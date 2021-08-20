Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете

Госрегулирование Рунета глазами пользователей

Подавляющее большинство россиян – 82%, знают о деятельности властей по регулированию интернета, из них 22% заявили о хорошей осведомленности и 60% «что-то слышали». 53% опрошенных считают основным инициатором изменений государство, 23% – партии и объединения, 10% – ИТ-компании и по 9% – крупный бизнес, общественные организации и инициативы самих граждан. Таковы результаты опроса региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), проведенного среди жителей России в возрасте более 18 лет.

Одобрительно о мерах, принимаемых властями для регулирования интернета, высказались 44% респондентов, актуальными их назвали 50%. 41% в курсе о мерах борьбы с оскорблением государственных символов и истории, 29% информированы о противодействии фейкам и недостоверной информации, 27% осведомлены о борьбе с интернет-мошенничеством.

Борьбу с интернет-мошенничеством одобрил 51% опрошенных, меры обеспечения безопасности личных данных граждан – 49%. Позитивно о мерах властей по контролю и блокировке интернет-ресурсов, нарушающих законодательство России, высказалось более половины опрошенных (51%), чуть больше трети (34%) не одобряют такие действия государства. 87% одобряют хотя бы одну из мер госрегулирования интернета.

С госрегулированием работы интернет-сервисов, содержащих противозаконный контент, согласны 43% респондентов. Борьбу с ущемлением свобод и прав граждан готовы делегировать властям 36%, контролировать сбор личных данных – только 34% опрошенных.

Эффективность и актуальность госрегулирования интернета

Социально-демографический анализ участников опроса показал, что чаще всего информированность о госрегулировании интернета подтверждали мужчины 25-34-летнего возраста (91%) и 55-64-летнего возраста (90%), предприниматели (92%), специалисты в коммерческом секторе (90%), специалисты-бюджетники (89%) и респонденты с высшим образованием (88%).

Блокировку интернет-ресурсов, нарушающих законы России, одобряет 51% респондентов

Чаще всего неосведомленность о деятельности властей в сфере регулирования интернета подтверждали женщины 18-24-летнего (24%), 25-34-летнего (26%) и 35-44-летнего (24%) возраста, а также госслужащие (27%).

Осведомленность россиян о мерах госрегулирования интернета

Позитивно эффективность хотя бы одной меры госрегулирования интернета оценили 60% участников опроса, при этом высшие оценки получили борьба с оскорблением госсимволов, объектов культуры и истории (21%), повышение качества работы государственных сервисов и создание бесплатного доступа к госуслугам (по 15%).

Одобрение россиянами мер госрегулирования интернета

Минимальную оценку получили усилия властей по регулированию интернет-рекламы (6%) и поддержке ИТ-отрасли (4%), 40% респондентов посчитали все меры неэффективными. Мнения по вопросу актуальности мер по госрегулированию интернета значительно разделились – лишь 50% опрошенных оценили их своевременность, а 36% напрямую назвали их неактуальными.



Оценка эффективности мер госрегулирования интернета

Государственный контроль и блокировку интернет ресурсов – нарушителей законов России одобрил 51% участников опроса, при этом 34% высказались по этому вопросу отрицательно.

Предпочтения жителей Рунета по соцсетям и сервисам

Участники опроса заявили о том, что чаще всего используют социальные сети «Вконтакте» (78%, на регулярной основе 67%), «Одноклассники» (64%, на регулярной основе 44%), Instagram (56%, на регулярной основе 37%), Facebook (38%, на регулярной основе 16%). «Вконтакте» и «Одноклассники» получили самые высокие рейтинги ежедневного использования – 59% и 35%.

Наиболее популярные соцсети

Наиболее популярными интернет-сервисами среди респондентов стали «Яндекс» (90%, регулярно 75%), YouTube (81%, регулярно 53%), Google (78%, регулярно 54%) и Mail (67%, регулярно 44%).

В качестве причин, которые могут привести к отказу от использования соцсетей или интернет-сервисов, 43% участников опроса назвали сбор персональной и личной информации, 34% назвали нарушение личных прав лицензионным соглашением, 31% назвали содержание противозаконных материалов.

Наиболее популярные интерне-сервисы

Госрегулирование работы интернет-сервисов, нарушающих законы России, допускает 43% опрошенных, ущемляющих права россиян правилами пользования – 36%, собирающих личные данные пользователей – 34%.

Госрегулирование Рунета на марше

В июне 2021 г. CNews рассказал о принятии Госдумой сразу семи законов, направленных на регулирование интернета и расширяющих полномочия Роскомнадзора. В итоге ведомство получило богатый выбор инструментов для наказания зарубежных интернет-ресурсов, полномочия для регулирования интернет-рекламы и денежных переводов, измерения аудитории интернет-сайтов, обследования госграницы и доступ к данным о телефонных переговорах и местонахождении россиян.

Согласно принятым законам, Роскомнадзор создаст три новые государственные информационные системы (ГИС), включая ГИС мониторинга соблюдения операторами связи обязанностей по проверки данных об абонентах, ГИС обеспечения соблюдения операторами связи требований в части пропуска трафика и Единую информационную систему учета в рекламы в интернете. Заниматься созданием указанных систем будет подведомственная Роскомнадзору радиочастотная служба.

Также Роскомнадзор получил полномочия по ведению шести новых реестров: реестра значимых для россиян иностранных интернет-ресурсов; реестра иностранных сайтов, в адрес которых запрещено осуществлять денежные переводы; реестра иностранных платежных систем, обслуживающих запрещенные сайты; реестра сайтов, чья аудитория подлежит измерению; реестра операторов рекламных данных; а также реестра владельцев линий связи, пересекающих государственную границ и подключенных к ним средств связи.

По данным российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад Рунета в экономику России по итогам 2020 г. увеличился на 11% год к году и достиг 6,7 трлн руб. В целом экономика Рунета за год выросла на 22%, при этом вклад сегмента маркетинга и рекламы составил 349,8 млрд руб., сегмента электронной коммерции 6,07 трлн руб., инфраструктурного сегмента 152,3 млрд руб., сегмента цифрового контента 123,4 млрд руб.

Аудитория Рунета, на данные Mediascope, к концу 2020 г. достигла 97,4 млн человек, или 79,5% населения страны старше 12 лет, при этом 92% интернет-пользователей заходят в сеть ежедневно. Отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%.

Аудитория мобильного интернета в России достигла 89,5 млн человек, или 73,1% населения, при этом 33,3 млн человек являются эксклюзивной аудиторией. В группе населения 25-54 лет больше всего эксклюзивных мобильных пользователей, более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.