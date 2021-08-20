«Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G

«Ростех» учредил компанию «Спектр», которая займется серийным производством телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и следующих поколений связи, включая 5G. Для поставленной цели «Спектр» создаст вокруг себя кооперацию российских производителей оборудования. С 2023 г. операторы связи будут обязаны использовать при развертывании 4G отечественные решения, а к 2024 г. в стране должно быть произведено не менее 10 тыс. базовых станций 5G на российском оборудовании.

Производитель оборудования 5G

«Ростех» создает российского производителя телекоммуникационных решений для 4G и следующих поколений связи, рассказали CNews представители госкорпорации. Серийным производством данного оборудования и реализацией дорожной карты по развитию 5G в России займется компания «Спектр» (принадлежит «Ростеху» на 100%). Ее гендиректором назначен Павел Смирнов, занимавший ранее должность гендиректора НИИ «Масштаб». Председателем совета директоров «Спектра» станет Василий Бровко, который был инициатором и куратором проекта по развитию технологий 5G в России.

«Спектр» организует вокруг себя компании технико-производственной кооперации российских производителей оборудования в соответствии с разрабатываемым системным проектом по производству решений для сетей связи 5G. «Ростех» тем самым поможет сконцентрировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 г. отечественное комплексное решение 5G.

«Ростех» учредил компанию по производству оборудования для 5G

«Согласно дорожной карте, инвестиции в проект составят около 43 млрд руб., из них 21,4 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Требования к российским операторам

Минцифры хочет обязать всех российских операторов с января 2023 г. строить свои 4G-сети исключительно на отечественных базовых станциях. Если операторы откажутся следовать требованиям, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не продлит им разрешение на использование частот 800 МГц и 2600 МГц для развития стандарта 4G.

В начале августа 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев назвал трех потенциальных отечественных производителей базовых станций. Среди них — госкорпорация «Ростех», АФК «Система» и USM Group, принадлежащая бизнесмену Алишеру Усманову. На данный момент операторы связи закупают оборудование у иностранных производителей: Huawei, Nokia, ZTE, Ericsson.



Согласно дорожной карте по развитию 5G, к 2024 г. в России должно быть произведено не менее 10 тыс. базовых станций на отечественном оборудовании для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020( IMT — International Mobile Telecommunications, международная подвижная связь). Развернуть их планируется не менее чем в десяти городах страны с населением от 1 млн человек.

В феврале 2021 г. CNews писал о планах построить сеть 5G на частотах 4,7-4,9 ГГц. Однако данный диапазон используется военными в приграничных зонах, потому жители этих областей и городов России могут остаться без 5G. Большая часть стран мира используют диапазон 3,4-3,8 ГГц, который в унисон просят выделить российские операторы для развертывания сетей. Однако и этот диапазон занят спутниковыми сетями Минобороны и ФСО, и в целях безопасности военные не спешат с ним расставаться. В 2020 г. комиссия по радиочастотам предоставила операторам диапазон 24,45-27,5 ГГц.

Дорожная карта развития 5G

В 2019 г. было подписано трехстороннее соглашение между Правительством, «Ростелеком» и «Ростехом» в целях развития мобильных сетей 5G в России. Компании совместно с ключевыми игроками рынка разработали дорожную карту развития сетей пятого поколения, и в ноябре 2020 г. она была утверждена Правительством.

Стороны должны разработать проект по производству отечественных технологических решений для сетей 5G/IMT-2020 и обеспечить ее серийный выпуск. Помимо этого участники соглашения должны создать рынок сервисов и услуг с использованием данной технологии.

Создание кооперации российских производителей оборудования позволит направить в гражданскую радиоэлектронную промышленность России необходимые средства, придать импульс развитию высокотехнологичных решений и инвестициям в научно-исследовательскую деятельность. В соответствии с дорожной картой, будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции, так и опорную сеть. «Спектр» также в ближайшее время определит потребность в производственных мощностях и примет решение о необходимости строительства новых мощностей на территории России.