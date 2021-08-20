«Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства

Удаленные сотрудники начали работать на нескольких работах одновременно, чтобы за те же рабочие часы получать больше денег. Они разработали целый список ухищрений, чтобы руководство никогда не узнало об их многозадачности, и успешно совмещают работу над несколькими проектами и даже в не связанных между собой областях.

Одна работа – хорошо, а две - лучше

Сотрудники, переведенные на удаленную работу руководством либо самостоятельно выбравшие ее, нашли способ зарабатывать в несколько раз больше без дополнительных затрат времени. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), они втайне от своих начальников нашли себе подработку или даже полноценную вторую работу и работают на обеих одновременно.

Совмещать две работы им помогает целый перечень ухищрений. Такие многозадачные «удаленщики» подняли уровень своего дохода абсолютно без какого-либо вреда для своего свободного времени. К тому же, законодательство многих стран никак не регламентирует количество работ, на которых может трудиться отдельно взятый гражданин.

Удаленная работа получила еще одно гигантское преимущество перед офисной

В качестве одного из многочисленных примеров издание WSJ привело ситуацию, в которой оказался 29-летний инженер-прораммист, работающий из дома. С его слов, на выполнение полезной и нужной работы (он трудится в медиакомпании) у него уходит от трех до десяти часов, но не в день, а в неделю. Поэтому в июне 2021 г. он устроился еще и в агентство по организации мероприятий. Какая именно должность ему досталась, он не уточняет.

Хитрости работы «на два фронта»

Удаленные сотрудники, желающие работать на нескольких работах, используют главное преимущество «удаленки» - отсутствие тотального контроля со стороны руководства. Начальство не может посмотреть через камеры безопасности, чем занят сотрудник, да и программу слежения на личный ПК работника без его на то разрешения установить нельзя.

В итоге, как пишет vc.ru со ссылкой на WSJ многие размещают на своем домашнем рабочем месте несколько компьютеров и переключаются между ними для выполнения задач на разных работах. Чтобы не выдать себя во время онлайн-конференций, они пользуются внешними микрофонами с аппаратной кнопкой отключения – в этом случае микрофоны перестают работать, но в приложениях для конференций уведомление об этом не отображается. Или работник может умышленно сбросить звонок по одной работе, чтобы ответить на вызов по другой. Обрыв связи он объяснит неполадками в работе интернета.

Отдельный компьютер для разных удаленных работ - не редкость

В ряде случаев, если по второй работе нужно выполнить крупный проект, удаленные сотрудники берут отгул на основной своей работе, тем самым высвобождая себе время и почти не теряя в деньгах.

Некоторые многозадачные «удаленщики» пошли еще дальше. К примеру, одна из собеседниц WSJ сообщила, что наняла личного помощника. Он участвует в конференциях вместо нее, пока та выполняет другую работу, и сообщает ей, если ее участие в беседе необходимо.

Колоссальная выгода

Работ у «удаленщиков» может быть больше двух, пишет WSJ. Опрошенные изданием специалисты, настроенные на такую многозадачность, в большинстве своем заявили, что рассчитывают на годовую зарплату с пятью нулями (в долларах). Они называли суммы от $200 тыс. (14,83 млн. руб. по курсу на 20 августа 2021 г.) до $600 тыс. (44,49 млн руб.).

Работая на нескольких работах, многие респонденты заметно улучшили свой уровень жизни. Кто-то закрыл все свои кредиты, кто-то наконец-то приобрел то, о чем давно мечтал – у одного это было обручальное кольцо, другой же стал владельцем современного спорткара.

Не исключено, что возможность получать больше, работая на нескольких работах без необходимости жертвовать свободным временем стала одной из причин, почему многие не хотят возвращаться в офисы. Подобное происходит по всему миру, даже в России. к примеру, в феврале 2021 г. CNews писал, что москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки. 52% из них были готовы и дальше работать из дома, и лишь 30% изъявили желание вновь ездить в офис.

Американцы настроены еще более радикально. CNews сообщал, что в мае 2021 г. среди них проводился опрос на тему возврата в офис, в котором приняло участие 1000 человек. Большинство из них выразили готовность уволиться, если их заставят вернуться в офис.

Даже в компании Apple начались массовые увольнения. В августе 2021 г. CNews писал, что у этого явления есть три вероятных причины, одна из которых – это именно нежелание сотрудников вновь сидеть в кабинетах вместо комфортной работы из дома, кафе или парка.

Все в рамках закона

Законодательство многих стран допускает возможность работы на нескольких работах. Например, российские власти развязали руки многозадачным «удаленщикам», внедрив в стране самозанятость. Специалисты, оформленные как самозанятые, действительно могут работать на несколько компаний и при этом отчислять в казну не 13% своей зарплаты, а 4% или 6% в зависимости от сферы деятельности.

Единственное, что с точки зрения закона может помешать удаленному сотруднику иметь несколько работ – это условия договора, который он подписывает с работодателем. WSJ пишет, что в нем может быть раздел о неконкуренции, то есть если работник будет трудиться на компанию, являющуюся конкурентом его основного работодателя, то последний может подать на него в суд.

Культура двух работ

Специалистов, удаленно работающих на двух и более работах, становится все больше. В сети даже начали появляться сайты расписывающие, как правильно организовать себя, чтобы вовремя выполнять все работы и при этом не лишиться ни одной из них.

Один из таких сайтов – это Overemployed. Как пишет WSJ, за ним стоят два ИТ-специалиста. Они придумали этот проект после того, как одному из авторов отказали в повышении, после чего в его компании начались сокращения.

С его слов, он понял, что угроза потери работы нависла и над ним. Он начал искать вакансии, чтобы не остаться без денег, и получил предложение. Тут ему в голову и пришла мысль устроиться на новую работу без увольнения со старой.

В рамках проекта Overemployed авторы делятся советами по грамотной организации рабочего дня. Для пользователей сайта реализована возможность делиться своим опытом друг с другом через канал Overemployed в мессенджере Discord.

Для удаленщиков с несколькими работами создаются мини-соцсети для обмена опытом

Для успешной удаленной работы на нескольких работах авторы Overemployed советуют в первую очередь избегать стартапов, поскольку в них, как правило, слишком много работы. Другими словами, есть риск срыва сроков выполнения поставленных задач.

Также они советуют не брать две и более работ в новых для себя сферах и не участвовать в совещаниях, если присутствие на них не является обязательным. Но в этом случае наготове всегда должно быть несколько надежных алиби, позволяющих оправдать свое отсутствие на конференции.

Еще один совет касается распределения сил. Авторы Overemployed настоятельно не рекомендуют переутомляться. По их словам, лучше отказаться от одной работы, если справляться с несколькими стало тяжело, или просто взять небольшой перерыв или отпуск.