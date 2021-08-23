CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция Электроника ИТ в госсекторе Техника
|

Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить

Минпромторг хочет обязать производителей и импортеров электронно-компонентной базы маркировать продукцию в обязательном порядке. Также ведомство может ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Однако нововведения могут привести к росту цен на электронику и задержки ее поставок, считают участники рынка.

Маркировка микроэлектроники

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ), а также ее комплектующих для производителей и импортеров электроники. Помимо этого ведомство может ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что маркировка будет осуществляться через систему, оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — оператор системы прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров в России.

По словам источников издания, до конца 2021 г. Правительство определит перечень элементов ЭКБ, который попадет под маркировку. К тому же сроку планируется протестировать вышеупомянутую систему контроля оборота радиоэлектронной продукции.

607.jpg
Правительство планирует ввести обязательную маркировку микроэлектроники

Однако, как рассказали собеседники «Коммерсанта», разумнее вводить маркировку конечных устройств, например, компьютеров, серверов и пр., а не отдельных компонентов товаров. Иначе это привет к росту цен и сроков поставок электроники. При этом участники рынка предлагают маркировать только зарубежную продукцию, а также устройства дороже определенной стоимости.

Эксперимент по маркировке микроэлектроники предположительно запланирован на 2022 г., его итоги будут подведены в первом квартале 2023 г. Сам Минпромторг это проект изданию прокомментировать отказался.

Для чего это необходимо

Меры Минпромторга помогут повысить поступление налогов в бюджет, а также снизить коррупционные и контрафактные риски, отмечают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники в разговоре с «Коммерсантом». Однако, если перечень устройств окажется слишком широким, это может грозить производственными проблемами, добавляют в ассоциации.

Маркировка также может быть использована для применения в 2023 г. утилизационного сбора с применением разных условий для российских и иностранных производителей, уточняют в «Микроне».

Цифровая маркировка товаров

Напомним, с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке уже была внедрена маркировка товаров в отношении всех лекарств, обуви и сигарет на российском рынке, а позже распространится и на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию — как на самые подделываемые товары. Ранее маркировка была введена в отношении сигарет, меховых изделий и обуви. Их маркировка осуществляется в системе «Честный знак». При этом ЦРПТ выступал одним из юрлиц проекта по созданию данной системы.

Вышеупомянутая платформа ЦРПТ на 50% принадлежит «Юэсэм технологии» (на 49%, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алишеру Усманову), 25% владеет полностью принадлежащее Александру Галицкому «Элвис-плюс групп», а оставшиеся 25% находятся у входящего в «Ростех» концерна «Автоматика».

В апреле 2021 г. CNews упоминал ИТ-инвестора Галицкого в контексте создания двух компаний, имеющих отношение к организаторам проекта маркировки и прослеживаемости товаров в России. Речь идет о компании «Открытые цифровые платформы» (49,8% принадлежит ИТ-предпринимателю Анатолию Гавердовскому, 25,1% — Галицкому и столько же — «Юэсэм телеком», которая принадлежит Усманову). При этом ранее учредителем данной компании выступал ЦРПТ. Вторая компания «Цифровые налоговые технологии» принадлежит на 47,9% долей Гавердовскому и 16% — Галицкому.

На данный момент компании с участием Галицкого пока в публичном поле замечены не были. При этом вышеупомянутые участники не смогли прокомментировать участие в данных проектах. Судя по данным из открытых источников, Анатолий Гавердовский в 2019 г. был главным конструктором ЦРПТ. Ранее он также выступал вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam.

Кристина Холупова

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже

Российские банки снизят предвзятость искусственного интеллекта при одобрении кредитов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще