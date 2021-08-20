Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов

Дефицит продолжается

Продолжающийся дефицит полупроводников на фоне пандемии коронавируса вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать производство. Так, немецкая Audi приостановила две свои важнейшие фабрики на территории Германии, переведя 10 тыс. сотрудников на неполный рабочий день.

Не устоял перед обстоятельствами и японский автогигант Toyota, который еще в начале 2021 г. во всеуслышание заявлял о наличии запаса электроники на своих складах, который позволит ей пережить дефицит без уменьшения объема выпускаемой продукции. Однако теперь компания планирует сократить производство на своих японских и североамериканских площадках на 40-60% уже в сентябре 2021 г.

Помимо Toyota и Audi, как ранее сообщал CNews, глобальная нехватка микросхем затронула едва ли не всех остальных крупнейших мировых автопроизводителей. От нее, в частности, пострадали Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki и Volkswagen.

Audi останавливает заводы в Германии

По сообщению Spiegel, немецкая автомобилестроительная компания Audi, приняла решение остановить работу всех сборочных линий на своем главном заводе в Ингольштадте (Германия) до 30 августа 2021 г. Две из них – из-за дефицита микрочипов, еще одна – из-за необходимости переоборудования при подготовке к выпуску электрокроссовера Audi Q6 e-tron, который, как ожидается, поступит в продажу в 2022 г.

Audi приостановит работу завода в Ингольштадте

Еще одна фабрика Audi, расположенная в Неккарзульме (Германия), по информации издания, простаивает на протяжении нескольких дней вследствие все той же пресловутой глобальной нехватки полупроводников.

В общей сложности на этих двух предприятиях входящего в Volkswagen Group автопроизводителя занято около 10 тыс. сотрудников: примерно 6 тыс. в Ингольштадте и 4 тыс. в Неккарзульме. Все они переведены на сокращенный рабочий день.

Audi также предупредила персонал о вероятности того, что придерживаться подобного графика придется и в сентябре 2021 г., однако одновременно с этим компания запланировала введение дополнительных смен в выходные дни.

Как отмечает Spiegel, у Audi полно заказов, но нехватка комплектующих не позволила ей выпустить запланированные на первую половину 2021 г. 50 тыс. автомобилей. Когда необходимые для сборки авто компоненты поступят на заводы, компания постарается наверстать упущенное.

Финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер (Jurgen Rittersberger) в июле 2021 г. предупредил, что в последующие два месяца возможны остановки конвейера и перевод работников на неполный рабочий день в связи с дефицитом полупроводников. Он также сообщил, что компания отдаст приоритет моделям авто, который приносят наибольший доход и вносят наименьший вклад в увеличение выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу, который, как считается, является одним из факторов глобального изменения климата.

Toyota не устояла

Toyota, крупнейший японский производитель автомобилей, также серьезно страдает от дефицита полупроводниковых компонентов.

В четверг, 19 августа 2021 г., как пишет Wall Street Journal (WSJ), компания объявила о том, что в сентябре планирует сократить производство автомобилей на собственных фабриках в США и Японии. Таким образом, объем выпускаемой продукции на родине Toyota уменьшится на 40%, а Северной Америке – на 40-60% (примерно 90 тыс. авто в натуральном выражении).

В период с 1 по 17 сентября будет остановлена главная сборочная площадка компания в городе Тойота (Япония), занятая в производстве кроссовера RAV4 и седана Corolla. Расположенный неподалеку завод Tsutsumi, специализирующийся на седанах Camry и Lexus ES, также временно прекратит сборку на это время. Как заявил представитель Toyota в разговоре с WSJ, сокращение производства не отразится на работниках упомянутых площадок.

Всемирный дефицит микрочипов затронул японского автогиганта едва ли не позже всех его конкурентов. Компания продолжительное время не прибегала к сокращению выпуска продукции, поскольку имела достаточное количество электронных компонентов в запасе, о чем заявляла в феврале 2021 г.

Причины дефицита

Во время локдаунов начала 2020 г. автопроизводители были вынуждены прекратить производство, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Остановка производства привела к сокращению закупок полупроводников. В то же самое время производители чипов переориентировали свободные мощности на выполнение заказов для разработчиков потребительской электроники – смартфонов и ПК, чтобы компенсировать сокращение доходов от автопроизводителей.

После смягчения ограничительных мер и возобновления работы на фабриках по сборке авто весной 2020 г. автомобильный рынок восстанавливался опережающими темпами – к такому сценарию развития событий оказались не готовы ни автопроизводители, ни чипмейкеры. Скорректировать производственные планы в интересах автомобилестроителей для последних значило бы нарушить уже имеющиеся договоренности с другими важными клиентами. Быстро же нарастить производственный мощности в такой сложной сфере как производство современных полупроводников крайне затруднительно и требует гигантских инвестиций. Таким образом, возникновение дефицита микрочипов в автоиндустрии стало неизбежным.

В настоящее время негативное влияние на поставки автомобильных компонентов также оказывает распространение опасного дельта-штамма коронавируса в Юго-Восточной Азии, в частности, в Малайзии. Здесь расположено множество фабрик, осуществляющих сборку автокомпонентов из полупроводников. В июне 2021 г. власти Малайзии объявили общенациональный карантин, что привело к закрытию большей части производственных площадок в стране. На фоне недовольства граждан локдауном в августе 2021 г. премьер-министр Мухиддин Яссин (Muhyiddin Yassin) подал в отставку.