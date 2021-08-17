Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами

Сотрудники Apple начали массово увольняться, переходить к конкурентам и даже полностью менять сферу деятельности. Пока неясно, что побуждает их к этому. Есть три возможных гипотезы, одна из которых связана с нежеланием персонала возвращаться к работе из офиса после месяцев на удаленке.

Побег из Apple

Компания Apple столкнулась с массовой утечкой кадров. По данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, сотрудники начали увольняться по собственному желанию и переходить в другие компании. Число покинувших Apple людей растет – их явно больше, чем обычно, утверждает Гурман.

По информации издания, охотнее всего расстаются со своей работой сотрудники трех отделов Apple. Это Health, который отвечает за разработку продуктов, связанных со здравоохранением, iCloud (развитие одноименного облака) и AI (технологии искусственного интеллекта).

Точное количество сотрудников Apple, уволившихся за последнее время, пока не раскрывается. Среди них есть как обычные работники, так и начальники.

В публикации Гурмана упоминаются два руководителя – Руслан Мешенберг (Ruslan Meshenberg) и Эмили Фокс (Emily Fox). Утверждается, что именно их уход из Apple мог частично повлиять на начало массовых увольнений.

Тим Кук и другие топ-менеджеры Apple пока не знают, как остановить бегство сотрудников

Руслан Мешенбенг работал главой отдела разработки инфраструктуры облака iCloud. Свой пост он занял в январе 2020 г., но принял решение о смене места работы в мае 2021 г. В общей сложности его стаж в Apple составил немногим менее полутора лет.

Мешенберг перешел в Google, где в настоящее время работает вице-президентом по вопросам проектирования основных сайтов компании. Причины его перехода из одной ИТ-компании в другую неизвестны.

Что касается Эмили Фокс, то это начальник отдела исследований искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. По данным Марка Гурмана, она покидает Apple, чтобы получить должность в Стэнфорде осенью 2021 г. У Фокс есть опыт работы в вузах – в течение последнего десятилетия она была доцентом (а затем и профессором) Вашингтонского университета.

Причины массового увольнения

По данным Apple, в ее американском штате числится в пределах 80 тыс. работников. Статистику по всему миру компания не приводит. Согласно Statista.com, по итогам 2020 г. на Apple работало в пределах 147 тыс. человек (учитываются только те, кто работают полный рабочий день).

Марк Гурман в своей публикации привел три возможных причины массового увольнения в Apple. Первую он охарактеризовал как «нетипично большое число инженеров», нанятых компанией. По словам Гурман, это означает, что рано или поздно сотрудники понимают, что выполняют не ту работу, которую хотели бы делать, а также борются с бюрократизмом и постоянно ощущают, как им мешают их же коллеги.

Вторая возможная причина массового побега работников из Apple заключается в их недовольстве политикой компании относительно возвращения сотрудников в офисы после пандемии коронавируса. Apple сперва хотела вернуть всех в офисы в сентябре 2021 г., но позже перенесла дату на месяц вперед. Теперь же из-за обострения общемировой ситуации с пандемией компания готова вновь отложить отмену удаленной работы.

Сотрудники Apple не изъявляют особого желания возвращаться к прежнему рабочему ритму, включающему в себя потерю массы личного времени на поездку из дома в офис и обратно. Они хотят, чтобы им разрешили и дальше работать из дома.

Третья гипотеза Гурмана подразумевает «отсутствие оптимизма» у сотрудников Apple по отношению к тем продуктам, над которыми они работают. Здесь Гурман в подробности не вдается, он уточняет лишь, что в подразделении Health есть немало связанных с этим внутренних проблем.

Марк Гурман частично прав

Вторая гипотеза Марка Гурмана относительно причин увольнения работников Apple может оказаться правдой. В середине июля 2021 г. портал The Verge писал, сотрудники Apple начали открыто обсуждать увольнение из-за возвращения в офис.

Обсуждение проходило в корпоративном чате в мессенджере Slack, на который подписано более 6000 человек. Инициаторы обсуждения заявили, что не собираются подчиняться новой политике Apple по отказу от удаленки в пользу офиса. С их слов, они без раздумий уволятся, если их обяжут оставить работу из дома.

Их идею разделили и многие другие участники корпоративного чата. Но началось все еще раньше. В июне 2021 г. сотрудники Apple направили руководству компании коллективное письмо, в котором просили не лишать их возможности выполнять свои должностные обязанности, откуда им удобнее всего будет это делать.

Офис никому не нужен

Возвращаться в офисы после месяцев на удаленной работе не хотят не только представители коллектива Apple. С ними полностью солидарны миллионы людей по всему миру, в том числе и в России.

В феврале 2021 г. CNews писал, что москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки. 52% из них были готовы и дальше работать из дома, и лишь 30% изъявили желание вновь ездить в офис.

Американцы настроены еще более радикально. CNews сообщал, что в мае 2021 г. среди них проводился опрос на тему возврата в офис, в котором приняло участие 1000 человек.

Подавляющее большинство высказалось против сидения в кабинетах, ежедневного стояния в пробках или необходимости тратиться на общественный транспорт, подвергая себя риску заражения коронавирусом. Более того, 39% респондентов ответили, что тут же уволятся, если их руководство начнет требовать от них отказаться от удаленки.

Жители Японии тоже не хотят работать в офисе, и их тоже принуждают к этому. Один из самых изощренных способов заставить сотрудников отказаться от работы на диване или на пляже и вернуться в кабинет придумала ИТ-компания Disco, занимающаяся производством оборудования для выпуска полупроводниковой продукции.

Руководство Disco заставило своих удаленных работников выплачивать из своего кармана премии коллегам, по тем или иным причинам работающим в офисе. «Удаленщиков» в Disco всего 10% от общего штата, то есть они буквально «спонсируют» оставшиеся 90% своих коллег.

Руководство Disco не видит ничего плохого в том, чтобы удаленные сотрудники тратили часть своей зарплаты на офисных коллег. Однако самих «удаленщиков» это в корне не устраивают – в компании, как и в Apple, начались увольнения.