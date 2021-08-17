«Почта России» создала огромную ИТ-компанию

«Почта России» учредила компанию «Почта сервис», которая возьмет на себя обслуживание ИТ-инфраструктуры почтового оператора. Ее гендиректором назначен бывший высокопоставленный сотрудник НИИ «Восход». По словам представителей компании, «Почта сервис» в будущем может выйти на внешний сервисный рынок.

ИТ-компания «Почты России»

«Почта России» учредила дочернюю ИТ-компанию «Почта сервис». Она возьмет на себя обслуживание ИТ-инфраструктуры почтового оператора в регионах. Как сообщают представители «Почты», к концу 2021 г. штат сотрудников «Почты сервиса» достигнет 3,6 тыс. сотрудников, включая переведенных из регионов, других подразделений и нанятых дополнительно.

«Создание “Почта сервиса” позволит сформировать более привлекательные условия для ИТ-специалистов, а также гибко и оперативно решать задачи по техническому обслуживанию и ремонту», — отметил Владимир Савкин, заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов.

«Почта России» создала компанию для обслуживания собственной ИТ-инфраструктуры

Генеральным директором «Почты сервис» стал Евгений Новиков, ранее занимавший руководящие должности в «Лукойл-информ» и подведомственном Минцифры НИИ «Восход». В компании рассказали, что в будущем «Почта сервис» планирует выйти на внешний сервисный рынок и составить конкуренцию существующим игрокам.

Для чего новая компания «Почте»

По словам Савкина, за счет «Почты сервиса» планируется снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой и конечными устройствами компании. Речь идет о 900 тыс. единиц техники, включая камеры видеонаблюдения, системы доступа, а также банковские терминалы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, новая компания будет обслуживать все ИТ-системы «Почты» как первая линия техподдержки, а также осуществлять поддержку бэк-офисных систем.

На данный момент обслуживанием ИТ-инфраструктуры «Почты» занимаются, в основном, региональные сервисные партнеры. Постепенно весь объем этой работы перейдет в дочернюю компанию. В сообщении почтового оператора уточняется, что образование «Почты сервиса» было предусмотрено стратегией по переходу к холдинговой структуре «Почты».

Подробности о компании

Судя по данным ЕГРЮЛ, ООО «Почта сервис» была образована еще 9 февраля 2021 г. В тот же день Евгений Новиков был назначен гендиректором. Представители «Почты» не ответили изданию, почему объявили о создании компании только сейчас.

Уставный капитал «Почты сервис», по данным ЕГРЮЛ, на февраль 2021 г. составил 25 млн руб. Учредителями компании является «Почта диджитал» (дочерняя компания «Почты России»). В декабре 2020 г. CNews писал о ее создании. Тогда представители почтового оператора рассказали CNews о том, что новая компания будет холдинговой структурой, которая инкорпорирует «Почтатех» (ООО «Почтовые технологии») и несколько других направлений для «повышения скорости и внутренней эффективности ИТ-разработки, более гибкой работы с внутренними ресурсами в соответствии с нормами ИТ-рынка». Основным видом деятельности компании, согласно данным ЕГРЮЛ, указана «разработка компьютерного программного обеспечения».