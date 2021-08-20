Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно»

Закупая очередные транспортные услуги, связанные с долгосрочной арендой автомобилей с водителями, Минцифры впервые прописало в требованиях к шоферу министра оформленный допуск к гостайне уровня «совершенно секретно». Это требование стало причиной жалобы в ФАС, но ведомство по итогам ее рассмотрение не усмотрело в ситуации ничего предосудительного.

Сверхнадежный водитель для министра

Как выяснил CNews, министр связи Максут Шадаев станет пользоваться услугами персонального водителя, обладающего допуском к гостайне уровня «совершенно секретно». Это следует из требований к водителю в тематической закупке Минцифры транспортных услуг.

Как минимум с 2018 г., когда министерство стало существовать под своим нынешним названием Минцифры это первая закупка, при которой указано требование о допуске водителя министра к гостайне.

В двух аналогичных закупках, которые состоялись при прошлом главе ведомства Константине Носкове, такое требование заказчик не предъявлял.

В соответствии с российским законодательством, к совершенно секретным сведениям следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики России в одной или нескольких из перечисленных областей.

Закупка министерства стартовала 11 августа 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 407,3 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 27 августа, торги намечены на 30 августа.

Фронт работ рассчитан до 31 декабря 2023 г. и касается не только автомобиля с водителем для самого министра, но и транспортных средств с шоферами для других сотрудников министерства. В частности предусмотрено резервирование на 26 месяцев 10 автомобилей для заместителей министра, 18 — для руководителей структурных подразделений, 13 — без персонального закрепления и трех пассажирских микроавтобусов.

Максуту Шадаеву потребовался водитель с допуском к гостайне второго уровня из трех. ФАС не возражает

Особые требования к водителю главы Минцифры обоснованы в закупочной документации «характером выполнения должностных обязанностей». Помимо допуска к гостайне, шофер должен уметь предотвращать конфликтные ситуации в условиях приоритетного движения транспортных средств, оборудованных устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Изучение аналогичных закупок Минцифры прошлых лет показывает, что ранее министерство в транспортных тендерах допуска к гостайне от водителей не требовало. Техзадания предыдущих тендеров не содержали особых требований к водителям в принципе. Так было и в аукционе на 125,8 млн руб. от 2 декабря 2020 г. (победил «Главный центр специальной связи», сбив цену до 56,6 млн руб.), и в аукционе на 143,9 млн руб. от 31 мая 2019 г. (победил также «Главный центр специальной связи», которому как единственному претенденту не пришлось снижать цену лота), и в аукционе на 43,8 млн руб. от 30 ноября 2018 г. (победил «Горсервис» с предложением в 43,5 млн руб.).

На вопрос CNews, как водители министра раньше обходились без допуска к гостайне, представители Минцифры ответили несколько уклончиво. «Требование к водителю транспортного средства категории 1 (для министра; — прим. CNews) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны», — сообщили они.

На Минцифры пожаловались в ФАС

Особое требование к шоферу привело к тому, что 13 августа на Минцифры пожаловалась в ФАС компания «А-альянс», а это в свою очередь привело к приостановке определения поставщика в госзакупке.

В своей жалобе организация, в том числе, напоминает, что согласно п. 20, п. 21 постановления Правительства России от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», количество работников, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в организациях должно быть максимально ограничено.

«Требование о наличии у водителей, даже закрепленных за транспортным средством категории 1 допуска сведений по форме № 2 (степень секретности «совершенно секретно»), фактически скрытое требование о наличие у организации лицензии по проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является излишним и ограничивает конкуренцию», — заявляет «А-альянс».

При этом компания отмечает, что в одной закупке объединены особые требования к водителю одного автомобиля и стандартные требования к водителям свыше четырех десятков других автомобилей. «Считаю целесообразным разделить данные закупки», — заключает гендиректор «А-альянса» Игорь Урноров.

Как сообщили CNews представители ФАС 20 августа 2021 г., служба рассмотрела жалобу и признала ее необоснованной. «Полный текст решения будет размещен в ЕИС не позднее 31 августа 2021 г.», — добавили они.

Минцифры и секретность

По российским законам, глава Минцифры как федеральный министр допуском к гостайне обладает в обязательном порядке.

По словам источника CNews, знакомого со спецификой работы министерства, низшая категория допуска к гостайне (в закупке речь идет о втором уровне из трех) есть у очень многих сотрудников ведомства. Из-за нее они, в частности должны получать у министра разрешение на выезд за рубеж.

Требование о допуске к гостайне для шофера, прописанное в закупке, с точки зрения источника может быть связано с тем, что водитель министру потребовался срочно, так как оформление допуска и проверка человека в ФСБ занимает какое-то время.

В том же, что у водителя министра должен быть допуск, причем с самыми жесткими ограничениями, источник не видит ничего странного, отмечая, что человек за рулем слушает секретные переговоры, например, с премьер-министром.

На каком автомобиле будет ездить министр

В соответствии с техзаданием тендера, для министра предусмотрено использование представительского легкового автомобиля с кузовом типа седан, черного цвета, выпуска не ранее 2021 г., класса F. Этим требованиям, например, соответствуют новые модели S-класса Mercedes, седьмой серии BMW, а также Audi S8 и A8, Lexus LS и др. Транспортное средство должно разгоняться до 100 км/ч не более, чем за 6,5 сек.

Салон авто должен быть обит черной кожей, иметь подогрев сидений и трехзональную систему климат-контроля, а также возможность зарядки портативных устройств для пассажиров на заднем ряде сидений.

В разряде «специальное оснащение» комплектация машины предполагает блок специального громкоговорящего устройства с выходной мощностью не менее 200 Вт, кнопку кратковременного включения сирены, усиление звукового сигнала с микрофона, регулятор сигнала громкости, рупорный громкоговоритель, импульсный маяк на кронштейне с ксеноновой импульсной лампой, встроенный вибро- и водостойкий блок питания повышенной мощности, синюю мигалку, а также средства специальной связи системы «Кавказ-9» (в тендерах прошлых лет эти средства также упоминались).