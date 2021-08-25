Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе
Подразделение «Ростелекома» за два года получит из федерального бюджета 220 млн руб. на обеспечение работы контакт-центра, информирующего население о социально-экономических вопросах. В том числе контакт-центр проинформирует по вопросам ограничений, вызванных распространением коронавируса, и о вакцинации.
Госсубсидии для контакт-центра «Ростелекома»
Минцифры подготовило проект постановления Правительства о выделении из федерального бюджета субсидий «Московскому центру новых технологий телекоммуникаций» (МЦНТТ) на возмещение затрат на обеспечение функционирования контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
МЦНТТ — это «дочка» «Ростелекома», которая работает под торговой маркой «Ростелеком контакт-центр». Центр был создан весной 2020 г. во исполнение поручения председателя Правительства Михаила Мишустина. В числе его задач информирование граждан о вопросах ограничений распространения новой коронавирусной инфекции, поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, вывоза граждан России из-за рубежа и иные мероприятия.
Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», в 2020 г. федеральный бюджет уже должен был выделить «Ростелеком контакт-центру» на обеспечение его функционирования 120 млн руб.
Информирования по вопросам вакцинации
Весной 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова поручила дополнить задачи контакт-центра консультированием населения по вопросам вакцина против новой коронавирусной инфекции. Также контакт-центр стал консультировать граждан по вопросам поддержки семей.
Размер предлагаемых субсидий на 2021 г. составляет 102 млн руб. То есть всего за два года федеральный бюджет выделит «Ростелеком контакт-центру» 212 млн руб. на возмещение расходов, связанных с функционированием. Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», за все время работы контакт-центра его операторы обработали свыше 4,5 млн обращений.
«Чаще всего звонившие задавали вопросы о симптомах заболевания, средствах защиты и их эффективности, карантине, а также о том, как оформить больничный при коронавирусе, — рассказали в “Ростелекоме”. — Также было налажено информирование туристов, оказавшихся за границей. Постепенно тематика работы контакт-центр была расширена другими важными социальными вопросами, а информация, предоставляемая сотрудниками общероссийской горячей линии по коронавирусу, постепенно актуализируется и дополняется».
Как контакт-центр «Ростелекома» работает на государство
«Ростелеком контакт-центр» уже имеет большой опыт организации работы контакт-центров для общения граждан с государством. Компания реализовала соответствующие проекты для Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), всероссийской переписи населения и конкурса «Время признаний» по выбору имен для российских аэропортов.
Кроме того, «Ростелеком» ежегодно обеспечивает работу прямой линии для общения с гражданами Президента России Владимира Путина.