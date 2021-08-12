Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах

Укротить монополистов

Группа американских сенаторов выдвинула законопроект, нацеленный на обуздание доминирующего положения крупных технологических компаний, таких как Apple и Google, на рынке мобильных приложений.

Закон призван защитить сторонних разработчиков ПО, публикующих свои работы в магазинах мобильных приложений вроде Apple App Store и Google Play, от ограничений, наложенных их хозяевами и сдерживающих конкуренцию. В частности, если законопроект будет одобрен, Apple и Google больше не смогут навязывать авторам приложений проведение платежей через собственные системы.

Кроме того, компаниям запретят каким-либо образом наказывать и притеснять разработчиков ПО, которые продают свои приложения или сопутствующие услуги на альтернативных площадках или через свои платежные сервисы по более низким ценам.

Наконец, документ поставит вне закона использование владельцами магазинов приложений данных разработчиков для создания собственных конкурирующих продуктов.

Американские сенаторы предложили ограничить в правах Google и Apple

Проект закона, получившего название Open App Markets Act, представлен демократами Ричардом Блюменталем (Richard Blumenthal) – сенатором от штата Коннектикут, и Эми Клобушар (Amy Klobuchar) – Миннесота, а также республиканкой Маршей Блэкберн (Marsha Blackburn), выдвинутой штатом Теннесси.

«В течение многих лет Apple и Google подавляли конкурентов и держали потребителей в неведении, присваивая огромные доходы и выступая в качестве якобы доброжелательных сторожей этого многомиллиардного рынка, – заявил Ричард Блюменталь. – Этот законопроект поможет разорвать железную хватку этих технологических гигантов, открыть экономику приложений для новых конкурентов и дать пользователям больше контроля над своими мобильными устройствами».

Реакция Apple и Google

Представитель Apple в разговоре с The Verge заявил, что для компании пользователи всегда были «в центре внимания», а App Store рассматривается в качестве максимально безопасного связующего звена между разработчиками и пользователями. В Apple уверяют, что именно текущая политика позволяет App Store гарантировать пользователям безопасность представленных в нем приложений.

В Google отказались от комментариев касательно нового законопроекта, сославшись на предыдущие заявления о том, что гаджеты на ОС Android нередко поставляются сразу с несколькими предустановленными магазинами приложений.

По мнению Адама Ковачевича (Adam Kovachevich), главы ассоциации Chamber of Progress, представляющей интересы технологических компаний (в нее, в частности, входит Google; – прим. CNews), законопроект не соответствует интересам потребителей. Он считает, что принятие закона станет ударом по пользователям мобильных устройств, которые приобрели их именно из-за безопасности, надежности и простоты использования предустановленных магазинов приложений.

Полная поддержка со стороны «Коалиции за справедливость приложений»

В сентябре 2020 г. Epic Games, Spotify, Tile, Match Group и еще девять компаний основали некоммерческую организацию «Коалиция за справедливость приложений», в составе которой они планировали совместными усилиям бороться с Google и Apple. Участники коалиции, в том числе, хотели, чтобы «монополисты» снизили свою действующую 30-процентную комиссию для разработчиков ПО в своих маркетплейсах.

В апреле 2021 г. Судебный комитет Сената собрал представителей коалиции, чтобы те пояснили, почему и как правила маркетплейсов и комиссии мешают развитию их бизнеса.

Изготовитель Bluetooth-трекеров Tile, к примеру, тогда пожаловался на проблемы совместимости своей продукции с устройствами Apple, которые возникли после анонса поисковых меток Apple AirTag схожего назначения.

Представитель компании Match, разрабатывающей одноименное приложение для знакомств, посетовал на огромный размер комиссии – это, по его словам, основная статья расходов фирмы.

По общему мнению членов коалиции, новый закон – это «шаг к привлечению крупных технологических компаний к ответственности за действия, сдерживающие конкуренцию разработчиков в США и во всем мире».

Судебные баталии с участием Epic Games

В августе 2020 г. Epic Games, разработчик популярной видеоигры Fortnite, подала судебные иски против компаний Apple и Google, обвинив их в монополизации рынка после того, как обе компании удалили возможность скачивания игры через свои магазины.

Удаление стало ответом техгигантов на попытку Epic внедрить в мобильные версии своих продуктов альтернативный способ оплаты – «мимо кармана» Apple и Google, который оказался бы значительно выгоднее для пользователей. В обоих исках Epic потребовала, чтобы на время разбирательства судья наложил запрет на подобную практику блокирования доступа к каким-либо приложениям в магазинах Apple и Google – то есть принял примерно те же меры, что предусмотрены нынешним Open App Markets Act.

В настоящее время методы Apple и Google все еще рассматриваются американским судом на предмет нарушения антимонопольное законодательства.