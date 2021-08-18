Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России

В России закрылось представительство компании Genius – известного производителя мышек, клавиатур, колонок и другой компьютерной периферии. Компания пришла в страну еще в конце XX века. Genius может и вовсе покинуть россиский рынок на фоне стремительного падения ее продаж.

Россия попрощается с Genius

Компания Genius закрыла свое представительство в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник, приближенный к ней. Велика вероятность, что компания и вовсе уйдет с российского рынка.

Genius известна в России своей компьютерной периферией – наушниками, веб-камерами, акустикой, мышками и клавиатурами, в том числе и игровыми, и т. д. На российском рынке компания представлена более 24 лет.

Причины закрытия представительства и возможного ухода из России Genius не раскрывает. Редакция CNews обратилась в компанию с запросом и ожидает ответа.

Следует обратить внимание, что российский сайт Genius разрабатывался не без использования сервисов машинного перевода. Об этом свидетельствует большое количество опечаток и ошибок. Кроме того, на сайте отсутствуют контакты российского представительства, в том числе и электронная почта.

Одна из известнейших в России мышек Genius конца XX века. Press F to pay respect

Бренд Genius основан в 1985 г. тайваньской компанией KYE Systems. Первым устройством стала компьютерная мышь. Точную дату появления устройств Genius в России ее представители не раскрывают. Первое знакомство редакции CNews с техникой Genius состоялось в 1997 г.

На момент публикации материала российский сайт Genius продолжал работать. Также были активны и страницы российского представительства в соцсетях «Вконтакте» и Facebook. Последние записи в них были сделаны 9 и 15 июля 2021 г. соответственно.

Возможная причина бегства

Вероятная причина потенциального ухода Genius из России – это катастрофическое падение продаж ее продукции. Источник «Коммерсанта» в неназванной сети магазинов электроники сообщил, что спрос на устройства Genius по итогам II квартала 2021 г. упал на 65% год к году, притом как в денежном, так и в количественном выражениях.

Из продажи устройства Genius пока не исчезли...

При этом во многих сетях на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ней роста спроса на ПК и аксессуары к ним наблюдается взлет продаж компьютерной периферии. Например, в «М.видео-Эльдорадо» такой периферии за первую половину 2021 г. было продано 7 млн устройств на общую сумму 9,7 млрд руб. В деньгах продажи выросли на 24%, в натуральном выражении – на 3%.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили изданию, что лидером российского рынка компьютерной периферии является Logitech. Genius в свою очередь входит в топ-10 самых популярных брендов.

...хотя в некоторых сетях их уже не найти

Со слов сотрудников «Марвел-дистрибуции», доля Genius на российском рынке всего за несколько лет сократилась в пять раз. Они рассказали изданию, что в настоящее время Genius удерживает лишь 2-3% рынка против 15% несколькими годами ранее.

Глава портала Price.ru Елена Суховей рассказала изданию, что спрос на продукцию Genius в России не растет, хотя сам по себе сегмент компьютерной периферии развивается. Аналитики портала объяснили это тем, что техника Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии», тогда как россияне в последнее время интересуются «продвинутой техникой».

Руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк» Иван Поликарпов сообщил CNews, что с момента появления в России марки Genius рынок периферии существенно изменился. «Согласно имеющимся у нас исследованиям рынка доля бренда за последние годы не превышала 1,5% от общих продаж компьютерной периферии (мыши, клавиатуры, гарнитуры для ПК, акустика для ПК). В торговой группе манипуляторов (мыши, клавиатуры) лидирующую позицию сегодня занимает Logitech и делит рынок с другими высококонкурентными представителями, в том числе собственными торговыми марками розничных компаний. Активно развивался и развивается сегмент игровой периферии (уже почти 50% всей категории), где Genius не представлен. Также бренд не обладал достаточными маркетинговыми ресурсами, чтобы создать и поддерживать необходимый уровень узнаваемости у современного потребителя», – сказал он CNews.

Устройства по-прежнему продаются

На момент публикации материала продукция Genius еще присутствовала в каталогах крупных российских сетей магазинов электроники. Редакция CNews обнаружила в DNS почти 180 устройств этой марки, а на сайте «М.видео» их было 96.

Одна из первых беспроводных мышек Genius

В то же время в «Ситилинке» нашлось лишь четыре гаджета данной марки, и то лишь в сегменте веб-камер. На запрос CNews о причинах почти полного отсутствия товаров Genius в каталоге «Ситилинка» и в целом о динамике продаж этих устройств представители сети на момент публикации материала ответить не смогли.

Оформление российского сайта Genius (сверху) и глобальной его версии

В России у Genius существует множество конкурентов, чья периферия продается в тех же ценовых категориях, что и ее собственная продукция. К примеру, это компании Oklick и Defender.