Впереди нее были Trend Micro и компания McAfee, основатель которой Джон Макафи (John McAfee) умер при загадочных обстоятельствах в июне 2021 г. Размеры долей Market Watch не приводит.

Реакция рынка на покупку Avast оказалась не очень бурной

Как объединение отразится на финансовых показателях будущего антивирусного гиганта, пока неизвестно. По итогам 2020 г. выручка NortonLifeLock и Avast составила $2,551 млрд и $892,9 млн соответственно.

После выполнения всех условий сделки Avast перестанет существовать как отдельная компания, ее акции будут сняты с Лондонской биржи. Объединенная компания будет торговаться на бирже Nasdaq, там же, где и нынешняя NortonLifeLock.

Кадровые перестановки

До сих пор остается неизвестной судьба работников и офисов Avast. На компанию трудятся более 1700 человек, плюс в ее распоряжении есть 19 офисов по всему миру.

По итогам сделки объединенной компанией будет руководить нынешний гендиректор NortonLifeLock Винсент Пилет (Vincent Pilette). Свою должность сохранит и финдиректор компании Натали Дерс (Natalie Derse).

СЕО Avast Ондржей Влчек (Ondrej Vlcek) уйдет с этого поста. Вместо этого он станет президентом новой компании и войдет в состав ее совета директоров. В этот совет на правах независимого директора также войдет сооснователь и нынешний директор Avast Павел Баудиш (Pavel Baudis), пишет BusinessWire.

Штаб-квартир у новой компании будет две, по одной от NortonLifeLock и Avast, притом менять их расположение она не станет. Одна будет находиться в Праге (Чехия), где сейчас работает головной офис Avast, а вторую откроют в городе Темпе (Аризона, США), месте дислокации нынешней штаб-квартиры NortonLifeLock.

История Avast и NortonLifeLock

Компания Avast была основана в Чехии в 1988 г. Все эти годы она занимается разработкой ПО в сфере информационной безопасности, в том числе и развитием одноименного антивируса.

Летом 2016 г. Avast купила компанию AVG, еще одного известного разработчика антивирусного ПО. Стоимость сделки должна была составить $1,8 млрд, что было на треть выше рыночной цены AVG на момент заявления Avast. Итоговая сумма, по данным Bleeping Computer, сократилась до $1,3 млрд.

В начале 2020 г. Avast уличили в продаже персональных данных своих пользователей. В обмен на деньги она делилась ими со многими крупными корпорациями, в том числе с Google, IBM и Microsoft.

Поставленный на поток бизнес по сливу персональных данных Avast организовала через дочернюю компанию Jumpshot, и покупателям предлагались различные наборы информации. Заработки Avast исчислялись миллионами долларов, общий размер дохода не установлен.

Компания NortonLifeLock старше Avast на шесть лет, она была основана в 1982 г. Пока на Avast работают около 1700 человек, в NortonLifeLock по итогам I квартала 2021 г. трудилось 2800 работников. Примечательно, что в конце 2020 г. их было 3600. Что привело к столь стремительному сокращению штата, остается тайной.

В течение почти 40 лет NortonLifeLock называлась Symantec. Она лишилась своего известного во всем мире названия в результате сделки с компанией Broadcom. Последняя в августе 2019 г. купила ее корпоративное подразделение (Enterprise Security) за $10,7 млрд, а вместе с ним и права на ее название.

У оригинальной Symantec осталось лишь потребительское подразделение Consumer Cyber Safety, которое создает продукты для личного пользования. Вследствие того, что права на бренд Symantec перешли к Broadcom, компания была переименована в NortonLifeLock.

Отметим, что своим названием Avast обязана именно Symantec. До 2010 г. компания была известна как Alwil Software, и только ее ПО распространялось под названием Avast. В июне 2010 г. гендиректором Alvil Software стал бывший вице-президент Symantec Винс Стеклер (Vince Steckler). Одним из первых его решений на новой должности стал отказ от названия Alwil Software в пользу Avast.

Стеклер ушел с поста главы Avast в конце июня 2019 г., уступив его упомянутому Ондржею Влчеку. 15 июня 2021 г. Винс Стеклер погиб в автокатастрофе. Ему было 62 года.