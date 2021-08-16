Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи

Амбициозный проект создания глобальной системы мобильной спутниковой связи «Эфир» исключен из нацпрограммы «Цифровая экономика». Затраты на реализацию проекта оценивались в 299 млрд руб. При этом 30 млрд руб. из внебюджетных источников уже должны были быть выделены на проектирование данной системы.

«Эфир» исключен из нацпрограммы «Цифровая экономика»

В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Из документа следует, что с 2021 г. прекращается финансирование проекта создания Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).

Для чего нужен был проект системы «Эфир»

Проект «Эфир» появился в программе «Цифровая экономика» в конце 2017 г. Его созданием должна была заняться госкорпорация «Роскосмос» и подведомственное ему предприятие «Российские космические системы» (РКС).

Затраты на создание системы оценивались в 299 млрд руб., которые должны были полностью обеспечиваться внебюджетными источниками. Консорциум инвесторов должен был быть сформирован госкорпорацией «ВЭБ.РФ». ГМИСС должен был стать самым затратным мероприятием нацпрограммы «Цифровой экономики».

Амбициозный проект создания глобальной системы мобильной спутниковой связи «Эфир» исключен из нацпрограммы «Цифровая экономика»

Для ГМИСС было придумано название «Эфир». Согласно презентации РКС, система «Эфир» должна была быть развернута к 2025 г. По плану в систему должны были войти 288 спутников, находящихся на орбите 870 км и покрывающих всю территорию Земли.

Система обеспечила бы услуги телефонной связи и доступа в интернет, а также интернета вещей, мониторинга движения транспорта и беспилотных аппаратов. Клиентами системы стали бы добывающие и электроэнергетические компании, предприятия из сферы ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта, электронной коммерции, медицины, образования и индустрии развлечений.

Почему от «Эфира» решено было отказаться

Из актуальной версии федпроекта «Информационная инфраструктура» следует, что в 2020 г. на проектирование ГМИСС должно было быть выделено из внебюджетных источников 30 млрд руб. Дальнейшего финансирования создания системы не предусматривалось. Представители «Роскомоса» не ответили на запрос CNews о том, были ли выделены указанные средства на создание ГМИСС.

Газета «Коммерсант» писала, что «ВЭБ.РФ» решил выйти из числа инвесторов ГМИСС. После этого «Роскосмос» инициировал исключение соответствующих мероприятий из нацпрограмы «Цифровая экономика».

В то же время летом 2018 г. Президент России Владимир Путин анонсировал создание более амбициозной спутниковой группировки под названием «Сфера», которая должна была состоять из 600 космических аппаратов. В «Сферу» должны были войти «Эфир» и другие существующие и проектируемые системы спутниковой связи – ГЛОНАСС, «Гонец», «Скиф», «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Марафон», «Луч», а также спутники дистанционного зондирования Земли.

Россия все равно хочет получить частоты для глобальной спутниковой системы

Но с отказом от создания ГМИСС Россия остается без планов по формированию собственной глобальной системы мобильной спутниковой связи. Вместе с тем, на последнем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) должен был обсуждаться вопрос о целесообразности создания такого рода системы.

В материалах комиссии отмечалось, что сейчас в мире создается целый ряд систем связи на негеостационарных спутниках, включая OneWeb, Starlink, Telesat и Kuiper. Указанные системы не смогут в полной мере удовлетворить интересы российских потребителей, к тому же у них отсутствуют соглашения с российскими властями.

В связи с этим России необходимо подать заявку в Международный союза электросвязи с целью выделения частот для собственной группировки на негеостационарных спутниках, так как в противном случае частоты будут заняты другими системами, отмечалось в материалах комиссии.