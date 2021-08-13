Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт

Российские эксперты обнаружили на нескольких киберкриминальных форумах гигантскую подборку данных скомпрометированных платежных карт. Как оказалось, таким образом себя решил отрекламировать новый кардинговый магазин.

Красивый жест криминала

Эксперты российской Group-IB обнаружили крайне нетипичную публикацию на нескольких хакерских форумах: кто-то выложил информацию о целом миллионе скомпрометированных платежных карт бесплатно. Как вскоре выяснилось, — в порядке рекламы.

Информация о платежных картах — ходовой товар на черном рынке, так что такой аттракцион невиданной щедрости выглядел, по меньшей мере, необычно. Тем более, что миллионная подборка была опубликована сразу на нескольких кардинговых форумах.

Исследователи Group-IB вскоре смогли установить, что тем самым владельцы нового кардингового магазина All World Cards решили прорекламировать свой ресурс. Рекламная кампания включала не только раздачу миллиона карт, но и некий письменный конкурс для хакеров с призовым фондом в $15 тыс.

Щедрость не знала границ

Подборка данных скомпрометированных карт относилась, как указали сами операторы All World Cards, к 2018-2019 гг. Авторы подборки указали, что процент валидности (т. е. действующих карт) составляет 3%, но уже через сутки эта цифра сменилась 20%.

На киберкриминальные форумы выложили бесплатно данные миллиона платежных карт

По данным Group-IB, однако, 97% карт в подборке, выложенной на форуме XSS, до сих пор действуют. Эксперты нашли 810 карт, у которых истек срок действия в июне-июле 2021 г., и еще 27 тыс. карт перестанут действовать в августе 2021 г. Специалисты Group-IB предполагают, что либо большая часть нерабочих карт из базы данных уже удалена, либо подборка новее, чем заявляют ее авторы.

Исследователи также выяснили, что авторы набора использовали несколько файлообменных сервисов для загрузки; вся база данных содержалась в защищенном паролем ZIP-архиве, в котором хранился текстовый файл с миллионом строк. Данные включали номера карт, дату истечения срока действия, коды CVV/CVC, имена владельцев, географическую информацию о них (вплоть до личного адреса), в некоторых случаях также электронную почту и телефонные номера.

Не для всех карт, впрочем, был доступен весь набор данных. Около 200 тыс. карт (22%) относились к индийским банкам, по 9% — к мексиканским и американским, 8% — к австралийским. Эксперты Groub-IB в настоящее время информируют эти банки в надежде, что те примут меры.

Также установлено, что 48% скомпрометированных карт выпущены Visa, 47% — Mastercard, около 4% относятся к национальной платежной системе Индии RuPay, и еще 1% — к American Express. Как минимум, 58% карт в подборке являются стандартными, еше 7% относятся к «золотой» разновидности и 6% — к «платиновой». Более 8 тыс. карт обозначены как корпоративные.

Отмечены 600 тыс. карт с корректно проассоциированными адресами электронной почты. Среди них — адреса с доменными именами государственных учреждений и банков. К 26 тыс. карт также прилагалась информация об IP-адресах, из них 24 тыс. — уникальные.

По данным Group-IB, менее 2% карт из подборки уже встречались в других коллекциях скомпрометированных карт, представленных на подпольных ресурсах, т. е. утечка по большей части свежая.

Общий ассортимент AllWorldCards составляет около 3,8 млн карт, из них в начале августа были доступны для продажи 2,6 миллиона.

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Как отмечалось выше, кроме раздачи информации о картах, операторы All World Cards объявили конкурс статей на такие темы как «пентестинг сетей, обход систем защиты, развитие атаки, повышение прав, закрепление в сетях, захват AD» а также APT, уязвимости, Web-взломы и пр.

Характерно, что объявление об этом конкурсе сделано на форуме XSS, чьи администраторы заявляли, что он существует «ради знаний» (как раз под этим предлогом были запрещены все упоминания шифровальщиков — дескать, слишком нетехнологично).

По мнению специалистов Group-IB, вся эта маркетинговая кампания свидетельствует о том, что магазин All World Cards, появившийся, к слову, лишь весной 2020 г., собирается закрепиться в киберподолье всерьез и надолго.

«Миллион скомпрометированных карт, раздаваемых задаром, — это, конечно, беспрецедентный случай, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Очевидно, создатели кардингового магазина чувствуют себя очень уверенно, если готовы выделять такое количество ресурсов на самопродвижение. Это указывает, во-первых, на то, что злоумышленники рассчитывают быстро пополнить свой ассортимент информацией о новых картах, а во-вторых, на то, что кардинг — торговля скомпрометированными платежными картами — весьма прибыльное занятие само по себе».