Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами

Новое условие продления срока действия LTE-лицензий

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) поставила сотовым операторам «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) дополнительное условие продления срока действия лицензий на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного Министерством цифрового развития.

LTE-лицензии были выданы «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и «Ростелекому» (владелец Tele2) в 2012 г. сроком на 10 лет. ГКРЧ на своем последнем заседании согласилась продлить при условии перехода на отечественное оборудование и обеспечения покрытия малых населенных пунктов и автомобильных дорог.

Еще одна условие заключается в том, что заключение договоров на оказание услуг связи должно производиться исключительно способами, предусмотренными Законом «О связи». Подключение абонентов иными способами с даты принятия решения ГКРЧ не допускается, говорится в документе.

Какими способами можно заключать договора на оказание услуг связи

Закон «О связи» разрешает заключать договора на оказание услуг связи в помещениях, принадлежащих или находящихся в аренде у операторов связи, в оборудованных торговых местах в стационарных торговых объектах и в торговых объектах, имеющих торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест. Заключение договоров на оказание услуг связи в нестационарных торговых объектах в 2013 г. было запрещено.

ГКРЧ запретила МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 подключать абонентов способами, не предусмотренными Законом «О связи»

В 2017 г. в Законе «О связи» появилась норма, разрешающая дистанционное заключение договоров на оказание услуг связи. Для этого гражданину необходимо было иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП, выдается аккредитованным удостоверяющим центром) или простую электронную подпись, выданную при личном участии гражданина. Также сотовых операторов обязали проверять актуальность данных о своих абонентов.

В конце 2020 г. в Закон «О связи» были внесены изменения относительно дистанционного заключения договоров на оказание телекоммуникационных услуг (продаж SIM-карт через интернет).

Теперь для заключения договора гражданину необходимо иметь одну из трех видов электронных подписей: УКЭП; простую электронную подпись, выданную при личном участии гражданина для оказания госуслуг в электронной форме, при условии прохождения идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС); усиленную неквалифицированную электронную подпись, выданную в инфраструктуре, используемой для оказания госуслуг в электронном виде.

Последний тип подписей стали выдавать гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись на ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Для этого было создано приложение «Госключ».

Закон также усилил требования по проверке достоверности сведений о сотовых абонентах. Роскомнадзор создаст для этого информационную систему, в которую сотовые операторы обязаны будут передавать данные о своих абонентах, включая детализацию переговоров, информацию о местоположении, используемом оборудовании и т.д. Корпоративные клиенты перед подключением нового пользователя должны будут через ЕСИА проверить достоверность данных о них.

Откуда появился новый пункт в решении ГКРЧ

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что указанный пункт решения ГКРЧ был инициирован Роскомнадзором с целью «простимулировать операторов к дальнейшему наведению порядка в данной сфере». Это ведомство вместе с МВД давно проводит рейды по выявлению фактов незаконной торговли SIM-карт.

В Минцифры, Роскомнадзоре и МТС не ответили на запросы CNews относительно данного требования. В «Мегафоне», «Вымпелкоме» и Tele2 от комментариев отказались. Источник в одном из сотовых операторов полагает, что данный пункт решения ГКРЧ ни на что не повлияет: это повторение норм, уже включенных в Закон «О связи».