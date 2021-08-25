Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе

Подразделение «Ростелекома» за два года получит из федерального бюджета 220 млн руб. на обеспечение работы контакт-центра, информирующего население о социально-экономических вопросах. В том числе контакт-центр проинформирует по вопросам ограничений, вызванных распространением коронавируса, и о вакцинации.

Госсубсидии для контакт-центра «Ростелекома»

Минцифры подготовило проект постановления Правительства о выделении из федерального бюджета субсидий «Московскому центру новых технологий телекоммуникаций» (МЦНТТ) на возмещение затрат на обеспечение функционирования контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

МЦНТТ — это «дочка» «Ростелекома», которая работает под торговой маркой «Ростелеком контакт-центр». Центр был создан весной 2020 г. во исполнение поручения председателя Правительства Михаила Мишустина. В числе его задач информирование граждан о вопросах ограничений распространения новой коронавирусной инфекции, поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, вывоза граждан России из-за рубежа и иные мероприятия.

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», в 2020 г. федеральный бюджет уже должен был выделить «Ростелеком контакт-центру» на обеспечение его функционирования 120 млн руб.

Информирования по вопросам вакцинации

Весной 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова поручила дополнить задачи контакт-центра консультированием населения по вопросам вакцина против новой коронавирусной инфекции. Также контакт-центр стал консультировать граждан по вопросам поддержки семей.

«Дочка» «Ростелекома» получит 220 млн руб. на информирование населения по вопросам коронавируса

Размер предлагаемых субсидий на 2021 г. составляет 102 млн руб. То есть всего за два года федеральный бюджет выделит «Ростелеком контакт-центру» 212 млн руб. на возмещение расходов, связанных с функционированием. Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», за все время работы контакт-центра его операторы обработали свыше 4,5 млн обращений.

«Чаще всего звонившие задавали вопросы о симптомах заболевания, средствах защиты и их эффективности, карантине, а также о том, как оформить больничный при коронавирусе, — рассказали в “Ростелекоме”. — Также было налажено информирование туристов, оказавшихся за границей. Постепенно тематика работы контакт-центр была расширена другими важными социальными вопросами, а информация, предоставляемая сотрудниками общероссийской горячей линии по коронавирусу, постепенно актуализируется и дополняется».

Как контакт-центр «Ростелекома» работает на государство

«Ростелеком контакт-центр» уже имеет большой опыт организации работы контакт-центров для общения граждан с государством. Компания реализовала соответствующие проекты для Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), всероссийской переписи населения и конкурса «Время признаний» по выбору имен для российских аэропортов.

Кроме того, «Ростелеком» ежегодно обеспечивает работу прямой линии для общения с гражданами Президента России Владимира Путина.

