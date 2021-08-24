Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому»

Отказав НИИ «Восход» в участии в тендере на обслуживание ГИС управления госкадрами, Минцифры привлекло внимание ФАС, которая нашла в закупочной документации ряд нарушений, что привело к отмене и перезапуску тендера. В результате у министерства по линии данной ГИС сменился проверенный временем подрядчик. Обслуживать систему на территории «Восхода» теперь будет «Ростелеком». Попытка Минцифры обжаловать решение ФАС в суде успехом не увенчалась.

Поражение Минцифры в суде

Как выяснил CNews, Минцифры не удалось доказать в суде неправомерность решения ФАС, из-за которого министерству пришлось отменить дорогостоящий тендер на поддержку ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы России» (ЕИСУКС).

Еще до обращения в Арбитражный суд Москвы 21 января 2021 г. Минцифры в конце 2020 г. перезапустило закупку, и по ее итогам у министерства сменился подрядчик. Вместо «Кварты ВК» (победителя отмененного тендера) контракт достался «Ростелекому».

Первоначальная закупка работ по обслуживанию ГИС была запущена 15 сентября 2020 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой подряда в 414,9 млн руб. Сумма предложения победившей «Кварты ВК» на данный момент в публичных документах не отражена. У компании на тендере оказался единственный конкурент — подведомственный Минцифры НИИ «Восход», однако его заявка была отклонена конкурсной комиссией.

Основанием для отклонения, в частности стал факт того, что в ТЗ была указана обязанность для исполнителя повышать приоритет заявки заказчика на обслуживание ГИС в случае поступления соответствующего обращения в срок не позднее 15 минут, в то время как «Восход» в документах указал готовность исполнить такое требование в срок не позднее 1 часа.

После разбирательства в ФАС, справедливость выводов которой подтвердил суд, у Минцифры сменился подрядчик по обслуживанию кадровой ГИС на территории НИИ «Восход»

Не согласившись с отклонением своей конкурсной заявки, «Восход» обратился с жалобой на министерство в ФАС. Рассмотрев ее, Антимонопольная служба пришла к выводу о несостоятельности доводов института, но при этом указала на иные нарушения закупочного законодательства (подробнее о них — ниже) и выдала Минцифры предписание об их устранении. Именно это решение ФАС министерство сейчас и не смогло оспорить в суде.

«Минцифры будет обжаловать решение суда первой инстанции в Апелляционном арбитражном суде Москвы в сроки, установленные законодательством России», — заверили CNews представители министерства.



Смена проверенного подрядчика

Что же касается перезапущенного тендера, то он стартовал 20 ноября 2020 г. В нем изменилась стартовая цена контракта; она была выставлена на уровне 353,5 млн руб. По всей видимости, это связано исключительно с изменением срока исполнения работ. В отмененном конкурсе он охватывал последний квартал 2020 г. и весь 2021 г. В перезапущенном — только 2021 г.

«В период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. услуги базовой технической поддержки ЕИСУКС оказывались в рамках контракта с компанией "Кварта ВК"», — пояснили CNews представители Минцифры. Подробности об этом контракте приведены ниже.



На новый конкурс снова вышел «Восход». На этот раз его заявка отклонена не была, но институт занял лишь второе место. Третье досталось Главному научно-исследовательскому вычислительному центру Управления делами Президента России. Победивший «Ростелеком» попросил за свои услуги 339,3 млн руб.

«Кварта ВК» на этот тендер заявку не подала. Данных о каких-либо ее исках к ФАС или Минцифры по линии первой закупки в системе арбитражных судов нет.

Примечательно, что именно «Кварта ВК» была исполнителем работ по предыдущему тематическому контракту со сроком исполнения с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. (с пометкой в тендерной документации «поквартально»; на этот контракт и указало Минцифры). Несмотря на то, что на сайте госзакупок в карточке контракта указано, что «Кварте ВК» была выплачена полная стоимость контракта в 145,2 млн руб., в то время как стоимость исполненных компанией обязательств оценена в 36,3 млн руб., статус контракта при этом прописан как «исполнение завершено».

Таким образом, если бы не разбирательство ФАС с описанными последствиями, то работы по обслуживанию ГИС в новый период начали бы осуществляться «бесшовно» — прежним исполнителем. К тому же именно «Кварата ВК» в феврале 2020 г. получила за 230 млн руб. контракт Минцифры на оказание услуг по взаимодействию с пользователями данной ГИС и их подключению к внутреннему контуру системы. Ей же в октябре 2019 г. достался контракт на 271,8 млн руб. на развитие этой ГИС. Наконец, «Кварте ВК» ушел еще один контракт на оказание услуг по взаимодействию с пользователями данной ГИС их подключению к внутреннему контуру системы в мае 2019 г. за 145,4 млн руб.

ФАС — о нарушениях Минцифры закупочного законодательства

Примечательно, что при рассмотрении жалобы в ФАС на Минцифры со стороны «Восхода» антимонопольщики выявили явную ошибку юристов министерства.

«В соответствии с требованиями закона о контрактной системе, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе должен содержать, в том числе, информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе с указанием положений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, конкурсной документации, которым не соответствует заявка данного участника, — поясняет ситуацию суд. — При этом комиссией ФАС установлено, что конкурсной комиссией ненадлежащим образом сформирован протокол, поскольку протокол содержит некорректное положение закона о контрактной системе, которому не соответствует заявка НИИ “Восход”».

Еще одним интересным нюансом можно считать тот факт, что в соответствии с ТЗ проблемного тендера местом оказания услуг является территория самого же НИИ «Восход». «При этом на заседании комиссии установлено, что проектом государственного контракта конкурсной документации не предусмотрен порядок обеспечения пропуска исполнителя на территорию НИИ “Восход”, — указывает суд. — Таким образом, в конкурсной документации неправомерно установлено указанное положение, поскольку исполнение контракта ставится в зависимость от волеизъявления третьих лиц».

Что собой представляет ЕИСУКС

Создание ЕИСУКС на базе федерального портала госслужбы и управленческих кадров gossluzhba.gov.ru было утверждено постановлением Правительства России от 3 марта 2017 г. № 256. Документ предписывал Минцифры ввести систему в эксплуатацию в месячный срок.

В соответствии с последней редакцией правительственного постановления, Аппарат Правительства России является координатором системы, Минцифры — уполномоченным органом по обеспечению технического функционирования и развития системы, а также выполняет функции ее оператора, Минтруд выступает уполномоченным органом, осуществляющим функции методологической поддержки функционирования и развития системы.

ЕИСУКС представляет собой совокупность средств обработки информации и средств телекоммуникации, используемых для решения наиболее важных управленческих кадровых задач государственной службы. Основной целью создания системы заявлена организация деятельности кадровых подразделений органов госвласти на федеральном уровне и уровне субъектов России «в составе единой информационной системы».

Среди других целей — обеспечение электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам, мониторинг соблюдения законодательства о гражданской службе и в сфере противодействия коррупции, формирование статистических и аналитических отчетных материалов по кадровым вопросам, внедрение механизмов стратегического планирования на гражданской службе.